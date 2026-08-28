Perú

Calor extremo este fin de semana: Lima y varias regiones tendrán temperaturas de más de 32 °C, advierte el Senamhi

El aviso rojo permanecerá activo hasta el lunes 31 de agosto y advierte sobre escasa nubosidad al mediodía, mayor radiación UV y vientos de hasta 45 km/h

Una mujer se seca la frente con un pañuelo frente a un panorama urbano iluminado por un sol brillante.
Una mujer se limpia el sudor ante el incremento de temperaturas en Lima, donde el Senamhi prevé máximas de hasta 30 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El último fin de semana de agosto estará marcado por el calor extremo en Lima y otras regiones de la costa y la sierra del Perú. El Senamhi informó que entre el sábado 29 y el lunes 31 de agosto continuará el incremento de la temperatura diurna, con valores que llegarán hasta los 36 °C en algunos sectores.

El organismo emitió el Aviso N.° 338, con nivel de peligro rojo, debido a un escenario de intensidad moderada a extrema. La costa norte concentrará las temperaturas más altas, aunque también se esperan registros elevados en la costa central, costa sur y diferentes zonas de la sierra.

PUBLICIDAD

El episodio de altas temperaturas estará acompañado por escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se pronostican ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h durante las tardes.

Un niño y una mujer se cubren del calor ante el mapa de Perú con un termómetro, tierra seca y un remolino marino.
Un mapa de Perú con un termómetro ilustra las altas temperaturas y el impacto de El Niño Costero reportados por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones alcanzarían temperaturas extremas de hasta 36 °C

El sábado 29 de agosto, la costa norte tendrá temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C. En la costa central, los valores oscilarán entre 24 °C y 30 °C, mientras que en la costa sur llegarán hasta los 32 °C.

Para el domingo 30, el panorama se mantendrá cálido. La costa norte volverá a registrar máximas de hasta 36 °C, mientras que la costa central tendrá entre 24 °C y 28 °C. En la costa sur se esperan valores de 23 °C a 32 °C.

PUBLICIDAD

El lunes 31 de agosto persistirán las altas temperaturas. La costa norte tendrá entre 29 °C y 36 °C; la costa central, entre 24 °C y 27 °C; y la costa sur, entre 22 °C y 32 °C.

Infografía con tres mapas del Perú sombreados en rojo, naranja y amarillo, el logotipo del Senamhi y un gráfico de radiación ultravioleta
Un aviso meteorológico del Senamhi detalla el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú entre el 29 y el 31 de agosto. (Foto: Senamhi)

Así, la costa norte será la zona con los valores más elevados durante todo el periodo de vigencia del aviso. El Senamhi considera que el incremento de la temperatura diurna tendrá una intensidad que puede llegar a extrema.

Sierra también registrará temperaturas elevadas

El calor también alcanzará a distintas zonas de la sierra del Perú. En la sierra norte se esperan temperaturas máximas de entre 18 °C y 32 °C durante los tres días incluidos en el aviso meteorológico.

En la sierra central, las máximas llegarán hasta los 28 °C durante el sábado y domingo. Para el lunes 31, el rango previsto será de 17 °C a 29 °C.

En la sierra sur, las temperaturas máximas oscilarán entre 13 °C y 25 °C el sábado. Para el domingo y lunes, el Senamhi pronostica valores de entre 14 °C y 26 °C.

Ilustración de una ciudad costera bajo un sol intenso, con un termómetro rojo en primer plano y un cartel del SENAMHI mostrando una alerta de peligro.
Una ilustración muestra una ola de calor extremo azotando una ciudad costera peruana, con un termómetro marcando altas temperaturas y un cartel del SENAMHI emitiendo una alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aviso comprende a 21 departamentos, entre ellos Lima, Callao, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Puno y Tacna.

¿Qué otras condiciones se esperan durante estos días de calor extremo?

El incremento de la temperatura diurna coincidirá con periodos de escasa nubosidad durante el mediodía. Esta condición favorecerá una mayor exposición a la radiación solar y elevará los niveles de radiación UV.

El Senamhi también prevé ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Estas condiciones podrían presentarse en diferentes zonas comprendidas dentro del aviso meteorológico.

El nivel de peligro rojo indica que se pronostican fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Ante este escenario, el organismo recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

Imagen HTFFMQM5XJG5TBVZHXGQE4LQFE

El Aviso N.° 338 estará vigente desde las 00:00 horas del sábado 29 hasta las 23:59 horas del lunes 31 de agosto. Durante este periodo, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas en las regiones comprendidas en la alerta.

Temas Relacionados

LimaCalor extremocostasierraSenamhiperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Horacio Melgarejo reconoce el flojo rendimiento de Cienciano en Liga 1 2026 a comparación de la Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos una deuda”

El director técnico del plantel cusqueño admite el ritmo vacilante de los suyos, pero confía en un repunte inmediato. “No se arrancó de la mejor manera, pero es buen momento para ganar”, dijo

Horacio Melgarejo reconoce el flojo rendimiento de Cienciano en Liga 1 2026 a comparación de la Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos una deuda”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

El cantante apareció por primera vez en la serie de América TV como Eduardo, un universitario que generó interés inmediato y que tendría un acercamiento con Maripaz.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Gisela Valcárcel descarta regresar a América TV y recordó enfrentamiento con el CEO del canal: “Quedó la huella de un profundo machismo”

Un año después de que le impidieran el ingreso al canal y ‘América Hoy’ saliera del aire, la conductora y productora habló sobre lo que esa ruptura le dejó y por qué descarta cualquier vínculo profesional con la televisora

Gisela Valcárcel descarta regresar a América TV y recordó enfrentamiento con el CEO del canal: “Quedó la huella de un profundo machismo”

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día destaca por la participación de representantes peruanos en el fútbol internacional y por duelos trascendentes en campeonatos europeos y sudamericanos

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La postura de Agustín Lozano sobre la convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana: “No pasa por el presidente de la FPF”

El titular de la Federación Peruana de Fútbol aseguró tener admiración por el volante, pero fue categórico: el regreso del volante a la selección depende exclusivamente del entrenador brasileño

La postura de Agustín Lozano sobre la convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana: “No pasa por el presidente de la FPF”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno implementará nueva medida por 60 días, confirma ministro del Interior

Estado de emergencia en Lima y Callao: Gobierno implementará nueva medida por 60 días, confirma ministro del Interior

Gobierno de Keiko Fujimori aprueba 66 pedidos de facultades legislativas y los enviará este viernes al Congreso

María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, fue contratada en el Congreso

Partido de Keiko Fujimori recibió más de S/2 millones mediante mecanismo que oculta identidad de aportantes de campaña

Defensor del Pueblo insinúa que Keiko Fujimori solo necesita cerrar el Congreso para disparar su “popularidad”

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Terkes defiende a Milovan Radovic y responde a Juliana Oxenford: “Gracias por el halago”

Vanessa Terkes defiende a Milovan Radovic y responde a Juliana Oxenford: “Gracias por el halago”

Naldy Saldaña y César Sánchez se vuelven a ver las caras en la Depincri: ex director musical de ‘La Bella Luz’ presentó video de más de dos horas

‘Separada, pero nunca sola’ conquista Tarapoto: avant premiere en la selva y estreno nacional este 3 de septiembre

Paulo Londra reveló que vivió en Miraflores cuando tenía once meses: “Aprendí a caminar en Perú”

Juliana Oxenford niega indirectas a su exesposo Milovan Radovic y Vanessa Terkes: “Yo no le he respondido nada a nadie”

DEPORTES

Horacio Melgarejo reconoce el flojo rendimiento de Cienciano en Liga 1 2026 a comparación de la Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos una deuda”

Horacio Melgarejo reconoce el flojo rendimiento de Cienciano en Liga 1 2026 a comparación de la Copa Sudamericana: “Sabemos que tenemos una deuda”

Partidos de hoy, jueves 27 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La postura de Agustín Lozano sobre la convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana: “No pasa por el presidente de la FPF”

Ignacio Buse pone en perspectiva lo que le costó dejar en el camino a Cerúndolo en Winston-Salem: “Hoy fue una batalla mental”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y canal TV de la semifinal del ATP 250 de Winston-Salem 2026