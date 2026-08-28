Perú

Oficial: JNE no frena reelección encubierta y acepta que un alcalde postule como primer regidor

No hay reelección encubierta, consideran tres magistrados del tribunal electoral, en un caso idéntico al de Rafael López Aliaga. Solo el miembro Gunther Gonzáles sostuvo que, con esta maniobra, un burgomaestre podría postular y eventualmente acceder de manera indefinida al mismo cargo

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Magistrada Martha Maisch no intervino en esta decisión. Foto: JNE
Guardar

Ya es oficial. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó, por mayoría, que no hay reelección encubierta en que un alcalde en funciones postule como primer regidor de la misma jurisdicción. Incluso en el escenario excepcional donde el candidato a burgomaestre queda fuera de la contienda electoral.

Así lo determinó el tribunal electoral al resolver una tacha contra Percy Villanera Figueroa, actual alcalde del distrito de Pontó (Áncash) que postula como teniente alcalde de la misma circunscripción por Somos Perú.

Documento oficial con el escudo de la República del Perú y el texto de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú confirma la resolución que declara infundada la tacha contra un candidato a regidor en el distrito de Ponto.

Al igual que en el caso de Rafael López Aliaga, el candidato a alcalde que presentó Somos Perú para el distrito de Pontó, Aurelio Flumencio Morales Verde, quedó fuera de carrera electoral. En primera instancia, el Jurado Electoral Especial de Huari declaró improcedente su postulación porque el partido no subsanó debidamente la observación. Coincidentemente, la agrupación no habría apelado la decisión.

PUBLICIDAD

Así las cosas, el actual alcalde Percy Villanera Figueroa asumiría nuevamente el cargo de burgomaestre de Pontó si es que el partido somista consigue imponerse en las urnas el próximo domingo 4 de octubre.

JNE avala la reelección encubierta

Debido a que Villanera Figueroa accedería nuevamente al cargo de alcalde, se presentó una tacha. Sin embargo, el JEE Huari la declaró infundada. Ahora, el Pleno del JNE, por mayoría, confirmó este fallo.

Según la resolución a la que accedió Infobae, la mayoría del JNE afirma que, en el caso de Villanera Figueroa, “no existe identidad entre el cargo que actualmente ejerce (alcalde) y aquel al cual postula (regidor 1)”, y que prohibir su candidatura implicaría “incorporar una restricción al derecho de participación política no prevista por el ordenamiento electoral”.

PUBLICIDAD

“La recurrente (persona que presentó la tacha) sostiene que no pretende aplicar analógicamente el artículo 194 de la Constitución (prohibición de reelección), sino impedir que una candidatura formalmente permitida sea utilizada para alcanzar un resultado constitucionalmente prohibido. Sin embargo, la figura del fraude a la ley no habilita a crear una causal para excluir una candidatura que no se encuentra comprendida en un impedimento preexistente”, se lee en la resolución.

El JNE, además, sostiene que no hay prueba de que Somos Perú haya provocado a propósito que su candidato a alcalde para el distrito Pontó quede fuera de carrera.

Documento oficial con el escudo de Perú y el encabezado del Jurado Nacional de Elecciones con un fragmento de texto resaltado en amarillo
La Resolución N.º 3153-2026-JNE del Jurado Nacional de Elecciones del Perú desestima la apelación contra la candidatura del regidor Aurelio Flumencio Morales Verde.

“La sola posibilidad de que (Percy Villanera Figueroa) llegue a ser proclamado alcalde no acredita una infracción actual ni convierte su candidatura a regidor en una postulación encubierta al cargo que actualmente ejerce”, concluyen los magistrados.

Esta decisión es suscrita por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y los magistrados Aarón Oyarce y Rubén Torres. Solo el magistrado Gunther Gonzáles emitió un voto singular por declarar fundada la tacha y excluir al candidato por estar inmerso en la prohibición de reelección inmediata de alcaldes.

La Constitución “no protege la trapacería”

En su voto singular, el magistrado Gunther Gonzáles sostuvo que la prohibición constitucional de reelección alcanza a todos los mecanismos directos o indirectos que pretendan eludir sus efectos, y que el caso de Villanera Figueroa se encuadra exactamente en esa hipótesis.

Para Gonzáles Barrón, la Constitución “no protege la trapacería”. Si se admite que solo está prohibida la reelección directa al mismo cargo, un alcalde podría postular indefinidamente como primer regidor mientras un candidato a alcalde “testaferro” renuncia en cada proceso electoral, lo que haría letra muerta la norma. “La referencia a ‘reelección encubierta’, ‘indirecta’ o ‘fraudulenta’ no es correcta, pues el solo enunciado de la prohibición impide los medios directos o indirectos que tengan la finalidad de frustrarla”, se lee en su voto.

Página de un documento escrito en español con el título La Constitución no protege la trapacería y párrafos sobre legislación electoral
Un texto del Jurado Nacional de Elecciones de Perú argumenta que las maniobras para evadir la prohibición de reelección municipal contravienen la Constitución.

Por ello, Gonzáles Barrón votó por declarar fundada la tacha y excluir a Villanera Figueroa de la contienda. Además, propuso que la Secretaría General del JNE eleve de oficio al Pleno todos los casos similares detectados.

Temas Relacionados

JNEElecciones 2026Rafael López Aliagaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

En ‘Magaly TV: La Firme’, la actriz habló de las publicaciones atribuidas a la periodista y sostuvo que repostear no significa dedicar un mensaje.

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Día de Santa Rosa de Lima: acceso y salidas al pozo de los deseos y a la iglesia de la avenida Tacna este domingo

Miles de fieles acudirán al Centro Histórico de Lima el 30 de agosto para participar en la festividad de Santa Rosa, bajo un despliegue especial de seguridad, desvíos y orientación implementado por la Municipalidad Metropolitana

Día de Santa Rosa de Lima: acceso y salidas al pozo de los deseos y a la iglesia de la avenida Tacna este domingo

Gobierno confirma ‘fórmula’ para traslado de feriados al lunes para 2027

En el Marco Macroeconómico Multianual, el MEF ha confirmado que sí moverán los feriados; al menos, ese es su plan que están contemplado en el pedido de facultades al Congreso

Gobierno confirma ‘fórmula’ para traslado de feriados al lunes para 2027

Así avanza el Hospital Papa Francisco de Manchay: conoce todos los detalles de este gran proyecto

El nosocomio tendrá 110 camas de hospitalización, 21 de observación, cinco tópicos de urgencias y emergencias, y cuatro ambientes para operaciones

Así avanza el Hospital Papa Francisco de Manchay: conoce todos los detalles de este gran proyecto

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

El peruano va por la segunda final de la temporada y de su carrera. Del otro lado de la red, el francés intentará hacer frente al sobresaliente nivel que ha mostrado el limeño en Carolina del Norte

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El primer mes de Keiko Fujimori, entre atender emergencias, promesas con fechas pendientes y controversias en las redes

El primer mes de Keiko Fujimori, entre atender emergencias, promesas con fechas pendientes y controversias en las redes

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Congreso observa el Reinfo y pide definir la ley MAPE: la formalización minera en la agenda política

Supremo de Brasil declara inválidas pruebas de Odebrecht vinculadas al expresidente Alejandro Toledo: ¿puede afectar su condena en Perú?

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Jefferson Farfán enciende las redes con fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Gisela Valcárcel descarta regresar a América TV y recordó enfrentamiento con el CEO del canal: “Quedó la huella de un profundo machismo”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el campeonato de la Liga 1

Atlético Atenea reveló por qué fichó a Julieta Lazcano y fue firme sobre su polémica salida de Alianza Lima: “No somos quién para juzgar”

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos