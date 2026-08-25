Rafael López Aliaga sobre su plan frente a El Niño: “Vamos a rezar. Recemos para que no sea tan fuerte”

López Aliaga plantea “rezar” ante un eventual El Niño fuerte y espera que los pronósticos de los expertos no se cumplan con la intensidad prevista

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este lunes que su plan para enfrentar los efectos del fenómeno climático de El Niño en Lima incluye “rezar” para que el evento no alcance la intensidad que anticipan algunos expertos.

En diálogo con el argentino Agustín Laje, el exalcalde capitalino, que actualmente busca volver a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), sostuvo que este panorama le genera un “déjà vu” de 2023, cuando el ciclón Yaku influyó en el incremento de las lluvias y la declaración de alerta roja en la ciudad.

“Este Niño costero más Niño global que se vienen va a ser más fuerte que el Yaku, según los expertos. Yo espero siempre que no sea así. Creo que muchas veces también los científicos se equivocan. Yo espero francamente y creo también en la fuerza de la oración”, dijo.

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“Cuando estaba viniendo el Yaku hace unos años, yo pedí cadena de oración. Así con toda, con toda la franqueza del mundo te digo: vamos a rezar. Pero como la mayoría de periodistas son ateos o agnósticos, se rieron de mí, me hicieron memes y más, se burlaron de mí. (...) Pero mucha gente comenzó a rezar, y el Yaku felizmente no impactó tanto. Yo creo mucho en la fuerza de la oración”, señaló.

El candidato promete activar desde el 2 de enero una red de voluntarios para afrontar una eventual emergencia, con la posibilidad de movilizar hasta medio millón de personas

El dirigente también aseguró que, si asume el cargo, desde “el 2 de enero” de 2027 activaría una red de voluntarios para atender una eventual emergencia y reforzaría la capacidad operativa del consistorio.

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Agregó que, durante su gestión, la MML incorporó más de 120 máquinas para trabajos de movimiento de tierras y que existe una base de datos con unos 100.000 voluntarios para situaciones de emergencia.

“El alcalde Muñoz, que va ahora por Miraflores, este sinvergüenza me dejó como alcalde nada, cero maquinaria, no tenía una sola maquinaria, ni palas, nada, cero. Ahora la municipalidad tiene un montón. Tiene más de ciento veinte máquinas para justamente hacer movimiento de tierras”, dijo.

“Tenemos un equipo de voluntariado, unos cien mil voluntarios para emergencias y para atención fraterna a las personas en abandono (...) Pero evidentemente, yo el 2 de enero, de ser elegido alcalde, activo cien mil más o doscientos mil o medio millón de voluntarios, sabiendo que el punto más fuerte de este fenómeno del Niño va a ser febrero, marzo. Yo tengo un mes para activar a la ciudad”, abundó.

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De igual modo, afirmó que colocaría sacos de arena para hacer “una especie de defensas ribereñas” ante un eventual aumento del caudal de los ríos y priorizaría las zonas más vulnerables de la ciudad, en especial las ubicadas en depresiones donde podría acumularse el agua.

Afirma que la Municipalidad de Lima cuenta con más de 120 máquinas para trabajos de movimiento de tierras y que dispone de una base de unos 100.000 voluntarios para emergencias

“Porque está hablando de un Niño similar a un Niño de hace trescientos años, un Niño que inundaba la ciudad de Lima, eso es lo que nos están diciendo los expertos. Ojalá no sea así, pero (...) hay que estar preparado. Desde el 2 de enero, no hay ninguna fiesta que hacer, ningún almuercito, ninguna estupidez. Esto es prepararse para una emergencia muy complicada”, dijo.

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López Aliaga, que renunció el año pasado a la Alcaldía de Lima para postular a la Presidencia, quedó a inicios de agosto como virtual candidato de Renovación Popular a la alcaldía capitalina tras la renuncia de Luis Rubio, un hecho envuelto en polémica, ya que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

Las autoridades elevaron días atrás de “fuerte” a “fuerte y extraordinario” el pronóstico sobre la intensidad de El Niño Costero, fenómeno asociado al aumento de la temperatura del mar frente a Perú y Ecuador y que puede provocar lluvias intensas en la costa.

El Fenómeno de El Niño, por su parte, podría extenderse hasta marzo de 2027, con magnitudes entre “fuerte” y “fuerte a muy fuerte”.