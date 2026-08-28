Tomás Gálvez crea comisión para proponer una reforma integral al sistema de extinción de dominio

Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez | Congreso

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, creó una comisión multidisciplinaria encargada de elaborar una propuesta de reforma integral del marco normativo de extinción de dominio. Esto tras la contrarreforma impulsada por el anterior Congreso (Ley 32326) y la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional parte del decreto legislativo que regula esta figura.

La creación de la comisión se oficializó con la resolución 2621-2026-MP-FN, publicada hoy viernes 28 de agosto en el diario oficial El Peruano.

Según este documento, la norma aprobada por el anterior Parlamento y los criterios establecidos por el TC en su sentencia “no ha despejado toda incertidumbre respecto de la aplicación de la extinción de dominio, así como toda incompatibilidad con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales”.

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Una página del diario oficial El Peruano detalla la integración de la comisión encargada de elaborar la propuesta de reforma del marco normativo de extinción de dominio en Perú.

Y es que, como se recuerda, el Congreso estableció que la extinción de dominio ya no sea autónoma, sino que se exige ahora una sentencia penal firme, salvo algunos delitos. En tanto, el TC estableció que esta figura únicamente debería tener como objetivo los bienes ilícitos de crimen organizado y proceder para objetos adquiridos luego de su promulgación.

“No se avizora la eficacia de la extinción de dominio en nuestro ordenamiento jurídico por la poca claridad de la normatividad y criterios aplicables vigentes; por lo que se hace necesario impulsar una reforma legislativa integral, técnicamente sustentada y compatible con la Constitución, el debido proceso, el derecho de propiedad lícitamente adquirido y la protección del tercero adquirente de buena fe”, se lee en la resolución.

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En un plazo de tres meses desde su instalación, que puede ser prorrogado, la comisión deberá elevar un informe con la propuesta de reforma legislativa, su exposición de motivos y las recomendaciones institucionales e interinstitucionales que correspondan

La comisión

Integran la comisión:

Tomás Gálvez Villegas — Fiscal de la Nación, quien la preside Wilfredo Francisco Avellaneda Esaine — Fiscal adjunto supremo y jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre — Fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio Juan Bautista Mendoza Abarca — Fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos Jorge Wayner Chávez Cotrina — Fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada Reggis Oliver Chávez Sánchez — Fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios Frank Robert Almanza Altamirano — Fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental Fany Soledad Quispe Farfán — Fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Centro Hamilton Castro Trigoso — Fiscal superior de la Fiscalía Superior Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre Mariola Aracelly Paima Araujo — Fiscal superior jefa de la Unidad Funcional de Gestión de la Recuperación de Activos Roger Solano Yauri — Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima Centro Mayda Virginia Mori Anto — Fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada Martín Jim Mijichich Loli — Gerente general del Ministerio Público Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) Un representante del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) Un representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio Un representante del Basel Institute on Governance — ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Un representante de los colegios de abogados Un representante de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) Un representante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Un representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) Un representante de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Un representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)