Calor extremo este fin de semana: Lima y varias regiones tendrán temperaturas de más de 32 °C, advierte el Senamhi

Una mujer se limpia el sudor ante el incremento de temperaturas en Lima, donde el Senamhi prevé máximas de hasta 30 grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El último fin de semana de agosto estará marcado por el calor extremo en Lima y otras regiones de la costa y la sierra del Perú. El Senamhi informó que entre el sábado 29 y el lunes 31 de agosto continuará el incremento de la temperatura diurna, con valores que llegarán hasta los 36 °C en algunos sectores.

El organismo emitió el Aviso N.° 338, con nivel de peligro rojo, debido a un escenario de intensidad moderada a extrema. La costa norte concentrará las temperaturas más altas, aunque también se esperan registros elevados en la costa central, costa sur y diferentes zonas de la sierra.

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El episodio de altas temperaturas estará acompañado por escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se pronostican ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h durante las tardes.

Un mapa de Perú con un termómetro ilustra las altas temperaturas y el impacto de El Niño Costero reportados por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones alcanzarían temperaturas extremas de hasta 36 °C

El sábado 29 de agosto, la costa norte tendrá temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C. En la costa central, los valores oscilarán entre 24 °C y 30 °C, mientras que en la costa sur llegarán hasta los 32 °C.

Para el domingo 30, el panorama se mantendrá cálido. La costa norte volverá a registrar máximas de hasta 36 °C, mientras que la costa central tendrá entre 24 °C y 28 °C. En la costa sur se esperan valores de 23 °C a 32 °C.

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El lunes 31 de agosto persistirán las altas temperaturas. La costa norte tendrá entre 29 °C y 36 °C; la costa central, entre 24 °C y 27 °C; y la costa sur, entre 22 °C y 32 °C.

Un aviso meteorológico del Senamhi detalla el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú entre el 29 y el 31 de agosto. (Foto: Senamhi)

Así, la costa norte será la zona con los valores más elevados durante todo el periodo de vigencia del aviso. El Senamhi considera que el incremento de la temperatura diurna tendrá una intensidad que puede llegar a extrema.

Sierra también registrará temperaturas elevadas

El calor también alcanzará a distintas zonas de la sierra del Perú. En la sierra norte se esperan temperaturas máximas de entre 18 °C y 32 °C durante los tres días incluidos en el aviso meteorológico.

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En la sierra central, las máximas llegarán hasta los 28 °C durante el sábado y domingo. Para el lunes 31, el rango previsto será de 17 °C a 29 °C.

En la sierra sur, las temperaturas máximas oscilarán entre 13 °C y 25 °C el sábado. Para el domingo y lunes, el Senamhi pronostica valores de entre 14 °C y 26 °C.

Una ilustración muestra una ola de calor extremo azotando una ciudad costera peruana, con un termómetro marcando altas temperaturas y un cartel del SENAMHI emitiendo una alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aviso comprende a 21 departamentos, entre ellos Lima, Callao, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Puno y Tacna.

¿Qué otras condiciones se esperan durante estos días de calor extremo?

El incremento de la temperatura diurna coincidirá con periodos de escasa nubosidad durante el mediodía. Esta condición favorecerá una mayor exposición a la radiación solar y elevará los niveles de radiación UV.

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El Senamhi también prevé ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Estas condiciones podrían presentarse en diferentes zonas comprendidas dentro del aviso meteorológico.

El nivel de peligro rojo indica que se pronostican fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Ante este escenario, el organismo recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones y seguir las indicaciones de las autoridades.

El Aviso N.° 338 estará vigente desde las 00:00 horas del sábado 29 hasta las 23:59 horas del lunes 31 de agosto. Durante este periodo, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas en las regiones comprendidas en la alerta.

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