Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 28 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la ocurrencia de dos movimientos telúricos en el sur del país durante el 28 de agosto de 2026. El primero tuvo una magnitud de 3.4 y se localizó al sur de Chilca, en la provincia de Cañete. El segundo, de 4.4, se registró al sur de Tacna. Ambos eventos fueron percibidos con intensidades leves por la población y no ocasionaron afectaciones relevantes.
Sismo de magnitud 3,4 en Pozuzo
El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,4 ocurrido el 29 de agosto de 2026 a las 03:25 horas. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros al sureste de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, región Pasco, con una profundidad de 12 kilómetros. Según el informe, la intensidad fue de II a III en Pozuzo.
El contexto geológico de los sismos en Perú
El territorio peruano se encuentra sobre la convergencia de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera una intensa actividad sísmica a lo largo de la costa y regiones andinas. La interacción de estas placas produce acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos, algunos de los cuales han dejado huella en la memoria colectiva nacional.
Especialistas en geofísica señalan que los eventos telúricos de mayor magnitud suelen tener epicentro en el mar, frente a la costa central y sur del país, aunque existen registros de terremotos significativos en zonas interiores. El monitoreo permanente permite a las autoridades anticipar escenarios y planificar respuestas ante posibles emergencias.
Principales sismos históricos en Perú
A lo largo del siglo XX y XXI, Perú ha registrado sismos que marcaron un antes y un después en la gestión de riesgos. El terremoto de 1970 en Áncash, con una magnitud de 7,9, provocó la muerte de aproximadamente 70.000 personas, convirtiéndose en el desastre natural más letal de la historia reciente del país.
En 2007, un sismo de magnitud 7,9 sacudió la región de Ica, causando graves daños materiales y pérdidas humanas. Este evento motivó la actualización de normas técnicas de construcción y el fortalecimiento de las políticas de prevención, así como la creación de protocolos de evacuación en sectores vulnerables.
Sistemas de alerta y monitoreo sísmico
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) han desarrollado sistemas de alerta temprana que buscan reducir el impacto de los sismos. El monitoreo constante de la actividad sísmica permite emitir avisos y alertas a través de diversos canales, como mensajes de texto, aplicaciones móviles y medios de comunicación.
Las estaciones sismológicas distribuidas en todo el territorio nacional recopilan datos en tiempo real, lo que facilita la identificación rápida de movimientos telúricos y la activación de protocolos de emergencia. El acceso a la información se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos.
Recomendaciones de seguridad ante un sismo
- Mantener la calma y evacuar a zonas seguras, evitando el uso de ascensores.
- Identificar las rutas de evacuación y puntos de reunión previamente señalizados.
- Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, documentos personales, linterna, radio, medicinas y elementos de primeros auxilios.
- Alejarse de ventanas, espejos, estanterías y elementos que puedan caer.
- Si se está en la calle, alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones en riesgo de colapso.
- Después del sismo, revisar si hay fugas de gas o agua y reportar cualquier daño estructural a las autoridades.
Educación y cultura sísmica en la sociedad peruana
Las campañas educativas organizadas por el Ministerio de Educación y el INDECI han incorporado simulacros periódicos en escuelas, empresas y comunidades. La formación de una cultura de prevención se ha convertido en un eje transversal de las políticas públicas, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante desastres naturales.
La participación ciudadana en simulacros y la difusión de materiales informativos contribuyen a que la población adopte conductas seguras y sepa cómo actuar ante una emergencia. El fortalecimiento de la cultura sísmica se refleja en la creciente disposición de las familias a preparar planes de contingencia y a conocer los protocolos de actuación.
Construcción segura y normas técnicas
La normativa peruana exige que las edificaciones nuevas cumplan con estándares de resistencia sísmica. Ingenieros y arquitectos han desarrollado técnicas de construcción adaptadas a las particularidades del suelo y la sismicidad local, lo que ha permitido reducir el riesgo de colapso en caso de terremotos de alta magnitud.
Las autoridades municipales supervisan el cumplimiento de las normas en los proyectos urbanos, mientras que las campañas de concientización promueven la regularización de viviendas informales. El acceso a información técnica y la asesoría profesional son factores clave para mejorar la seguridad estructural.
Acciones de respuesta y reconstrucción
- Los equipos de emergencia deben actuar de manera coordinada para rescatar personas atrapadas, brindar atención médica y restablecer servicios básicos.
- Es esencial contar con un inventario actualizado de recursos materiales y humanos disponibles para las labores de auxilio.
- Las instituciones responsables de la reconstrucción evalúan los daños y priorizan la atención a las comunidades más afectadas.
- El apoyo psicológico a las víctimas forma parte integral de los planes de recuperación.
Desafíos actuales y perspectivas futuras
El crecimiento urbano desordenado y la expansión de asentamientos en zonas de alto riesgo representan desafíos para la gestión integral de los desastres. La cooperación entre el sector público, privado y la sociedad civil resulta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta y prevención en todo el país.
La investigación científica sobre la dinámica sísmica continúa avanzando, con la incorporación de nuevas tecnologías y la colaboración internacional. El desarrollo de una cultura de resiliencia y la actualización permanente de los sistemas de alerta constituyen prioridades para enfrentar los desafíos que plantea la naturaleza en Perú.
Últimos sismos en Perú
El primer movimiento sísmico se registró a las 8:19 de la mañana, con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 48 kilómetros. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros al sur de Chilca, en la región de Lima. Según el reporte del IGP, la intensidad fue de II en la escala de Mercalli, lo que indica una percepción ligera por parte de los habitantes de la zona.
Horas más tarde, a las 15:44, se reportó un segundo sismo, esta vez con una magnitud de 4.4 y una profundidad de 72 kilómetros. El epicentro se localizó a 99 kilómetros al sur de Tacna, en el departamento de Tacna. La intensidad estimada fue de II-III, lo que sugiere una percepción leve a moderada, sin consecuencias estructurales ni emergencias reportadas.
Ambos eventos fueron monitoreados por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP, que recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y recordar las medidas de prevención ante movimientos sísmicos. Las autoridades locales no reportaron daños, y las actividades cotidianas continuaron con normalidad.