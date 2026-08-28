Perú

MML repartirá más de 2 mil cartas para el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima este domingo

La Municipalidad Metropolitana de Lima entregará más de dos mil cartas impresas y lapiceros a los fieles que participen en el pozo de los deseos este domingo, en el marco de la festividad de Santa Rosa, con circuitos diferenciados y atención desde la madrugada

La Municipalidad de Lima presenta el plan de operaciones y seguridad para la festividad de Santa Rosa de Lima este 30 de agosto. Conoce las rutas de acceso, horarios de misas y la iniciativa de entrega de cartas para los fieles que visitan el Pozo de los Deseos. - MML
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) entregará más de dos mil cartas a los fieles que participen este domingo en la tradicional visita al Pozo de los Deseos durante la festividad de Santa Rosa de Lima. El operativo comenzará desde las primeras horas del 30 de agosto, como parte de un despliegue integral para atender a los miles de asistentes en el Centro Histórico de Lima.

Cartas personalizadas y apoyo para los fieles

Según informó Lesdi Meneses, gerente de Desarrollo Económico de la MML, el equipo municipal distribuirá “más de dos mil cartitas full color que ya están listas”. “Pueden ver aquí el hermoso diseño que tiene este año. Este es el lado donde vamos a llenar. También vamos a facilitar los lapiceros, porque a última hora suele suceder que no tenemos el lapicero y vamos a estar desplegados nosotros desde las cuatro y media de la mañana para que ya los que estén haciendo cola, nuestros feligreses, puedan con tranquilidad ir llenando las cartitas de tal manera que cuando ingresen al Pozo de los Deseos ya lo puedan entregar y puedan seguir circulando y así todos podemos beneficiarnos de esta hermosa actividad religiosa”, detalló Meneses en declaraciones para las redes sociales de la municipalidad.

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MML repartirá más de 2 mil cartas para el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima este domingo
MML repartirá más de 2 mil cartas para el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima este domingo

Los orientadores de la Gerencia de Desarrollo Económico estarán presentes en los alrededores del santuario desde las 4:30 a. m., facilitando el acceso y la correcta distribución de las cartas, así como la entrega de lapiceros a quienes lo requieran.

Circuitos diferenciados para el Pozo de los Deseos y la iglesia

Durante la celebración, la MML ha dispuesto dos circuitos de ingreso para los asistentes. Uno está dedicado a quienes deseen participar en el Pozo de los Deseos, mientras que el otro permite el acceso a la iglesia para las misas. “Las misas son cada hora, empiezan desde las cinco de la mañana y la última es a las diez de la noche. Eso es importante que lo tengan bien mapeado para que puedan organizarse durante el día 30”, explicó Meneses.

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El Ingreso 1 estará destinado a los visitantes que busquen dejar su carta en el Pozo de los Deseos y la ermita de Santa Rosa de Lima, utilizando el jirón Conde de Superunda como salida. El Ingreso 2 servirá para quienes deseen asistir a las misas en la iglesia, con salida lateral junto a la puerta principal del templo. Ambos circuitos estarán debidamente señalizados y contarán con la presencia de personal municipal para orientar y ordenar el flujo de personas.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML

Acciones complementarias y recomendaciones

La entrega de cartas forma parte de un plan operativo más amplio que incluye el cierre de tramos de la avenida Tacna, el despliegue de más de 1000 agentes municipales y la coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos y el Ministerio de Salud. El operativo contempla también labores de limpieza y mantenimiento, así como asistencia médica en el Parque Santa Rosa.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima - TV Perú

La MML recomienda a los asistentes identificar previamente el circuito que desean realizar y planificar su visita con base en los horarios de las misas y el flujo de personas. Desde la madrugada, personal municipal estará disponible para asistir a los fieles y garantizar que puedan participar de manera ordenada y segura en la festividad de Santa Rosa de Lima.

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