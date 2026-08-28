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Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

En ‘Magaly TV: La Firme’, la actriz habló de las publicaciones atribuidas a la periodista y sostuvo que repostear no significa dedicar un mensaje.

Vanessa Terkes a Juliana Oxenford: “No es tonta y no tiene cara de resentida”. ATV: Magaly TV La Firme.
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Vanessa Terkes se pronunció en ‘Magaly TV, La Firme’ la noche del 27 de agosto sobre las publicaciones que Juliana Oxenford compartió en redes y que, en televisión y en plataformas digitales, fueron interpretadas como indirectas hacia su exesposo Milovan Radovic y la nueva relación del empresario con la actriz.

En el set, Terkes no solo cuestionó que se dé por hecho que esos mensajes tenían un destinatario, sino que defendió a Oxenford con frases que marcaron el tono de su intervención: “Juliana no es una persona tonta” y “no tiene cara de resentida”.

El intercambio ocurrió luego de que el programa recordara uno de los posts más comentados atribuidos a la periodista: “Y como último acto de amor lo dejo rehacer su vida con alguien de su coeficiente intelectual similar al suyo para que nunca pueda sentirse inferior”.

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En ese contexto, Magaly Medina sostuvo que el contenido se interpretó como una alusión a Radovic, mientras que Terkes insistió en que repostear no significa, necesariamente, hablar de una persona en particular.

Vanessa Terkes se presentó en 'Magaly TV, La Firme' la noche del 27 de agosto y habló sobre los posts atribuidos a Juliana Oxenford.
Vanessa Terkes se presentó en 'Magaly TV, La Firme' la noche del 27 de agosto y habló sobre los posts atribuidos a Juliana Oxenford.

“¿Pero estás segura que es para él?”: la reacción de Vanessa Terkes ante los posts

En pleno programa, Magaly Medina puso sobre la mesa la lectura que se instaló en redes: que Juliana estaría enviando dardos a su exesposo tras su romance con Vanessa. “Juliana Oxenford prácticamente dice que (Milovan) es un narcisista, que los hijos están de adorno, ¿no?”, comentó la conductora.

Vanessa Terkes respondió con una pregunta que buscó frenar la afirmación como verdad absoluta. “¿Pero estás seguro que es para él? ¿Segura?”, replicó.

Medina insistió con un argumento basado en el contexto: “¿Y cuántos otros padres de hijos tiene?”. Pero Terkes mantuvo la idea de que una publicación no debe leerse como “dedicada” solo por la coyuntura. “No, pues, pero tú no puedes repostear de pronto algo y no necesariamente es para una persona en particular”, señaló.

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Ese fue el eje de su posición: la interpretación mediática puede ser una hipótesis, pero no una certeza.

“Juliana no es una persona tonta”: Terkes defiende a Oxenford

Más allá del debate por el destinatario, Vanessa hizo un giro llamativo: defendió la imagen de Juliana Oxenford, sugiriendo que no la ve como alguien atrapada en el pasado.

“Juliana no es una persona tonta... ¿No? Partamos por ahí. Yo no creo que después de dos años siga colgada de una relación”, afirmó.

Magaly matizó recordando que, incluso con el paso del tiempo, pueden quedar resentimientos. “Pero te has dado cuenta que en las relaciones, cuando se rompen, eh, siempre quedan resentimientos en una pareja y comienzan a sacarse los trapos”, señaló.

Terkes insistió en que, a su juicio, ya pasó suficiente tiempo. “Pero ya pasó mucho tiempo ya... No tiene cara de resentida, se le ve contenta”, agregó.

Con esa frase, la actriz dejó un mensaje doble: por un lado, marcó distancia de la idea de una exesposa “molesta” por un romance; por el otro, evitó convertir el tema en una guerra pública y prefirió la lectura de que Oxenford está en otra etapa.

La actriz cuestionó que se dé por hecho el destinatario de las publicaciones: “¿Pero estás segura que es para él?”. Captura: 'Magaly TV, La Firme'
La actriz cuestionó que se dé por hecho el destinatario de las publicaciones: “¿Pero estás segura que es para él?”. Captura: 'Magaly TV, La Firme'

El post que se volvió tendencia: “coeficiente intelectual similar”

Uno de los mensajes más comentados por la audiencia fue el que se leyó en el reportaje: “Y como último acto de amor lo dejo rehacer su vida con alguien de su coeficiente intelectual similar al suyo para que nunca pueda sentirse inferior”.

En redes, esa frase fue interpretada como un ataque a la nueva pareja, porque menciona “alguien” en singular y sugiere una comparación. Sin embargo, Vanessa Terkes ya había respondido previamente a un post similar, reencuadrándolo como un “halago” a Milovan: “Me encanta porque él es muy inteligente, gracias por el halago, Juliana”.

Captura de emisión televisiva con el rostro de Juliana Oxenford junto a un texto en pantalla y un rótulo inferior de un programa de espectáculos
La periodista Juliana Oxenford difunde un mensaje en redes sociales luego de conocerse la relación entre su exesposo Milovan Radovic y la actriz Vanessa Terkes.

Las otras publicaciones que generaron ruido: “narcisista” y “familia”

Además del post del “coeficiente intelectual”, se mencionó otro mensaje que también circuló como posible indirecta: “Un narcisista no quiere una familia, solo quiere verse como padre. Lo que sí quiere es el aplauso, la foto perfecta, el reconocimiento social de buen padre...”.

Ese tipo de frases, por su carga crítica, alimentaron el debate: ¿son reflexiones generales sobre vínculos y paternidad o son dardos en clave? La lectura se disparó porque aparecieron en medio de la noticia del romance Radovic–Terkes.

La discusión en televisión se sostiene, además, por una aclaración previa de la propia Juliana Oxenford, quien negó que sus publicaciones sean indirectas para Milovan Radovic o Vanessa Terkes.

“Me parece detestable que estén adjudicando como respuesta mía a un hecho concreto una serie de publicaciones que yo repostié, compartí en Instagram, no ahora, sino hace rato…”, dijo, remarcando que suele compartir contenidos sobre salud mental, relaciones, maternidad, crianza, política y “lo que me da la gana”.

Además, en X publicó otro mensaje aún más tajante: “Las mentiras, se aclaran. No necesito mandar indirectas cuando quiero decir algo ni compartir publicaciones adrede… Conmigo no cuenten para el show. Gracias!”.

En ese sentido, la postura de Vanessa Terkes en ‘Magaly TV, La Firme’ se alineó parcialmente con lo que Oxenford ya había dicho: que no se puede afirmar, automáticamente, que un repost tenga un destinatario.

“Yo no le he respondido nada a nadie”, afirmó la periodista en un mensaje difundido en redes sociales. X.
“Yo no le he respondido nada a nadie”, afirmó la periodista en un mensaje difundido en redes sociales. X.

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