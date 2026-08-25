López Aliaga a Keiko Fujimori: “‘El chino’ solucionaba rápido, no estaba escuchando asesores y más estupideces”

López Aliaga reclamó a Keiko Fujimori decisiones más rápidas frente a la criminalidad y la instó a tomar como referencia a su padre, Alberto Fujimori

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a reclamar este martes a la presidenta Keiko Fujimori mayor rapidez en la toma de decisiones, especialmente para enfrentar la ola de criminalidad que afecta al país, y la instó a tomar como referencia a su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

“Se está demorando mucho. Alberto Fujimori era una persona que tomaba decisiones rápidamente. Por algo se le conoce al ‘chino’ este. ‘El chino’ Fujimori solucionaba rápido las cosas, no se quedaba pensando, no estaba escuchando asesores y más estupideces, no. Actuaba”, afirmó en una entrevista con el argentino Agustín Laje.

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“Yo le reclamo eso. La quiero apoyar sinceramente, quiero (...) que le vaya bien a ella para que le vaya bien al Perú”, agregó después de que en los últimos días dirigiera sus críticas contra la mandataria por la falta de resultados en materia de seguridad.

El dirigente afirmó que su agrupación cuenta con propuestas legislativas que podría entregar a Fujimori para enfrentar esta problemática. “Tenemos los proyectos de ley que hay que implementar rápido. ¿Qué dicen los ministros de Keiko? No hay que reducir el Estado, por favor. Hay que fusionar el Estado de una buena vez”, manifestó.

El líder de Renovación Popular aseguró que su agrupación tiene iniciativas legislativas para enfrentar la inseguridad y planteó una reducción y fusión del Estado

En otro momento de la entrevista, López Aliaga atribuyó a su intervención un papel decisivo en la segunda vuelta que dio como ganadora a Fujimori frente al excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

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“Humildad sí la tengo, pero modestia en este caso no va a estar. Te voy a decir que Keiko Fujimori no era presidenta del Perú si no intervengo en la segunda vuelta. Le han ganado por 40 mil votos. O sea, nada”, afirmó.

“Tuve que ir a mi gente, a mis diputados, senadores y pedirles por favor, reflexionen. Yo sé que ustedes nunca van a votar por Keiko Fujimori, pero elijan. O entra un rojo que no va a salir nunca (...), o vamos por la opción democrática. Yo sé que la señora Fujimori el quinto año se va a su casa”, dijo.

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El exalcalde capitalino mencionó que adoptó esta postura pese a no coincidir con el movimiento que dirige la mandataria y aunque considera que “los últimos años” del régimen de su padre “fue muy corrupto”.

Anteriormente, había señalado que la lideresa de Fuerza Popular es un remedo de la exgobernante Dina Boluarte (2022-2025) y lamentó haber respaldado su candidatura, al considerar que las primeras semanas de su gestión muestran una continuidad.

Afirmó que Fujimori no habría ganado la segunda vuelta sin su intervención y dijo haber convencido a sus seguidores de respaldarla

“Yo no quiero una Dina Boluarte 2”, dijo en otra entrevista, en la que reclamó a Fujimori un “shock de seguridad” y cuestionó que, tras más de tres semanas en el poder, aún no haya ejecutado un plan inmediato contra la inseguridad.

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“Yo creo que igual que su padre, a los cinco días tenía que tener listo un shock de seguridad. Tenía que tener listo, no recién empezar a pensar y armar”, declaró.

También cuestionó la continuidad de las ayudas económicas a la petrolera estatal Petroperú, que registró pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares en 2025, equivalentes al 54,5 % de su patrimonio, además de una caída de 2,5 % en sus ventas respecto de 2024.

“Hasta ahora, lamentablemente, es una continuidad. Que Petroperú a no lo paren en seco y no corrijan de frente, es una locura”, sostuvo al plantear que el Ejecutivo debería cortar el auxilio de 2.000 millones de dólares autorizado por su antecesor, José María Balcázar, y destinar esos recursos a la lucha contra el crimen.

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