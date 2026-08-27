Cinestar se despide de emblemática sede y cierra con última función mañana 28 de agosto

Cinestar ya no va más en Breña. Al menos, es el tercer cierre de uno de sus locales en los últimos años. - Crédito La Razón

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¿Cinestar en problemas? La cadena de multicines ahora suma un nuevo cierre a su local emblemático de Breña, uno que tenía 20 años de operación. La marca ha informado que tendrá su última función este viernes 28 de agosto, y operará hasta el domingo 30.

“Aquí hubo momentos en familia, risas, lágrimas y miles de historias compartidas. Después de 20 años, llegó el momento de cerrar este capítulo. Gracias por convertir Cinestar Breña en mucho más que un cine. Hasta el 28 de agosto, te esperamos para compartir una última función inolvidable. Las luces de esta sede se apagan, pero nuestra historia continúa Nos reencontramos en Cinestar Excélsior”, aclaró la marca.

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Esto no significa el fin de Cinestar en Perú, pero se debe recordar que otras sedes conocidas, como la de San Borja y la de Santiago de Surco también han cerrado en los últimos años. También, sumado a esto, su marca fue embargada por Sunat en su momento, una que ya recuperaron.

El CineStar de Benavides también ha cerrado. Se ofrecían entradas a precios más cómodos y hasta tres veces menos que en otros cines. - Crédito Cortesía

Cinestar cierra en Breña

“Gracias por estos 20 años. Cerramos un capítulo para iniciar nuevos proyectos. Queremos agradecer a nuestros clientes por ser parte de nuestra historia, y a nuestro equipo por su compromiso incondicional. Gracias a todos por hacer de este cine un lugar tan especial”, reveló la marca en sus redes sociales.

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Esto significará que solo hasta el viernes 28 de agosto tendrán funciones programadas, para lo que sugieren que se realizará como una ocasión especial.

Pero no es el primer Cinestar que cierra. Ya Infobae Perú había revelado que la sede de Santiago de Surco, en la avenida Benavides, había cerrado ya también anteriormente. Actualmente, tampoco la de San Borja está en operación.

La marca de Cinestar Multicines fue subastada en la Sunat, pero luego volvió a operar. - Crédito Composición Infobae/Sunat/Cinestar

Cinestar suma otra sede cerrada

CineStar es una cadena de cines del Grupo Star y se consideran pioneros en el nuevo formato de multicines en el Perú, dado que abrieron en el país antes que Cinemark y Cineplanet.

Sin embargo, a pesar de que hace unos años abrieron un local en Arenales, ahora enfrentan un par de años con cierres de sus locales más clásicos.

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Cinestar Santiago de Surco cerró y ya no está operativo.

La sede conocida de San Borja, en la avenida Aviación ya no atiende y es otro local

Ahora la sede de Breña se despide también.

Hay películas que el Cinestar de Breña ya no verá. - Crédito StarFilmsPeru/YouTube

Revés con Sunat

Pero como se recuerda también, la marca de Cinestar Multicines, el nombre comercial, fue embargado y subastado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con un precio base de S/ 877 mil 891,76 en su momento.

“Ante la reciente publicación sobre la marca Cinestar Multicines, informamos que dicho proceso corresponde únicamente a un activo en proceso marcario. Nuestro complejos continúan atendiendo con total normalidad a nivel nacional, manteniendo funciones y servicios. Agradecemos la confianza de nuestros clientes”, aclararon en sus redes sociales en su momento. Es decir, solo está siendo tramitada para su registro legal.

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Luego de esto, y de que se esperaba que la marca obtuviera de vuelta su nombre, la cadena de cines ha seguido operando con normalidad. Solo que ahora, con una sede menos.