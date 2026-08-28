El primer mes de Keiko Fujimori, entre atender emergencias, promesas con fechas pendientes y controversias en las redes

Keiko Fujimori, vestida con un traje azul, está de pie detrás de un podio con micrófonos, frente al Palacio de Gobierno y la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El primer mes de gobierno de Keiko Fujimori en el Perú cerró con una agenda densa: pedido de facultades legislativas en marcha, varias emergencias atendidas y una cuota de controversias que no tardó en instalarse en el debate político. La presidenta asumió el mando el 28 de julio de 2026 con un mensaje firme y con vocación de diálogo —“el reloj ha comenzado a correr”, declaró ante el Congreso—, pero el primer tramo de su administración reveló tanto la complejidad de gobernar un país fragmentado como los límites de las promesas de campaña frente a la urgencia de los hechos.

El gabinete quedó integrado bajo la conducción de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, quien no ha tenido mayor presencia mediática. En las carteras con mayor peso político y económico, Fujimori apostó por perfiles técnicos y de línea conservadora: Elmer Cuba asumió Economía y Finanzas, Carlos Espá tomó Relaciones Exteriores, César Astudillo se hizo cargo de Interior, Rafael Belaúnde de Defensa y Rafael Rey de Transportes y Comunicaciones. La composición generó de inmediato cuestionamientos de bancadas opositoras y colectivos feministas, que señalaron la presencia de apenas dos ministras en un gabinete de 19 carteras. Algunas organizaciones también objetaron los perfiles de ciertos ministros en sectores como Salud, Cultura, Trabajo y el propio Transportes.

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(Foto: Congreso)

En materia de seguridad, el Ejecutivo dispuso mayor presencia policial y militar preventiva en zonas urbanas con altos índices delictivos, una medida que el gobierno presentó como señal de voluntad política, aunque sin cifras ni plazos concretos asociados al despliegue.

El pedido de facultades legislativas atravesó un inicio accidentado. Un primer borrador circuló y fue descartado tras generar cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo. El 28 de agosto, el Ejecutivo tenía previsto presentar ante el Congreso una versión reformulada y aprobada en sesión de Consejo de Ministros, centrada en cuatro ejes: reactivación económica, seguridad ciudadana, simplificación administrativa y ajustes en materia laboral.

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Keiko Fujimori y un acompañante saludan al público durante sus actividades protocolares en Perú para asumir la presidencia del país. (Andina)

Promesas con plazos indefinidos

El aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), uno de los anuncios con mayor repercusión del mensaje presidencial del 28 de julio, cerró el primer mes sin cronograma oficial ni fecha fijada para su debate en el Consejo Nacional de Trabajo. La propuesta fue planteada por Fujimori ante la Nación, pero al término de las primeras cuatro semanas de gobierno no existía aún un mecanismo formal aprobado para su implementación.

La mejora de la Pensión 65 también fue una promesa del mensaje a la Nación; sin embargo, la misma mandataria anunció que se verá el próximo año.

En el frente económico, la presidenta anunció el destrabe de proyectos mineros y obras de infraestructura como palanca para reactivar el crecimiento. La señal apuntó a sectores que habían permanecido paralizados por trabas administrativas y conflictos sociales durante gestiones anteriores, aunque tampoco se establecieron plazos ni montos concretos para los primeros desbloqueos.

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“Los cambios estructurales no ocurren de la noche a la mañana. Los resultados de las medidas que estamos implementando se empezarán a ver el próximo año”, declaró la mandataria al hacer balance de sus primeras semanas.

Keiko Fujimori apuesta por el voto extranjero para acortar la distancia con Roberto Sánchez en la recta final electoral| Foto: ANDINA/AFP

Reformas sociales y descentralización educativa

En el ámbito social, el gobierno anunció una reforma del sistema previsional orientada a los adultos mayores, aunque sin detallar el alcance ni el financiamiento de la iniciativa. En paralelo, presentó una propuesta de descentralización del programa Beca 18, con la incorporación de cuotas regionales prioritarias como mecanismo para ampliar el acceso a la educación superior en zonas con menor cobertura histórica.

Fujimori reiteró durante el mes su compromiso de gobernar dentro del mandato constitucional 2026-2031, con la fórmula “ni un día más” como sello de su discurso de reconciliación. La declaración apuntó a despejar cualquier especulación sobre continuismo y a tender puentes con sectores que llegaron al cambio de mando con desconfianza, tras el ajustado resultado de la segunda vuelta electoral.

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Keiko Fujimori presenta a tres miembros de su gabinete de ministros un día antes de jurar como presidenta. (Foto: Andina)

Emergencias que marcaron el arranque

El primer mes de gestión coincidió con una serie de emergencias que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del Estado. El primer viaje presidencial fue a Junín, para inspeccionar la afectación que dejó el fuerte sismo en Chupaca.

A este se sumó la inundación que sufrieron vecinos de distritos del sur de Lima como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador por las copiosas lluvias. La presidenta también hizo acto de presencia.

La DANA Aníbal provocó huaicos en Arequipa que cortaron la Panamericana Sur en el tramo Atico-Ocoña. El gobierno activó puentes aéreos militares y desplegó maquinaria del Ejército para el desbloqueo vial, mientras la interrupción de las rutas derivó en una crisis de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) en la región sur, lo que llevó al Ejecutivo a declarar emergencia en el abastecimiento del combustible. “No permitiremos que la especulación afecte a las familias peruanas en medio de una situación de desastre natural”, afirmó Fujimori durante su inspección en la zona.

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Por otro lado, debido al conflicto en Medio Oriente y la consecuente alza de combustibles, los precios de gasolina y diésel se dispararon, generando protestas entre los transportistas. El gobierno anunció un subsidio para calmar las aguas. Aunque en Iquitos todavía amenazan con radicalizar la medida de fuerza.

En el plano hídrico, el gobierno emitió decretos de emergencia preventiva en más de 600 distritos ante el déficit hídrico proyectado para el período 2026-2027. La medida buscó anticipar una crisis de abastecimiento de agua que las autoridades consideran de alta probabilidad en función de los pronósticos climáticos para los próximos meses.

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28/07/2026 Keiko Fujimori en su discurso de investidura como presidenta de Perú. Keiko Fujimori ha tomado posesión este martes como presidenta de Perú con un discurso que, como ya hiciera en campaña electoral, ha centrado en la inseguridad ciudadana así como en la economía, anunciando un incremento del salario mínimo en un 15%, alcanzando los 1.300 soles (335 euros). POLITICA PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

Infraestructura y críticas en Lima

En la capital, las fallas en la red de distribución de Sedapal y los aniegos registrados en distintos puntos de Lima obligaron al gobierno a anunciar una reestructuración de la empresa. “Sedapal será reestructurada para que este tipo de problemas de abastecimiento e infraestructura no vuelvan a suceder”, sostuvo la presidenta durante una supervisión técnica en la ciudad.

Las transmisiones dominicales de Fujimori en redes sociales se convirtieron en otro frente de desgaste. Las emisiones en vivo fueron cuestionadas por dedicar espacio a agradecer obsequios y saludos personales en momentos en que el país enfrentaba emergencias activas. Sectores de la oposición y analistas políticos calificaron el tono de esas apariciones como frívolo e incompatible con la gravedad de la agenda de gobierno. La tensión con bancadas de izquierda y organizaciones del sur del país, latente desde el resultado de la segunda vuelta, no cedió durante el mes.

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Composición: Infobae Perú