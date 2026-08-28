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Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El peruano va por la segunda final de la temporada y de su carrera. Del otro lado de la red, el francés intentará hacer frente al sobresaliente nivel que ha mostrado el limeño en Carolina del Norte

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10:31 hsHoy

¡Día de partido! Ignacio Buse se enfrenta hoy, viernes 28 de agosto a las 15:00 horas, a Benjamin Bonzi por el pase a la final del ATP 250 de Winston-Salem 2026.

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Buse llega tras una maratón ante Cerúndolo

Ignacio Buse accedió a las semifinales tras superar al argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 51 del ranking ATP, por 7-6, 4-6 y 6-2 en un partido que demandó 2 horas y 48 minutos.

El primer set condensó la esencia del encuentro. El peruano llegó a estar 0-3 y con doble quiebre en contra, con su rival a punto de cerrar la manga. Lejos de ceder, Buse recuperó terreno punto a punto, neutralizó la ventaja de Cerúndolo y forzó el tiebreak, que resolvió a su favor. El segundo parcial fue el único en que el argentino impuso condiciones y se lo llevó por 6-4, pero el peruano respondió en el set decisivo con un 6-2 sin discusión.

El triunfo tiene un valor adicional en su historial: es la cuarta semifinal ATP de su carrera y la primera que disputa sobre pista dura, superficie en la que hasta esta semana en Carolina del Norte no había alcanzado esa instancia.

El tenista peruano derrotó a Juan Manuel Cerúndolo por 2 sets a 1 - Crédito: ESPN.
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¿Cómo llega Benjamin Bonzi?

Benjamin Bonzi también llega en buen momento al ATP 250 de Winston-Salem. El francés, actualmente en el puesto 109 del ranking ATP, dio la sorpresa en los cuartos de final al derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp, número 71 del mundo y decimotercer cabeza de serie del certamen, por 7-6(5) y 6-4. Pese a que el neerlandés se adelantó con un quiebre en el primer set, Bonzi reaccionó y se impuso en el tiebreak antes de sentenciar la segunda manga con un quiebre temprano.

A sus 30 años, el francés afronta su primera semifinal en el circuito principal desde que se coronó campeón en Metz a finales de 2024, un título que llegó acompañado de una victoria ante el entonces número uno del mundo, Daniil Medvedev, en el US Open de ese año. Su mejor posición histórica en el ranking fue el puesto 42, lo que habla de una trayectoria con más recorrido que la del peruano, aunque actualmente travesando una etapa de reconstrucción. Buse llega como favorito sobre el papel, pero Bonzi tiene argumentos para competir.

Benjamin Bonzi, el próximo rival de Ignacio Buse en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: Eric Bolte-Imagn Images
Benjamin Bonzi, el próximo rival de Ignacio Buse en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: Eric Bolte-Imagn Images
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Buse, cuatro veces semifinalista en el ATP Tour

Las cuatro semifinales de Ignacio Buse en el circuito ATP trazan una línea de progresión que va de la sorpresa a la consolidación. La primera llegó en Gstaad 2025, sobre tierra batida suiza, donde el peruano cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo —precisamente el rival al que acaba de vencer en Winston-Salem— en lo que era entonces su debut en esa instancia a nivel de Tour.

La segunda se produjo en el Abierto de Río de Janeiro 2026, también sobre polvo de ladrillo, con victorias previas ante el brasileño João Fonseca y el italiano Matteo Berrettini antes de caer ante el chileno Alejandro Tabilo. Apenas semanas después llegó la tercera y más memorable: Hamburgo 2026, donde Buse no solo alcanzó la semifinal sino que fue más allá y se consagró campeón del ATP 500, título que obtuvo tras superar al estadounidense Tommy Paul en la final por 7-6(6), 4-6 y 6-3, después de haber disputado la clasificación previa.

Winston-Salem 2026 representa la cuarta semifinal y la primera sobre cemento, lo que añade una dimensión nueva a su trayectoria. Hasta esta semana en Carolina del Norte, las tres instancias anteriores se habían producido exclusivamente en tierra batida, la superficie en la que Buse construyó su nombre en el circuito. El salto a la pista dura, con tres victorias en menos de 72 horas, abre una lectura distinta sobre sus posibilidades en el tramo final de la temporada.

Ignacio Buse derrota a Matteo Berrettini en tres sets. TAM
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¿Dónde ver partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi por semifinales de Winston-Salem 2026?

El partido podrá seguirse en directo por ESPN, canal disponible en las principales cableoperadoras de la región, y también a través de Disney+, la plataforma de streaming por suscripción que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Ambas opciones ofrecen cobertura en vivo para toda Latinoamérica y España.

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Día y hora del duelo entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi

El duelo entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi se disputará este viernes 28 de agosto por las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026, a las 15:00 horas de Perú. Estos son los horarios según el país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas
  • España: 21:00 horas
  • Argentina, Chile y Uruguay: 17:00 horas
  • Bolivia, Venezuela y Paraguay: 16:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos (Winston-Salem): 16:00 horas

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