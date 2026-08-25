Rafael López Aliaga “no ha revisado bien la historia” y desconoce cómo funciona el Estado, afirma premier

Galarreta cuestionó las propuestas de López Aliaga para combatir la inseguridad y consideró que evidencian un desconocimiento sobre cómo funciona el Estado

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El jefe de Gabinete, Luis Galarreta, cuestionó este martes las propuestas de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, para enfrentar la inseguridad y consideró que sus planteamientos evidencian un desconocimiento sobre cómo funciona el Estado.

Galarreta respondió así al ser consultado por la periodista Milagros Leiva sobre las declaraciones del exalcalde, quien llamó “Dina Boluarte 2” a la presidenta Keiko Fujimori, y propuso aplicar un “shock” contra la inseguridad, como lo hizo su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

“Él tiene un estilo que en la campaña le costó justamente su posición política. Y creo que es una opinión que no corresponde a la realidad (...), que no revisó bien la historia de cómo fue en los noventa”, afirmó al señalar que las medidas más contundentes de aquella época no se aplicaron durante los primeros días.

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En ese sentido, defendió que el actual Gobierno requiere un tiempo para implementar cambios que permitan enfrentar la criminalidad. “Fueron medidas importantísimas, pero uno tiene que tomarse un mínimo de tiempo para justamente hacer las cosas correctamente y no tratar de, por hacer fuegos artificiales, terminar en lo mismo”, sostuvo.

El premier rechazó la idea de un “shock” inmediato de seguridad y sostuvo que las medidas aplicadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori no se implementaron en los primeros días

El premier también consideró que algunas propuestas de López Aliaga parten de una visión que no toma en cuenta las limitaciones y procedimientos que enfrenta actualmente el aparato estatal. Según explicó, una declaración de emergencia puede requerir un procedimiento de casi seis días, situación que calificó como “una vergüenza a nivel de burocracia”.

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Galarreta defendió, además, las medidas del Ejecutivo frente a la inseguridad y señaló que se alista un paquete de cambios legales, que incluye la solicitud de facultades legislativas, acciones contra el sicariato y mecanismos para facilitar la expulsión de extranjeros en situación irregular, cuyo plazo de detención de 24 horas resulta insuficiente para completar los trámites.

“Cada paso se está estudiando para tener el marco legal que se necesita y no, evidentemente, estar en lo mismo (...) Cuando dentro de un tiempo vean cómo empieza a sentirse la lucha contra la criminalidad, recién se van a dar cuenta que no se trata del primer día”, afirmó.

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El fin de semana, López Aliaga consideró que Fujimori es un remedo de Boluarte (2022-2025), lamentó haber respaldado su candidatura y sostuvo que debió asumir la jefatura de Estado con un plan inmediato para combatir la ola de criminalidad.

El Gobierno prepara cambios legales contra la criminalidad, entre ellos facultades legislativas, medidas contra el sicariato y mecanismos para agilizar la expulsión de extranjeros en situación irregular

“Yo creo que igual que su padre, a los cinco días tenía que tener listo un shock de seguridad. Tenía que tener listo, no recién empezar a pensar y armar”, declaró.

“A la gente le interesa vivir, que no te maten. A la gente le interesa que no la extorsionen”, afirmó al reclamar penas más severas para los responsables de “terrorismo urbano”, violación de menores y corrupción.

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“A la gente le interesa que haya penas muy graves, de cadena perpetua, para terrucos urbanos, para violadores de criaturas o para corruptos, ya sea presidentes, ministros, alcaldes, todos a la reja de por vida, de una vez poner orden en este país”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó que la gobernante no haya cumplido, según su evaluación, con su promesa de imponer orden. “Me sorprende mucho, (...) ella prometía el orden. No hay orden, pues”, concluyó.