Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 28 de agosto de 2026

Dos sismos de magnitud moderada se registraron este 28 de agosto en las regiones de Lima y Tacna, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), sin reportes de daños materiales o personales

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la ocurrencia de dos movimientos telúricos en el sur del país durante el 28 de agosto de 2026. El primero tuvo una magnitud de 3.4 y se localizó al sur de Chilca, en la provincia de Cañete. El segundo, de 4.4, se registró al sur de Tacna. Ambos eventos fueron percibidos con intensidades leves por la población y no ocasionaron afectaciones relevantes.

13:10 hsHoy

Sismo de magnitud 3,4 en Pozuzo

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,4 ocurrido el 29 de agosto de 2026 a las 03:25 horas. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros al sureste de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, región Pasco, con una profundidad de 12 kilómetros. Según el informe, la intensidad fue de II a III en Pozuzo.

13:04 hsHoy

El contexto geológico de los sismos en Perú

El territorio peruano se encuentra sobre la convergencia de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera una intensa actividad sísmica a lo largo de la costa y regiones andinas. La interacción de estas placas produce acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos, algunos de los cuales han dejado huella en la memoria colectiva nacional.

Especialistas en geofísica señalan que los eventos telúricos de mayor magnitud suelen tener epicentro en el mar, frente a la costa central y sur del país, aunque existen registros de terremotos significativos en zonas interiores. El monitoreo permanente permite a las autoridades anticipar escenarios y planificar respuestas ante posibles emergencias.

Fotografía satelital de la Tierra con Sudamérica, Perú resaltado en rojo, el Cinturón de Fuego luminoso, logo del IGP y fecha 28 de junio de 2026.
Una fotografía satelital de Sudamérica muestra a Perú resaltado en colores vivos junto a las líneas luminosas del Cinturón de Fuego del Pacífico, por el Instituto Geofísico del Perú el 28 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:29 hsHoy

Principales sismos históricos en Perú

A lo largo del siglo XX y XXI, Perú ha registrado sismos que marcaron un antes y un después en la gestión de riesgos. El terremoto de 1970 en Áncash, con una magnitud de 7,9, provocó la muerte de aproximadamente 70.000 personas, convirtiéndose en el desastre natural más letal de la historia reciente del país.

Infografía sobre sismos con un mapa de Perú, un teléfono móvil con sismograma e íconos explicativos de magnitud, epicentro e intensidad.
Una infografía del Instituto Geofísico del Perú detalla los cuatro parámetros fundamentales para entender un reporte de sismo: magnitud, profundidad, epicentro e intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2007, un sismo de magnitud 7,9 sacudió la región de Ica, causando graves daños materiales y pérdidas humanas. Este evento motivó la actualización de normas técnicas de construcción y el fortalecimiento de las políticas de prevención, así como la creación de protocolos de evacuación en sectores vulnerables.

07:17 hsHoy

Sistemas de alerta y monitoreo sísmico

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) han desarrollado sistemas de alerta temprana que buscan reducir el impacto de los sismos. El monitoreo constante de la actividad sísmica permite emitir avisos y alertas a través de diversos canales, como mensajes de texto, aplicaciones móviles y medios de comunicación.

Las estaciones sismológicas distribuidas en todo el territorio nacional recopilan datos en tiempo real, lo que facilita la identificación rápida de movimientos telúricos y la activación de protocolos de emergencia. El acceso a la información se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos.

Sismógrafo con aguja sobre papel cuadriculado frente a monitores con gráficas digitales y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú registra un trazado sobre papel cuadriculado junto a monitores digitales con ondas sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:03 hsHoy

Recomendaciones de seguridad ante un sismo

  • Mantener la calma y evacuar a zonas seguras, evitando el uso de ascensores.
  • Identificar las rutas de evacuación y puntos de reunión previamente señalizados.
  • Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, documentos personales, linterna, radio, medicinas y elementos de primeros auxilios.
  • Alejarse de ventanas, espejos, estanterías y elementos que puedan caer.
  • Si se está en la calle, alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones en riesgo de colapso.
  • Después del sismo, revisar si hay fugas de gas o agua y reportar cualquier daño estructural a las autoridades.
Mochila abierta sobre una mesa con botellas de agua, linterna, radio, latas de conserva, botiquín, medicinas, documentos y mascarilla.
Una mochila provista de agua, radio y botiquín permanece organizada sobre una mesa en una vivienda de Perú frente a un emblema de Defensa Civil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:44 hsHoy

Educación y cultura sísmica en la sociedad peruana

Las campañas educativas organizadas por el Ministerio de Educación y el INDECI han incorporado simulacros periódicos en escuelas, empresas y comunidades. La formación de una cultura de prevención se ha convertido en un eje transversal de las políticas públicas, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante desastres naturales.

La participación ciudadana en simulacros y la difusión de materiales informativos contribuyen a que la población adopte conductas seguras y sepa cómo actuar ante una emergencia. El fortalecimiento de la cultura sísmica se refleja en la creciente disposición de las familias a preparar planes de contingencia y a conocer los protocolos de actuación.

Personal del COEN supervisa el desarrollo del II Simulacro Nacional 2025 desde la central, en coordinación con autoridades regionales y sectoriales.
Personal del COEN supervisa el desarrollo del II Simulacro Nacional 2025 desde la central, en coordinación con autoridades regionales y sectoriales.
06:19 hsHoy

Construcción segura y normas técnicas

La normativa peruana exige que las edificaciones nuevas cumplan con estándares de resistencia sísmica. Ingenieros y arquitectos han desarrollado técnicas de construcción adaptadas a las particularidades del suelo y la sismicidad local, lo que ha permitido reducir el riesgo de colapso en caso de terremotos de alta magnitud.

Las autoridades municipales supervisan el cumplimiento de las normas en los proyectos urbanos, mientras que las campañas de concientización promueven la regularización de viviendas informales. El acceso a información técnica y la asesoría profesional son factores clave para mejorar la seguridad estructural.

En un simulacro sísmico, personas se cubren bajo una mesa mientras un brigadista de INDECI con chaleco naranja señala una ruta de evacuación.
Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:32 hsHoy

Acciones de respuesta y reconstrucción

  • Los equipos de emergencia deben actuar de manera coordinada para rescatar personas atrapadas, brindar atención médica y restablecer servicios básicos.
  • Es esencial contar con un inventario actualizado de recursos materiales y humanos disponibles para las labores de auxilio.
  • Las instituciones responsables de la reconstrucción evalúan los daños y priorizan la atención a las comunidades más afectadas.
  • El apoyo psicológico a las víctimas forma parte integral de los planes de recuperación.
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:18 hsHoy

Desafíos actuales y perspectivas futuras

El crecimiento urbano desordenado y la expansión de asentamientos en zonas de alto riesgo representan desafíos para la gestión integral de los desastres. La cooperación entre el sector público, privado y la sociedad civil resulta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta y prevención en todo el país.

La investigación científica sobre la dinámica sísmica continúa avanzando, con la incorporación de nuevas tecnologías y la colaboración internacional. El desarrollo de una cultura de resiliencia y la actualización permanente de los sistemas de alerta constituyen prioridades para enfrentar los desafíos que plantea la naturaleza en Perú.

Varias personas agachadas en una calle urbana de Perú, protegidas junto a edificios y bajo un banco, con carteles del IGP y "SIMULACRO" en una pared.
Residentes de una zona urbana en Perú se agachan para protegerse durante un simulacro de sismo, con carteles del IGP y “SIMULACRO” visibles en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:01 hsHoy

Últimos sismos en Perú

El primer movimiento sísmico se registró a las 8:19 de la mañana, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 48 kilómetros. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros al sur de Chilca, en la región de Lima. Según el reporte del IGP, la intensidad fue de II en la escala de Mercalli, lo que indica una percepción ligera por parte de los habitantes de la zona.

Horas más tarde, a las 15:44, se reportó un segundo sismo, esta vez con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 72 kilómetros. El epicentro se localizó a 99 kilómetros al sur de Tacna, en el departamento de Tacna. La intensidad estimada fue de II-III, lo que sugiere una percepción leve a moderada, sin consecuencias estructurales ni emergencias reportadas.

Multitud en una plaza, incluyendo personas con cascos rojos y uniformes militares que transportan una camilla. Hay árboles, farolas y edificios coloniales
Equipos de emergencia y pobladores participan en el II Simulacro Nacional Multipeligro en la Plaza de Armas de Cusco, con un ejercicio de rescate desde la Catedral. (Infobae / Marilyn Corrales)

Ambos eventos fueron monitoreados por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP, que recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y recordar las medidas de prevención ante movimientos sísmicos. Las autoridades locales no reportaron daños, y las actividades cotidianas continuaron con normalidad.

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