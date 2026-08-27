Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú detectó movimientos telúricos en Lambayeque, Lima, Arequipa, Huánuco, Junín y Tumbes, con epicentros localizados tanto en la costa como en el interior del país

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Durante la jornada del 26 de agosto de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró al menos cinco sismos en diferentes puntos del territorio nacional. Entre los eventos más relevantes se encuentra un movimiento telúrico de magnitud 4.4 localizado a 63 kilómetros al suroeste de Pimentel, en Chiclayo, Lambayeque. Otros sismos de magnitud moderada también se reportaron en Lima, Arequipa, Huánuco, Junín y Tumbes, sin información de daños materiales o personales.

Mapa de Perú con círculos rojos concéntricos que marcan epicentros y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú en la esquina inferior.
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú detalla los epicentros de sismos en diversas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
11:09 hsHoy

Sismo de magnitud 4.2 con epicentro en a Chala, Arequipa

El movimiento comenzó a las 09:29 hora local

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.2 este miércoles 26 de agosto con epicentro en la ciudad de Chala, en la provincia de Caravelí del departamento de Arequipa.

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11:08 hsHoy

Se registró un sismo de 4.4 en Pimentel, Lambayeque

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un sismo de magnitud 4.4 ocurrió este miércoles 26 de agosto en la ciudad de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, del departamento de Lambayeque, de acuerdo con la más reciente información del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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11:02 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú

Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.

Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.

Imagen global del planeta Tierra mostrando continentes, océanos y una línea incandescente que traza el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Un mapa global ilustra la ubicación del Cinturón de Fuego del Pacífico, mostrando las zonas de alta actividad sísmica y volcánica alrededor del océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:09 hsHoy

Regiones más afectadas y eventos recientes

De acuerdo con los datos oficiales, Arequipa ha registrado 92 sismos, Lima suma 66 y Ica contabiliza 56 eventos en lo que va del año. En la región de Junín, se han presentado sismos de magnitud relevante, como el ocurrido el 2 de agosto en Huánuco (5,7) y el temblor de 5,7 en Ucayali, percibido incluso en la capital.

Entre los eventos más recientes, se destaca la serie de réplicas en el Valle del Mantaro, en Junín, donde los movimientos alcanzaron intensidades de nivel III en la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.

IGP reportó 527 sismos a nivel nacional en lo que va del año y convocó a participar en simulacro multipeligro
IGP reportó 527 sismos a nivel nacional en lo que va del año y convocó a participar en simulacro multipeligro| IGP
06:55 hsHoy

¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave

  • Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • Participar en simulacros nacionales de sismos.
  • Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
  • Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
06:49 hsHoy

Mochila de emergencia: contenido sugerido

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Una mochila azul abierta sobre una mesa con un botiquín rojo, linterna, agua, comida enlatada, radio y una libreta con el logo del IGP.
Una mochila de emergencia equipada con botiquín, alimentos no perecibles y agua ilustra los elementos necesarios para la prevención ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:44 hsHoy

Por qué Perú es un país sísmico

La razón principal de la alta sismicidad en Perú radica en su posición geográfica. El territorio peruano se encuentra sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana, generando acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Estos procesos tectónicos explican la frecuencia y magnitud de los sismos que afectan a la costa y la sierra peruana.

Las ciudades costeras, especialmente aquellas con alta densidad poblacional, están entre las más expuestas a los efectos de grandes terremotos. El historial sísmico del país incluye eventos devastadores que han marcado la memoria colectiva y han motivado reformas en normativas de construcción y sistemas de respuesta.

CULTURA DE PREVENCIÓN. La organización implica la práctica constante a través de simulacros domésticos y la definición de canales de comunicación, como el uso de SMS
CULTURA DE PREVENCIÓN. La organización implica la práctica constante a través de simulacros domésticos y la definición de canales de comunicación, como el uso de SMS
06:28 hsHoy

Cómo prepararse ante un sismo en Perú

  • Identificar y asegurar las zonas seguras en el hogar y en el lugar de trabajo, como columnas estructurales o espacios libres de objetos que puedan caer.
  • Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y medicamentos básicos.
  • Definir un plan familiar de evacuación, incluyendo puntos de encuentro y rutas alternativas.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades locales para practicar la respuesta ante un sismo.
  • Revisar periódicamente la estabilidad de las conexiones eléctricas y de gas, y reforzar estructuras si es necesario.
Fotografía de archivo en donde se ven unidades de rescate mintras participan en un simulacio nacional de sismo en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo en donde se ven unidades de rescate mintras participan en un simulacio nacional de sismo en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
06:20 hsHoy

Medidas de prevención y respuesta institucional

El gobierno peruano, junto a organismos internacionales, ha desarrollado políticas y programas para mejorar la capacidad de respuesta ante desastres sísmicos. Instituciones como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) coordinan simulacros a nivel nacional, campañas de sensibilización y acciones para fortalecer la resiliencia de comunidades vulnerables.

  • Se promueve la construcción con materiales sismorresistentes y el cumplimiento estricto de normas técnicas en nuevas edificaciones.
  • Se han instalado sistemas de alerta sísmica en zonas urbanas de alto riesgo para advertir a la población con segundos de anticipación.
  • Equipos de búsqueda y rescate especializados están preparados para actuar en las primeras horas posteriores a un evento.
  • Las escuelas incluyen contenidos sobre gestión de riesgos en sus currículos, fomentando la cultura de la prevención desde la infancia.
Fotografía tomada de la cuenta en X @indeciperu del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) en la que se observa al jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez (i), monitoreando lo ocurrido por el terremoto de magnitud 7,2 en la región andina de Ayacucho,en el sur de Perú. EFE/ @indeciperu
Fotografía tomada de la cuenta en X @indeciperu del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (Indeci) en la que se observa al jefe del Indeci, Luis Enrique Vásquez (i), monitoreando lo ocurrido por el terremoto de magnitud 7,2 en la región andina de Ayacucho,en el sur de Perú. EFE/ @indeciperu
05:51 hsHoy

El papel de la educación y la cultura preventiva

La educación en gestión de riesgos y la cultura preventiva juegan un rol fundamental en la reducción de daños causados por los sismos. Las campañas de información y los simulacros periódicos contribuyen a que la población actúe con rapidez y eficacia ante una emergencia. Los especialistas subrayan que la preparación individual y colectiva incrementa las posibilidades de supervivencia y facilita la recuperación.

  • Las autoridades recomiendan preparar mochilas de emergencia y acordar roles entre los miembros de la familia.
  • Es esencial conocer los números de emergencia y los protocolos de atención médica básica.
  • La participación activa en simulacros ayuda a reconocer rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.
  • La colaboración con vecinos y organizaciones barriales puede agilizar la respuesta en comunidades alejadas de los centros urbanos.
Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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