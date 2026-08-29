Perú

Magaly Medina le responde a Gisela Valcárcel sobre una posible reunión: “Ninguna de las dos va a ceder, así que no va a ser posible”

La conductora de Magaly TV La Firme reaccionó en su programa a las declaraciones de Valcárcel en Sin + que decir, donde la “señito” puso sus condiciones para un eventual encuentro: “En mi casa y por mi streaming”. Medina fue contundente: la rivalidad de años tiene una lógica simple, y nadie va a romperla primero

Magaly Medina discute con sus invitados la posibilidad de un encuentro con su histórica rival, Gisela Valcárcel. La conductora deja en claro que cualquier reunión tendría que ser primero en su set de televisión | Magaly TV La Firme
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La pregunta lleva años flotando en la televisión peruana: ¿pueden Magaly Medina y Gisela Valcárcel sentarse juntas frente a una cámara? Esta semana, Valcárcel volvió a alimentar la expectativa durante su participación en Sin + que decir, el programa conducido por María Pía Copello. Dijo que no había recibido ninguna invitación formal, que contemplaría la posibilidad si llegara, y que, de concretarse, el encuentro tendría que ser “en mi casa y por mi streaming”. La respuesta de Medina no tardó.

En su programa Magaly TV La Firme, la conductora de ATV abordó el tema con sus invitados y fue directa: la lógica de la situación no ha cambiado en años y no hay razón para creer que cambiará ahora. “En esto hemos estado años de años de años”, dijo. “Cuando ha habido posibilidad de que nos juntemos, ella no, primero acá. Y yo también primero acá.” La conclusión fue igual de llana: “Ninguna, pues no va a ser posible.”

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Magaly Medina habla frente a un micrófono en el set de su programa de televisión
La conductora Magaly Medina declara en su programa de televisión sobre su postura frente a una posible reunión con Gisela Valcárcel. (Magaly TV: La Firme)

El antecedente de la Teletón

Para ilustrar que el impasse no es nuevo, Medina recordó un episodio que, según ella, resume bien la dinámica entre ambas. En algún momento, el productor Ney Guerrero habría intentado coordinar un encuentro entre las dos conductoras en el marco de la Teletón, con el argumento de que una causa benéfica de esa magnitud justificaba dejar de lado las diferencias.

“Yo dije por una causa benéfica, claro que sí”, recordó la ‘Urraca’. La propuesta, sin embargo, no prosperó. Según relató, la respuesta que le llegó desde el otro lado fue que no era el momento. “No le dio la gana, dijo no, no es el momento”, afirmó. Y aclaró que la versión no es un rumor de pasillo: “Me lo dijeron a mí. A Ney le costó convencerme de su idea, imagínate.”

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El detalle no es menor. Medina usó ese recuerdo para señalar que la resistencia al encuentro no es exclusivamente suya, y que cuando existió una oportunidad concreta —con una causa de por medio que habría justificado el gesto— fue Valcárcel quien no dio el paso.

Gisela Valcárcel con cabello rubio en blazer blanco y Magaly Medina con cabello rojo en un atuendo blanco aparecen en una imagen dividida
Gisela Valcárcel y Magaly Medina aparecen en una imagen dividida que contextualiza la posibilidad de un encuentro entre ambas figuras.

“Primero mi casa”: la misma condición, los mismos años

Lo que Medina no pasó por alto fue la ironía de la situación actual. Valcárcel planteó esta semana que el encuentro debería ser en su espacio y bajo sus condiciones. Señaló que esa postura no es nueva: es exactamente la misma que ella misma sostiene desde siempre. “Así que María Pía viene y dice: ‘Ay, pero primero que vayas a mí’”, ironizó, con visible fastidio.

La conductora también dejó en claro que no es una admiradora incondicional de Gisela Valcárcel, aunque reconoció el vínculo que la une a María Pía Copello. “Ay, no, gracias, tampoco soy tan fan. Es mi amiga María Pía, pero respeto. Pero antes ha entrevistado que no es mi amiga para nada”, dijo, con un tono que no dejó dudas sobre a quién se refería. Y añadió, sin rodeos: “Tan doble cara.”

En el programa 'Sin +Que Decir', le preguntan directamente a Gisela Valcárcel si contemplaría la posibilidad de reunirse con Magaly Medina. Su respuesta dejó a todos los panelistas sorprendidos.

Hipocresía y honestidad, según Medina

Más allá del intercambio puntual con Valcárcel, Medina aprovechó el momento para hacer una declaración más amplia sobre su forma de ver la industria. Dijo que lo que más le molesta es la hipocresía.

Magaly Medina sentada frente a un micrófono en el set de su programa de televisión
La presentadora Magaly Medina expresa en su programa de televisión su postura ante una posible reunión con Gisela Valcárcel. (Magaly TV: La Firme)

El panorama que trazó Medina es claro: mientras ninguna ceda en la condición de ser la anfitriona, el encuentro con Gisela no ocurrirá. No hay negociación en curso, no hay intermediario activo y no hay causa benéfica sobre la mesa que haya logrado torcer la voluntad de ambas al mismo tiempo.

Valcárcel, por su parte, dejó abierta una puerta que, según Magaly Medina, lleva años en esa misma posición. “A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan”, dijo la conductora en Sin + que decir. Y cuando le preguntaron dónde y cómo: “En mi casa y por mi streaming.”

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