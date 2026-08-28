Atlético Atenea reveló por qué fichó a Julieta Lazcano y fue firme sobre su polémica salida de Alianza Lima: “No somos quién para juzgar”

La olímpica argentina regresó a la Liga Peruana de Vóley y defenderá los colores de las 'diosas'. (Se formaron las parejas)

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El retorno de Julieta Lazcano marca un nuevo capítulo en la Liga Peruana de Vóley. Tras un año de ausencia por su embarazo y el proceso de recuperación, la olímpica argentina vuelve a la competencia para reforzar a Atlético Atenea en la temporada 2026/27.

La central decidió volver a las canchas después de convertirse en madre. Y Alexandra Villarán, fundadora y directora deportiva, es una de las felices por su llegada y contó detalles de cómo se dio su sorpresivo fichaje.

“Bueno, lo de Julieta fue una oportunidad porque se quedaba a residir en Perú. Nosotros ya habíamos cerrado con tres extranjeras, Lorena siempre estaba atrás mío para pedirme una más. Y yo ya me había cerrado en que no, solo tres extranjeras. Contacté, fui hablando y le digo: ‘Lore, tengo una sorpresa, ¿te gustaría contar con Julieta Lascano?’ Todo el mundo conoce lo que pasó con Julieta en Alianza. Creo que eso definitivamente no fue una conversación directa ni indirecta, simplemente ella cumplió sus objetivos deportivos, que es importante el análisis también", apuntó la máxima representante del club en conversación con el programa ‘Se formaron las parejas’.

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La central argentina jugará su segunda temporada en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Dosis de Voleibol / Youtube.

La firme postura de Atenea sobre polémica salida de Julieta Lazcano en Alianza Lima

Julieta Lazcano fue punto de críticas tras su polémica salida de Alianza Lima por un tema sentimental complicado, que la alejó de las canchas por su embarazo del preparador físico del cuadro victoriano. Cenaida Uribe tomó la drástica decisión de sacarla del equipo generando muchas reacciones.

Después de un año, la central argentina decidió regresar a las canchas y defenderá la camiseta de Atlético Atenea. Su vuelta revivió la polémica que la rodeó en su momento, pero Alexandra Villarán, fundadora y directora deportiva, fue contundente sobre ese tema.

Dejó en claro que no la señalará como hacen muchos, y resaltó su calidad de persona pese a los errores que pudo haber cometido en el pasado. La mandamás de las ‘diosas’ prefiere marcar distancias y valorar lo que sucede de aquí hacia adelante.

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“Lo otro no lo voy a comentar porque considero que es parte del pasado porque no me compete. Los terceros salimos sobrando. Que lo analizamos, que lo conversamos totalmente, pero tú no puedes por una acción también manchar o tapar todo lo que te costó en la vida llegar a eso. Y creo que somos humanos, vamos transitando en la vida y no somos quién para juzgar. Entonces, cuando tomamos la decisión y converso, es una espectacular persona, maravillosa su hija, y creo que cuando nosotros decidimos ver una perspectiva de qué es lo que queremos, vamos más allá de eso. No me toca cuestionar, no soy el club. Entiendo la postura que uno pueda tener ante lo que suceda. Lo que venga después o se hable de más, eso creo que no debería interferir”, comentó la titular de Atenea.

La jefa del equipo 'blanquiazul' expresó su decepción y contó cómo se rompió la relación con la central argentina. (Video: Radio Ovación)

La importancia de Julieta Lazcano en Atlético Atenea

Alexandra Villarán, fundadora y directora deportiva, reveló el papel determinante que tendrá Julieta Lazcano en Atlético Atenea. Aseguró que su CV potenciará al equipo y resaltó su liderazgo.

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“Creo que Julieta trae la cuota de experiencia y también se convierte en una explosión, porque no lo veían venir. Las jugadoras priorizan mucho la mano del entrenador, y eso lo dicen ellas en cualquier entrevista o conversación cuando toman la decisión: es por la enseñanza que da Lorena y por el crecimiento de cada deportista. ¿Se roban los flashes? Sí, y también ayuda que las jugadoras de renombre sigan con esa cuota de liderazgo y que las más jóvenes aprendan”, añadió.

Julieta Lazcano fue presentada por Atlético Atenea para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.