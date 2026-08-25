Gobierno busca mayor productividad y tiene a la inteligencia artificial en la mira para lograrlo

Juan Sheput, ministro de Trabajo, sugiere que buscan potenciar la inteligencia artificial para mejorar la productividad. - Crédito Presidencia

Guardar

La inteligencia artificial ya ha sido implementada fuertemente en el Gobierno peruano. Textos, imágenes y videos ya son generados ampliamente para comunicaciones de Estado, y ahora la gestión actual de la presidenta Keiko Fujimori irá por más: será un tema en la agenda laboral del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

“No podemos esperar que los cambios tecnológicos lleguen para recién reaccionar. Tenemos que anticiparnos, capacitar a nuestros colaboradores y prepararlos para las nuevas plazas. Ese esfuerzo permitirá construir un territorio más productivo y competitivo”, señaló el ministro de Trabajo Juan Sheput.

Así, dentro de la agenda, se incluirá no solo el aumento del sueldo mínimo, sino también se analizará “las metas de las labores del mañana” frente al avance tecnológico y la inteligencia artificial. Todo apunta a que el gobierno verá cómo usarla para aumentar la productividad.

PUBLICIDAD

Durante una transmisión en vivo, la mandataria también informó sobre el apoyo militar al INPE, la reconstrucción de viviendas en Junín, el incremento de Pensión 65, la solicitud de facultades legislativas y la digitalización del sistema de salud mediante inteligencia artificial. Facebook/ Keiko Fujimori.

Inteligencia artificial y productividad

Ya varias empresas en el país vienen haciendo uso de la inteligencia artificial para aumentar la productividad de los trabajadores.

Como se sabe, en algunos casos, esto suple puestos de trabajo —en su momento, el filósofo argentino Alejandro Piscitelli señaló a Infobae Perú que los primeros trabajos en ser reemplazados eran esos que estaban en el nivel de practicantes y pasantes—, dado que empresas apuestan por que menos trabajadores hagan el trabajo de más, así prescinden de puestos.

Pero el gobierno solo se ha limitado a señalar que buscan que los trabajadores sean más productivos —por lo que también impulsarán el traslado de feriados para evitar el descanso obligatorio en medio de la semana laboral—. Y esto será lo que llevarán al CNT, aunque mayores detalles no se han dado de alguna propuesta para el uso de IA y aumento de la productividad.

PUBLICIDAD

Gobierno tiene a la inteligencia artificial en la mira para aumentar la productividad. - Crédito Andina

“En este momento nuestro marco legal no está preparado para la inteligencia artificial, la automatización, la robotización y otros, por lo que es importante ponerlos en debate para anticiparnos a lo que viene”, comentó Sheput en Canal N.

¿Y los feriados?

El gobierno aún tiene pendiente implementar la medida del traslado de feriados, que movería varias de estas fechas —excepto Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias y Navidad— a los lunes más próximos.

Se ha señalado también que no se considera eliminar feriados. Pero se ha sugerido que esto también pasará por evaluación a futuro. En entrevista con canal N, Juan Sheput dijo que es de los que piensan que son excesivos. “Pero este año no habrá disminución de feriados”, señaló, pero no descartó el panorama del siguiente año.

PUBLICIDAD

El sueldo mínimo será el tema principal del Consejo Nacional de Trabajo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Asimismo, agregó que ello no quita que se pueda plantear una solución al respecto. “Los feriados pueden ser trasladados al lunes. También hay otros mecanismos que se podrían evaluar como que todos los feriados referentes a las Fuerzas Armadas pasen al 27 de julio”, acotó.

Además, apuntó que “hay elementos que nos permiten ir pensando en una solución, ya pensando en el otro año porque sin ninguna duda hay un problema de costos laborales. Este tema también se puede sensibilizar en el Consejo Nacional de Trabajo”.