Perú

El Niño global y costero: el país podría dividirse entre lluvias intensas y déficit hídrico, según expertos

El meteorólogo Nelson Quispe advierte que el país enfrenta condiciones inéditas por la suma de dos fenómenos, lo que podría provocar inundaciones en el norte y escasez de agua en el sur

Este informe periodístico de Exitosa Perú aborda las altas temperaturas en el país. Incluye una entrevista con el Ing. Nelson Quispe de Senamhi, quien comparte información sobre los fenómenos climáticos. Se observan gráficos en pantalla que indican temperaturas de 28.8 °C en Lima, con un incremento de casi 10 grados sobre lo normal. Se hace referencia a cinco eventos "DANA" esperados.
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El meteorólogo Nelson Quispe, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió que el pico del fenómeno El Niño global podría llegar a fin de año y agravar el escenario climático ya activo en Perú. La advertencia, recogida en una reciente entrevista, plantea un panorama de contrastes: se prevén más lluvias en el norte y menos precipitaciones desde la zona central hasta el sur del país. Esta combinación, explicó el experto, puede traducirse en exceso de agua en una región y déficit hídrico en otra, replicando patrones críticos del pasado.

La alerta surge en un contexto donde el país ya experimenta alteraciones meteorológicas asociadas a la presencia de un mar más cálido frente a su costa. Según detalló Quispe, en términos climáticos, aún podrían presentarse entre cinco y seis incursiones de depresiones aisladas en niveles altos (DANAS) durante el año, de las cuales dos ya se han registrado. Si estos sistemas ingresan de nuevo mientras el mar se mantiene cálido, su impacto podría intensificarse, incrementando la severidad de los fenómenos asociados.

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Este video presenta un reportaje desde las oficinas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Un reportero entrevista a un especialista, quien explica las afectaciones de la DANA Bertha en diversas regiones. Se observan pantallas con mapas meteorológicos que muestran patrones climáticos, datos de temperatura y avisos meteorológicos. El especialista señala la información en las pantallas mientras describe los fenómenos meteorológicos y sus impactos en el país.

El Niño global y el Niño costero: dos fenómenos, un país dividido

El Niño global corresponde al aumento de la temperatura en la franja ecuatorial del océano Pacífico central. Este fenómeno, según Quispe, afecta al territorio peruano principalmente al inhibir las lluvias en la parte central y sur. En paralelo, el Niño costero presenta un efecto más localizado y diverso: en el norte favorece el exceso de precipitaciones, mientras que en la zona central y sur puede profundizar la escasez de lluvias y, en algunos casos, derivar en sequías.

La simultaneidad de ambos fenómenos divide el impacto climático en Perú. El entrevistador resumió la situación como “un país partido”, una descripción que Quispe consideró acertada. En términos prácticos, esto significa lluvias intensas en el norte y reducción del caudal hídrico en el centro y sur, lo que exige atención diferenciada para cada región.

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Mapa en relieve de Perú dividido entre una región norte verde con ríos desbordados y un sur marrón resquebrajado, junto a un océano con marcas rojas.
Un mapa tridimensional de Perú ilustra la división climática causada por El Niño, con abundantes lluvias en el norte y condiciones de sequía en el sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patrones históricos y magnitud del evento actual

El meteorólogo comparó el patrón actual con lo ocurrido en los años 1982 y 1983, cuando el norte del Perú registró lluvias intensas y el sur enfrentó deficiencia de precipitaciones. Quispe añadió que científicos de distintos países ya catalogan el evento en curso como uno que podría superar los episodios registrados en 1982-1983 y 1997-1998. “No es posible establecer con exactitud todo lo que ocurrirá”, afirmó Quispe, y subrayó que la falta de antecedentes obliga a basar los análisis en probabilidades, no certidumbres.

A diferencia de los episodios recientes, como el de 2017, cuando el país enfrentó solo un Niño costero, el fenómeno actual se caracteriza por la coexistencia de dos comportamientos opuestos. En ese año, las lluvias se concentraron en el norte y las precipitaciones en el centro y sur se mantuvieron dentro de lo normal o fueron apenas superiores. En 2023, el Niño costero concentró las lluvias a lo largo de la vertiente occidental, pero la novedad ahora radica en la superposición de ambos fenómenos y su alcance geográfico.

Fotografía dividida en diagonal con un área verde e inundada a la izquierda y un suelo seco con grietas y cerros áridos a la derecha.
La división de dos paisajes ilustra el impacto de las inundaciones en el norte de Perú frente a la sequía en la región sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las danas: efectos recientes y riesgos al combinarse con el mar cálido

Según explicó Nelson Quispe, las DANAS son eventos de escala corta que aparecen de manera recurrente a lo largo del año. Las más recientes, identificadas como Aníbal y Berta, se disiparon tras dejar efectos visibles en diferentes regiones. Estos sistemas se originan en una zona subtropical alejada del Pacífico y avanzan hacia el norte, afectando con más fuerza a Chile, aunque parte de su influencia alcanza territorio peruano.

Vista satelital del planeta con una mancha roja y amarilla en el océano Pacífico frente a la costa occidental de América del Sur.
Un mapa satelital ilustra el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y la formación de nubes asociadas al fenómeno de El Niño frente a Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta oportunidad, las danas provocaron lloviznas desde Tacna hasta Lima, deslizamientos en la parte sur y exceso de agua en la zona central. La intensificación de vientos en áreas altoandinas y episodios de nieve durante varios días también fueron atribuidos a estos sistemas. De acuerdo con el Senamhi, en condiciones normales, estos eventos suelen dejar impactos ligeros, pero la presencia de un mar más cálido exacerba la intensidad de sus efectos.

Para ilustrar el riesgo, Quispe recordó el caso de Secocha, en la costa de Arequipa. En 2023, una tormenta severa en esta zona minera dejó más de 40 víctimas, en un contexto de mar cálido y presencia de una dana. También mencionó lo ocurrido en Chosica en 2013, donde la aproximación de una dana provocó una lluvia inusualmente intensa y pérdidas humanas. Según el meteorólogo, aunque las danas y el Niño costero son fenómenos independientes, el mar cálido puede potenciar el primero y agravar sus consecuencias.

Fotografía aérea del océano Pacífico con aguas de color naranja y azul junto a acantilados con edificios y un cielo al atardecer.
El océano Pacífico frente a la costa de Perú presenta manchas de color anaranjado y turquesa junto a acantilados urbanos durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperaturas inusuales y mar cálido en profundidad

La costa de Perú registra actualmente temperaturas superiores a las habituales para la época. El Senamhi emitió una alerta por incremento térmico, vinculada al calentamiento del mar frente a la costa. En Lima, se alcanzaron 28,8 °C (83,8 ℉) tres días antes de la entrevista, cuando lo habitual sería alrededor de 19 °C (66,2 ℉). En Tumbes, se registraron máximas de 37 °C (98,6 ℉) en fechas recientes.

Dos globos terráqueos del océano Pacífico muestran franjas rojas en el ecuador con una escala de color entre menos 25 y más 25 centímetros
Un mapa comparativo del océano Pacífico detalla las anomalías de la superficie marina en diciembre de 1997 y diciembre de 2015 durante el fenómeno El Niño.

Para el fin de semana, Quispe anticipó que Lima mantendría temperaturas superiores a 26 °C (78,8 ℉), un comportamiento que se repetiría a lo largo de la costa. Además de la temperatura, alertó sobre niveles elevados de radiación ultravioleta, que persisten en rangos peligrosos.

El meteorólogo atribuyó parte de este fenómeno a la debilidad de la corriente de Humboldt (también conocida como corriente peruana) y del anticiclón del Pacífico Sur. Esta menor intensidad facilita la entrada de sistemas cálidos. Incluso si el anticiclón recupera fuerza, los vientos que impulsa hacia la costa seguirían siendo cálidos, ya que el mar presenta temperaturas elevadas no solo en la superficie, sino a más de 200 metros de profundidad, lo que complica un enfriamiento rápido.

Un mapa tridimensional de Perú junto a un termómetro con mercurio alto, sobre un terreno árido y agrietado bajo el sol.
El servicio meteorológico Senamhi reporta un incremento de temperaturas extremas en Perú debido al fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escenario de incertidumbre y vigilancia permanente

La combinación de El Niño global y El Niño costero mantiene en alerta a las autoridades peruanas, que monitorean la evolución de los fenómenos para anticipar posibles escenarios adversos. La coexistencia de ambos eventos incrementa la volatilidad y amplía el rango de impactos, desde inundaciones en el norte hasta sequías en el sur. Ante la falta de precedentes directos, especialistas como Quispe recomiendan seguir de cerca los reportes y prepararse para un año con desafíos climáticos superiores a los habituales.

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