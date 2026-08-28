Perú

Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo: “Ethel y yo somos incómodas para el canal”

La empresaria dijo que le informaron que no querían la participación de su hija y que después supo que ambas eran “incómodas para el canal”.

Gisela Valcárcel explica los motivos de su ausencia en el evento Teletón de este año. Ella describe la situación en relación con una cadena de televisión y menciona a individuos involucrados en la decisión. YouTube: Sin Que Decir.
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Gisela Valcárcel volvió a aparecer como invitada en el streaming ‘Sin +Que Decir’, conducido por María Pía Copello, y esta vez soltó una revelación que impacta de lleno en la interna televisiva: no participará en la Teletón 2026, pese a que —según contó— llegó a grabar “varias publicidades” vinculadas a la campaña.

La conductora explicó que la decisión no se debe a falta de interés ni a un alejamiento del propósito solidario del evento, sino a un escenario que, según su relato, se armó puertas adentro y terminó afectándola a ella y a su hija, Ethel Pozo. El motivo que expuso fue directo y, a la vez, delicado: “Pasan los días, vuelvo a conversar y lo que me entero es que Ethel y yo somos incómodas en el canal”.

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En medio de la conversación, Valcárcel reconstruyó cómo se enteró de que Ethel —y luego ella— no serían consideradas para la Teletón 2026. También explicó por qué decidió guardar silencio por un tiempo y qué cambió después.

“No querían su participación”: el relato de Gisela sobre la exclusión de Ethel

En su testimonio, Gisela Valcárcel dijo que habló con una persona vinculada a la organización del evento y que, en ese diálogo, pidió algo puntual: que la información se la dijeran primero a su hija.

“Uno con quien dirige Teletón aquí. Y me dice algo que yo le pido: ‘Cuéntale a Ethel’. Me dice que Ethel no estaba invitada y no que no estaba invitada, que no querían su participación. No querían que su participación esté allí”, sostuvo.

La conductora señaló que, con el paso de los días, la situación se aclaró y el argumento de los gerentes del canal ya no se centraba solo en Ethel. “Pasan los días, vuelvo a conversar y lo que me entero es que Ethel y yo somos incómodas en el canal”, afirmó.

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La conductora dijo que decidió callar por un tiempo “por la Teletón”, pero confirmó que este año no estará en la campaña. YouTube: Sin+ Que Decir.
La conductora dijo que decidió callar por un tiempo “por la Teletón”, pero confirmó que este año no estará en la campaña. YouTube: Sin+ Que Decir.

“Dos personas estuvieron allí”: cómo le contaron la conversación

Valcárcel amplió su versión con un detalle que, según explicó, le fue transmitido por esa misma persona vinculada a Teletón. En ese tramo, aseguró que inicialmente a ella tampoco la habían invitado y que, de acuerdo con lo que le dijeron, alguien decidió incluirla en el problema.

“Ambas, a mí no me habían invitado primero, solamente que él quiso ser generoso, ¿no? Y decirme: ‘No, era Gisela y Ethel’”, relató.

En ese mismo bloque, Gisela subrayó que no presenció esa conversación y que lo que cuenta es lo que le transmitieron: “No estuve, pero me lo han contado tal cual y lo estoy contando tal cual. ‘Dile lo que ha pasado aquí’”.

La popular “Señito” también remarcó que, según su versión, quien le contó lo ocurrido lo hizo por honestidad: “Y él, que es una persona honesta y que tenía que decirme la verdad, me dice lo que había sucedido, quiénes habían estado y cómo había sido la conversación. Y yo digo: ‘Ok’”.

Por qué decidió callar y qué cambió después

En otro pasaje de su intervención en el streaming, Gisela Valcárcel explicó que, aun sabiendo lo que ocurría, optó por no hacerlo público de inmediato. El motivo, dijo, fue evitar que el conflicto se comiera el foco del evento solidario.

“Pero decido callar. ¿Por qué? Por la Teletón. Dije: ‘Puede ser hasta que un poco más allá’”, señaló.

Sin embargo, según su relato, la decisión de Ethel cambió el curso de las cosas: “Pero Ethel decide decir la verdad en ese momento y ya desde su lado la conocen”.

A partir de ese escenario, Gisela hizo el anuncio que terminó por ordenar la noticia: “De modo tal que este año no estaré en Teletón”.
Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo. YouTube: Sin+ Que Decir.
Gisela Valcárcel revela que no participará en la Teletón 2026 y explica el motivo. YouTube: Sin+ Que Decir.

El mensaje a la Teletón: “Ojalá que todo esto vaya a favor de los niños”

Lejos de plantear un quiebre con la causa, Valcárcel dijo que desea que la Teletón 2026 se sostenga con fuerza y apuntó a quienes estarán al frente. También expresó su confianza en el apoyo del público.

“Quiero decirle a las anclas de Teletón que lo tienen que hacer extraordinariamente, que el Perú los va a ayudar como siempre ayuda a sus niños”, afirmó.

En ese mismo tramo, sumó una idea que relacionó con el canal y con el desafío de la campaña: “Y además, seguramente van a tener una serie de opciones para participar. Claro que sí. Creo que además será una revancha del canal y creo que el canal va a tener que ponerse también, porque no va a quedarse con los brazos cruzados, por supuesto”.

Y cerró su deseo con el foco puesto en el objetivo central: “Y ojalá que todo esto vaya a favor de los niños de la Teletón”.

La intervención de Ethel Pozo: nombre propio y un señalamiento directo

Durante el mismo intercambio, Ethel Pozo tomó la palabra para añadir una versión con nombre y cargo mencionados de forma explícita. Dijo que, en su caso, había contado lo que le correspondía contar y apuntó a una persona como quien habría frenado la participación.

“Y si debo agregar algo es que efectivamente a mí me preguntaban, pero no me competía a mí contar toda la parte, porque solo puede uno contar lo que compete”, sostuvo.

Luego añadió: “Yo conté efectivamente en esa reunión y sé que le incomoda que diga su nombre, pero lo voy a volver a decir. Jack Aragones fue la persona que le dice al CEO, al señor Fernando Muñiz: ‘Ellas no, ellas no’”.

Ethel Pozo aseguró que en una reunión se mencionó: “Ellas no, ellas no”, y nombró a Jack Aragones y a Fernando Muñiz. YouTube: Sin+ Que Decir.
Ethel Pozo aseguró que en una reunión se mencionó: “Ellas no, ellas no”, y nombró a Jack Aragones y a Fernando Muñiz. YouTube: Sin+ Que Decir.

La respuesta de Gisela: “Eso habla de no decirlo en la cara”

Gisela Valcárcel reaccionó al señalamiento y describió a Jack Aragones como una figura con peso en el canal.

“Bueno, Jack Aragones está metido en muchas cosas. Y de hecho, Jack Aragones es una persona fuerte en ese canal. Ojalá y seas bien querido y aceptado. Pero además, eso habla de no decirlo en la cara”, expresó.

Luego sumó un recuerdo que, según dijo, contrasta con lo que ocurre ahora. “¿Sabes quién fue la persona que el año pasado (2025) se me acerca a mí?... Jack Aragones se me acerca. Me agarra por la espalda. Después que había pasado lo de América. Y me dice: ‘Es como tenía que ser, tenías que estar aquí’. ¡Uh! Esa misma persona dice ahora: ‘Ellas no tienen que estar’”.

¿Gisela Valcárcel y Magaly Medina juntas? La “Señito” responde y marca su condición en streaming. YouTube: Sin+ Que Decir.
¿Gisela Valcárcel y Magaly Medina juntas? La “Señito” responde y marca su condición en streaming. YouTube: Sin+ Que Decir.

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