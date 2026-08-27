Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

Efemérides hoy 27 de agosto: ciudadanía, poder y memoria en una sola jornada en Perú La abolición del tributo indígena, el inicio de un gobierno militar y el homenaje a figuras del deporte coinciden en una jornada que atraviesa casi dos siglos de historia nacional

Lima enfrenta una bomba de tiempo: Viviendas informales bajo amenaza por posible terremoto La capital peruana enfrenta una amenaza latente, con la mayoría de sus viviendas autoconstruidas sin refuerzo técnico y barrios enteros expuestos a un posible terremoto de gran magnitud

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 27 de agosto de 2026 El valor del gasohol y el diésel cambia entre distritos y provincias, y el acceso a plataformas digitales permite comparar los precios de manera rápida y eficiente

Eclipse lunar del 27 de agosto: ¿dónde verlo en Perú y qué ciudades tendrán las mejores condiciones? El eclipse lunar parcial será visible desde todo el Perú, pero la experiencia puede cambiar según la ubicación, el cielo despejado y la contaminación lumínica. Estas son las recomendaciones para observarlo desde Lima y otras regiones del país