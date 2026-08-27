Perú

Cinestar se despide de emblemática sede y cierra con última función mañana 28 de agosto

La cadena de multicines suma un nuevo cierre, luego de haberle dicho adiós a al menos dos sedes en los últimos años

Local de CineStar en Benavides, Santiago de Surco
Cinestar ya no va más en Breña. Al menos, es el tercer cierre de uno de sus locales en los últimos años. - Crédito La Razón
Guardar

¿Cinestar en problemas? La cadena de multicines ahora suma un nuevo cierre a su local emblemático de Breña, uno que tenía 20 años de operación. La marca ha informado que tendrá su última función este viernes 28 de agosto, y operará hasta el domingo 30.

“Aquí hubo momentos en familia, risas, lágrimas y miles de historias compartidas. Después de 20 años, llegó el momento de cerrar este capítulo. Gracias por convertir Cinestar Breña en mucho más que un cine. Hasta el 28 de agosto, te esperamos para compartir una última función inolvidable. Las luces de esta sede se apagan, pero nuestra historia continúa Nos reencontramos en Cinestar Excélsior”, aclaró la marca.

PUBLICIDAD

Esto no significa el fin de Cinestar en Perú, pero se debe recordar que otras sedes conocidas, como la de San Borja y la de Santiago de Surco también han cerrado en los últimos años. También, sumado a esto, su marca fue embargada por Sunat en su momento, una que ya recuperaron.

CineStar de Benavides cerrado y en alquiler
El CineStar de Benavides también ha cerrado. Se ofrecían entradas a precios más cómodos y hasta tres veces menos que en otros cines. - Crédito Cortesía

Cinestar cierra en Breña

“Gracias por estos 20 años. Cerramos un capítulo para iniciar nuevos proyectos. Queremos agradecer a nuestros clientes por ser parte de nuestra historia, y a nuestro equipo por su compromiso incondicional. Gracias a todos por hacer de este cine un lugar tan especial”, reveló la marca en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Esto significará que solo hasta el viernes 28 de agosto tendrán funciones programadas, para lo que sugieren que se realizará como una ocasión especial.

Pero no es el primer Cinestar que cierra. Ya Infobae Perú había revelado que la sede de Santiago de Surco, en la avenida Benavides, había cerrado ya también anteriormente. Actualmente, tampoco la de San Borja está en operación.

Logo de Cinestar Multicines en frente de fachada de la Sunat
La marca de Cinestar Multicines fue subastada en la Sunat, pero luego volvió a operar. - Crédito Composición Infobae/Sunat/Cinestar

Cinestar suma otra sede cerrada

CineStar es una cadena de cines del Grupo Star y se consideran pioneros en el nuevo formato de multicines en el Perú, dado que abrieron en el país antes que Cinemark y Cineplanet.

Sin embargo, a pesar de que hace unos años abrieron un local en Arenales, ahora enfrentan un par de años con cierres de sus locales más clásicos.

  • Cinestar Santiago de Surco cerró y ya no está operativo.
  • La sede conocida de San Borja, en la avenida Aviación ya no atiende y es otro local
  • Ahora la sede de Breña se despide también.
Hay películas que el Cinestar de Breña ya no verá. - Crédito StarFilmsPeru/YouTube

Revés con Sunat

Pero como se recuerda también, la marca de Cinestar Multicines, el nombre comercial, fue embargado y subastado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con un precio base de S/ 877 mil 891,76 en su momento.

“Ante la reciente publicación sobre la marca Cinestar Multicines, informamos que dicho proceso corresponde únicamente a un activo en proceso marcarioNuestro complejos continúan atendiendo con total normalidad a nivel nacional, manteniendo funciones y servicios. Agradecemos la confianza de nuestros clientes”, aclararon en sus redes sociales en su momento. Es decir, solo está siendo tramitada para su registro legal.

Luego de esto, y de que se esperaba que la marca obtuviera de vuelta su nombre, la cadena de cines ha seguido operando con normalidad. Solo que ahora, con una sede menos.

Temas Relacionados

CinestarCinesBreñaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de escabeche de pescado

Cómo preparar escabeche de pescado con cebolla, ají amarillo, ají panca y vinagre. Receta tradicional fácil, sabrosa y perfecta con camote y huevo.

Receta de escabeche de pescado

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú detectó movimientos telúricos en Lambayeque, Lima, Arequipa, Huánuco, Junín y Tumbes, con epicentros localizados tanto en la costa como en el interior del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

Gobierno designa a funcionario encargado de facilitar la visita del papa León XIV al Perú

La Cancillería nombró a Rodrigo Boluarte Chávez como el encargado de gestionar los detalles de la llegada del sumo pontífice en noviembre

Gobierno designa a funcionario encargado de facilitar la visita del papa León XIV al Perú

Sergio George y Magdyel Ugaz son captados en salidas, pero Magaly Medina critica al salsero por 'tacaño' y poco caballeroso

El programa Magaly TV La Firme difundió imágenes de una nueva salida nocturna de la actriz y el productor, y la conductora no tardó en señalar los gestos del músico que, a su juicio, hablan por sí solos

Sergio George y Magdyel Ugaz son captados en salidas, pero Magaly Medina critica al salsero por 'tacaño' y poco caballeroso

Murió en 2008 y lo revivieron años después para cobrar millonario seguro: así operaba una red que usaba cadáveres

La investigación de Latina reconstruyó cómo una organización presentó certificados apócrifos y logró activar trámites previsionales a nombre de Josué Valdés Gutiérrez, pese a que su deceso ya constaba desde diciembre de 2008

Murió en 2008 y lo revivieron años después para cobrar millonario seguro: así operaba una red que usaba cadáveres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga responde a Carlos Bruce por posible querella: “Si le hace falta plata, le doy”

Rafael López Aliaga responde a Carlos Bruce por posible querella: “Si le hace falta plata, le doy”

Ministro de Transporte anuncia el fin de los privilegios de tránsito para funcionarios

“Ni cag**do”: Rafael López Aliaga lanza exabrupto contra Keiko Fujimori por prometer mejoras desde 2027

Guillermo Shinno, ministro de Energía: “Nunca ha estado ni está en la agenda la privatización de Petroperú”

Keiko Fujimori declara que desconoce el trabajo de Kenji y sus hermanos, y que no tiene información sobre Mark Vito

ENTRETENIMIENTO

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

Sergio George y Magdyel Ugaz son captados en salidas, pero Magaly Medina critica al salsero por 'tacaño' y poco caballeroso

Yahaira Plasencia confirma que desistió de la demanda contra Magaly Medina: “La paz no tiene precio”

Magaly Medina criticó a Jean Paul Gabuteau por llamar “nuevo bebé” a su camioneta mientras Silvia Cornejo celebraba sola su baby shower

Diego Chávarri recibe críticas por comentario sobre el cuerpo de Samahara Lobatón: “Desubicado”

DEPORTES

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Sorteo de la Champions League 2026/2027 HOY: a qué hora y dónde ver en Perú la conformación de la fase de la liga del torneo UEFA

Cruces confirmados de las semifinales de la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo inician los enfrentamientos?

Christian Cueva reveló que volvió a la Liga 1 por Alex Valera: “Cuando me toca defender a los míos, voy al frente”

Héctor Cúper marcó distancia con Jorge Fossati tras comparación por usar línea de tres en Universitario: “No soy un necio, un caprichoso”

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo