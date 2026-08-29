PJ levanta el secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez por contrataciones de sus allegados en el Estado

Betssy Chávez actualmente se encuentra asilada en México| Composición Infobae (Andina/shutterstock)

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la expremier Betssy Chávez en el marco de una investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. Esto por la contratación de sus allegados en el Estado.

La investigación gira en torno a siete hechos en los que Chávez Chino habría favorecido a integrantes del entorno familiar de su entonces pareja sentimental, Abel Antonio Sotelo Villa, en distintas instituciones del Estado donde era funcionaria. Por ejemplo, como congresista, habría gestionado la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa, hermano de su pareja, como asistente nivel 2 en su despacho parlamentario entre octubre de 2021 y marzo de 2022, y posteriormente la de Flor de María Jezabel Sotelo Villa en el mismo despacho entre septiembre y noviembre de 2022.

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Como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, la prófuga expremier habría impulsado la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, padre de su entonces pareja, como intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en Puno en diciembre de 2021, y luego como jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) en marzo de 2022.

La Fiscalía también le atribuye haber gestionado la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa en la Red Asistencial Tacna de EsSalud entre mayo y noviembre de 2022.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara fundado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez entre octubre de 2021 y noviembre de 2022.

El levantamiento del secreto de las comunicaciones alcanza cuatro líneas telefónicas atribuidas a Betssy Chávez, de las cuales se obtendrá el registro histórico de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, datos de localización por celdas activas y generales de ley de cada línea. Todo ello correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2021 al 18 de noviembre de 2022. Las operadoras Movistar, Claro, Entel y Bitel tienen un plazo de 48 horas para remitir la información a la Fiscalía.

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Se complica la situación de Betssy Chávez

Según la resolución a la que accedió Infobae, el juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones tras valorar distintas declaraciones. Por ejemplo, la del mismo Marco Antonio Sotelo Villa, quien afirmó haber recibido una llamada telefónica directa de Chávez Chino para ofrecerle el puesto en su despacho, y haber enviado su currículum por WhatsApp al entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajo, Jean Pierre D’Laura Quintana.

Este último, de acuerdo con la resolución, reconoció ante la Fiscalía que actuaba como nexo entre la investigada y los funcionarios de las entidades adscritas al sector, y que mantenía comunicación principalmente telefónica con Chávez Chino.

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A ello se suma la declaración de Salatiel Marrufo, quien aseguró que la expremier habría enviado el currículum de Antonio Riquelme Sotelo Calderón por WhatsApp directamente al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para gestionar su designación en COFOPRI-Tacna.

Buscada

Recientemente, tras obtener el salvoconducto para viajar a México, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria renovó las órdenes de ubicación y captura contra Betssy Chávez por la condena de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.