Perú

28 choferes muertos y un solo responsable: quién es ‘Pitbull’, el sicario que aterroriza al transporte de Lima

El presunto cabecilla de ‘Los Compadres’ recuperó su libertad tras ser absuelto de un caso de sicariato y ahora es nuevamente señalado por la Policía por su vinculación con extorsiones al transporte público

Cobertura periodística sobre la operación de la Policía Nacional del Perú contra alias 'Pitbull'. El video incluye imágenes de archivo de incidentes violentos en eventos masivos y fotografías del presunto cabecilla criminal, Jesús José Manuel Castañapia Diutapia. El General Víctor Revoredo, Jefe de la DIRINCRI, ofrece una conferencia de prensa detallando los movimientos y el historial delictivo del individuo. Se presentan dos imágenes del sujeto en diferentes situaciones cotidianas.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) sostiene que Jesús José Manuel Gastañaduy Tapia, alias ‘Pitbull’, habría retomado sus actividades criminales tras ser absuelto por el Poder Judicial de un proceso por sicariato. Inteligencia policial lo vincula con una organización relacionada con ‘Los Pulpos Nueva Generación’ y con recientes asesinatos por extorsión contra transportistas en Lima.

El general PNP Víctor Revoredo aseguró que el investigado estaría relacionado con los recientes ataques contra el sector de transporte y afirmó que la Policía conoce de su presunta presencia en Cusco.

“Sabemos que producto de estas extorsiones está de turismo por el Cusco”, declaró el oficial, quien lanzó una advertencia directa: “Pitbull, donde te vayas, donde te vayas, te vamos a recapturar”.

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¿Quién es alias ‘Pitbull’?

Según información de inteligencia policial, Gastañaduy Tapia es señalado como uno de los integrantes más violentos de ‘Los Compadres’, organización vinculada a ‘Los Pulpos Nueva Generación’.

La Policía le atribuye al menos 18 asesinatos en Trujillo y otros 10 en Lima. Su trayectoria delictiva en La Libertad también habría dado origen al apelativo de ‘Trujillano’, mientras que ‘Pitbull’ estaría relacionado con su afición por esta raza de perros.

Dos fotografías de un hombre con camiseta blanca: una tomada en una comisaría policial y otra en un jardín junto a un perro pitbull
Jesús Gastañaduy, alias Pitbull, es investigado por la Policía Nacional del Perú por su presunta vinculación con más de veinte homicidios en Lima y diversas provincias. (Infobae Perú)

Las autoridades lo han relacionado con diferentes hechos violentos, entre ellos los ataques contra el cantante ‘Chechito’, ‘Chacalón Jr.’ y el atentado con una granada contra la discoteca Sanders.

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Con el tiempo, sus presuntas operaciones habrían llegado hasta Lima Sur, donde la Policía investiga su posible participación indirecta en las extorsiones a empresas de transporte y los ataques contra choferes.

Fue absuelto de un caso de sicariato

Gastañaduy Tapia volvió a ser detenido en el 2023 y permaneció recluido durante varios años mientras afrontaba un proceso por el asesinato de César de la Cruz Carbonel y Valeria Campos Briseño, ocurrido ese mismo año.

El caso llegó al Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, que en mayo de 2026 decidió absolverlo del delito de sicariato agravado al considerar que no se acreditó su participación en el doble crimen.

La resolución judicial permitió su liberación. Tras permanecer recluido desde octubre de 2022, abandonó el penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco, luego de que se ejecutara la decisión judicial.

Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en las investigaciones policiales por los recientes ataques contra el transporte público.

Su vínculo familiar con el ataque a ‘Los Rojitos’

Uno de los elementos que volvió a poner a ‘Pitbull’ en el radar de los investigadores es su presunto vínculo familiar con Junior Huamaní Tapia, señalado como el autor de los disparos contra el chofer y dos pasajeras de un bus de la empresa ‘Los Rojitos’, en San Juan de Miraflores.

Por este atentado, Huamaní Tapia cumple nueve meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.

A este caso se suma la detención de Marisa Corpuna, señalada como pareja de alias ‘Pitbull’ y presunta integrante de la organización criminal ‘Las Cuentas del Miedo’.

De acuerdo con las investigaciones, Corpuna habría tenido como función recibir y transferir dinero proveniente de las extorsiones a empresas de transporte público. El Poder Judicial le impuso 28 meses de prisión preventiva.

La Policía insiste en su recaptura

Para la PNP, estos antecedentes y los nuevos elementos recogidos durante las investigaciones hacen sospechar que ‘Pitbull’ habría retomado sus actividades delictivas.

Revoredo sostuvo que el investigado formaría parte de la línea criminal detrás de los atentados contra transportistas y reiteró que será buscado para determinar su eventual responsabilidad.

“Es parte de esa línea criminal que está tras estos atentados. Así te digo, Pitbull, te vamos a capturar. Te vamos a capturar”, afirmó el general.

Mientras los ataques contra conductores y empresas de transporte continúan generando preocupación, los investigadores buscan establecer qué papel habría asumido ‘Pitbull’ dentro de las estructuras dedicadas a la extorsión en Lima y si efectivamente mantiene vínculos operativos con los responsables de los recientes atentados.

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