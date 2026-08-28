Keiko Fujimori al defensor del Pueblo: “Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”

En declaraciones desde Tacna, la presidenta Keiko Fujimori descartó por completo la posibilidad de disolver el Congreso, calificando como un "desliz" la sugerencia del Defensor del Pueblo. Hizo un llamado a la objetividad para aprobar las facultades solicitadas. - TV Perú Noticias

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La presidenta Keiko Fujimori, rechazó este viernes las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien sugirió que su popularidad podría subir entre 20 y 30 puntos si decidiera disolver el Congreso. La mandataria calificó los dichos del funcionario como “un desliz” y descartó de plano esa posibilidad.

“Rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”, afirmó Fujimori ante la prensa. Gutiérrez había señalado el jueves, en entrevista con Exitosa, que “si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir tranquilamente 20 o 30 puntos su popularidad”.

Horas después, el titular de la Defensoría intentó explicar sus palabras y aseguró que su comentario buscaba advertir sobre la fragilidad de las instituciones y no alentar una ruptura del orden constitucional. “Jamás alentaré ni pediré ni nada por el estilo, la disolución de ninguna institución”, sostuvo en RPP.

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Keiko Fujimori y el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez

Por otro lado, ante la pregunta de si el Ejecutivo tomaría alguna medida en caso de que el Congreso rechace las facultades solicitadas, Keiko Fujimori apeló al diálogo. “El Congreso tiene muchas rutas para poder debatir y decidir sobre las facultades que estamos solicitando. Apelo a la objetividad, al sentido común y a la gran demanda de los ciudadanos para que podamos ponernos a trabajar”, afirmó.

Descarta salida de ministros

Por otro lado, Keiko Fujimori descartó este viernes cualquier cambio en su gabinete ministerial y respaldó al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien enfrenta señalamientos por la contratación de dos exmilitantes del Partido Popular Cristiano (PPC) en el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

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“El ministro ha dado explicaciones ayer en el Consejo de Ministros y nos hemos quedado satisfechos. Me imagino que habrá ciertas cosas que corregir, pero no ha incumplido ni ha tomado acción en ningún tema de ilegalidad. Así es que seguimos firmes, no hay renuncias”, afirmó la mandataria ante la prensa durante su visita a Tacna.

Luis Galarreta y Keiko Fujimori lideraron el Consejo de Ministros.

Los cuestionamientos a Beingolea surgieron tras un reportaje del portal Lima Gris que reveló la designación de Sofía Aguayo Morales como gerenta general de la BNP y la contratación de su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, en el despacho ministerial. Ambas son exmilitantes del PPC y habrían sido favorecidas por su cercanía política con el ministro, quien dirigió ese partido entre 2017 y 2021.

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Según la publicación, Aguayo Morales asumió el cargo el 6 de agosto con una remuneración mensual de 15.600 soles, tres días después de registrar una visita personal al despacho de Beingolea. Su madre fue contratada mediante una orden de servicio por 32.500 soles por 145 días de trabajo, pese a no registrar grados universitarios en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El miércoles 26 de agosto, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó diligencias en las sedes del Mincul y la BNP.

Fujimori también rechazó los rumores sobre una posible salida del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y del ministro de Defensa, Rafael Belaunde. “Rechazo ese tipo de afirmaciones. De ninguna manera hemos hablado de eso. Yo creo que son parte de la especulación y de los rumores que la oposición quiere sembrar, pero eso no está en evaluación”, sostuvo.

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