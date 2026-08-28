Perú

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras polémica por video en África: “No hay ninguna mala intención”

La empresaria habló luego de que DW Español usara imágenes de su viaje a Malawi en un informe sobre “pornografía de la pobreza”.

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras polémica por video en África. IG
Alejandra Baigorria rompe su silencio tras polémica por video en África. IG
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Alejandra Baigorria rompió su silencio luego de ser vinculada con un grupo de influencers que, según un reportaje internacional, muestran a niños africanos en situación de pobreza para ganar visualizaciones. La empresaria habló para las cámaras de América Espectáculos y sostuvo que existe desinformación alrededor de su viaje: aclaró que estuvo en Malawi y afirmó que no tuvo “ninguna intención mala”.

“Creo que no están bien informados porque a donde yo fui es Malawi, no es, no me acuerdo cómo se llama el otro lugar. Este, y muchos medios han estado como malinformando. Yo imagino que han agarrado mis imágenes. No sé, pero yo ya lo expliqué”, dijo.

Su declaración llega después de que un video suyo, publicado meses atrás, fuera utilizado en un contenido de DW Español para ilustrar una discusión global sobre la llamada “pornografía de la pobreza” (poverty porn), una práctica cuestionada por autoridades africanas. El tema se reactivó en Perú y abrió una ola de comentarios en redes.

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Alejandra Baigorria rompe su silencio tras ser vinculada con influencers que muestran a niños de África para ganar clics. IG: América Espectáculos.

La polémica: su video aparece en un informe de DW Español

La controversia explotó cuando DW Español difundió un contenido el 25 de agosto sobre medidas adoptadas en Burkina Faso para restringir la difusión de imágenes de beneficiarios de ayuda humanitaria si pueden resultar “exploitadoras o denigrantes”. En ese marco, el medio utilizó un fragmento del material de Baigorria grabado durante su viaje solidario a Malaui. En el informe, los rostros de los menores aparecieron difuminados.

La inclusión del video, según lo informado, no implicó una acusación directa del medio contra la peruana, sino que fue presentada como un ejemplo dentro de una discusión más amplia sobre cómo se comunica la ayuda humanitaria en redes sociales. Sin embargo, en el entorno digital peruano, el hecho de que su imagen se use en ese contexto encendió críticas y lecturas duras sobre sus motivaciones.

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Capturas de pantalla de un video en redes sociales con la empresaria Alejandra Baigorria, un militar en uniforme y niños en África
DW Español vinculó un video de Alejandra Baigorria con el debate sobre influencers que muestran pobreza infantil en África para ganar clics.

“No hay ninguna intención mala”: la respuesta de Alejandra Baigorria

Ante la pregunta de ‘América Espectáculos’, Baigorria negó haber actuado con un propósito cuestionable y dijo que ya había explicado el tema en otro medio. “Ahorita como que por la música es difícil explicarlo, pero ya lo expliqué en otro medio y ya saben, verdad, no hay más que decir, no hay nada malo, no hay ninguna intención mala de mi parte”, señaló.

En la misma respuesta, apeló a su trayectoria para sostener que quienes la conocen saben cómo trabaja. “Las personas que me conocen saben mi forma de trabajar y ya está”, agregó.

Baigorria también reconoció que, si hubo algo que ajustar, lo hará. “Y si hay algo que corregir, se corregirá en el camino, uno aprende y ya”, expresó.

La empresaria insistió en que su viaje no fue improvisado ni “cualquier cosa”, sino parte de un programa. “Pero yo he ido a un programa, soy embajadora de UNICEF, eh, no es como que cualquier cosa, entonces no es algo ilegal que yo haya hecho”, afirmó.

Con esa frase, buscó desmarcarse de la idea de que su presencia en Malaui respondía a una estrategia de clicks y reafirmó que hubo un marco institucional y de campaña detrás de la visita.

El contexto internacional: el decreto de Burkina Faso y el debate por el “poverty porn”

El contenido de DW Español se enmarca en el decreto aprobado el 2 de julio de 2026 en Burkina Faso, que prohíbe el uso de imágenes o videos de beneficiarios de ayuda humanitaria cuando puedan resultar explotadores o denigrantes. La medida fue impulsada por la ministra de la Familia y la Solidaridad, Passowendé Pélagie Kaboré, y apunta a limitar lo que las autoridades identifican como “pornografía de la pobreza”.

Según lo difundido, la norma también exige acreditación para organizaciones y voluntarios, y establece que campañas de recaudación requieren autorización previa. Además, se indicó que se contemplan sanciones como suspensión o disolución de ONG, y multas o expulsión para creadores de contenido individuales que incumplan.

Baigorria viajó a Malawi en mayo de 2026 como embajadora de la empresa de belleza Nu Skin, en el marco de una de las iniciativas humanitarias más grandes de la compañía a nivel mundial. La campaña consiste en la distribución de bolsas nutricionales denominadas ‘Vitameal’, que contienen vitaminas y nutrientes esenciales para niños en situación de vulnerabilidad. Malawi fue elegido por sus alarmantes índices de desnutrición infantil.

Alejandra Baigorria y su labor social en África.
Alejandra Baigorria y su labor social en África.

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