Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Peruanos están permitidos de votar con DNI vencido en la segunda vuelta

La extensión de la vigencia tiene un uso exclusivamente electoral: el DNI vencido podrá emplearse para sufragar, pero no recupera su validez para otros trámites o servicios

Los ciudadanos podrán votar con DNI azul, amarillo o electrónico vencido, incluidos los DNI electrónicos en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0 - Créditos: Reniec.
Los ciudadanos podrán votar con DNI azul, amarillo o electrónico vencido, incluidos los DNI electrónicos en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0 - Créditos: Reniec.
Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) extendió, de manera excepcional, la vigencia del documento nacional de identidad (DNI) vencido o próximo a caducar con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La disposición estará vigente hasta el domingo 4 de octubre y permitirá que millones de peruanos puedan ejercer su derecho al sufragio sin inconvenientes relacionados con la fecha de expiración de su documento.

La medida fue oficializada este viernes 28 de agosto mediante la Resolución N.° 000023-2026-RENIEC/JNAC, publicada en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con la norma, la extensión tendrá un propósito específico: facilitar la participación ciudadana durante los comicios. Por ello, los documentos que hayan perdido su vigencia podrán ser utilizados únicamente para votar en esta jornada electoral.

PUBLICIDAD

La institución explicó que la falta de actualización del DNI no significa que una persona deje de ser ciudadana ni que pierda su derecho al sufragio. Bajo ese criterio, la decisión busca evitar que la fecha de vencimiento se convierta en una barrera para acudir a las urnas. La disposición será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidades que deberán adoptar las acciones correspondientes dentro de sus competencias.

La fecha de vencimiento del DNI no elimina el derecho al sufragio, por lo que la disposición busca evitar que una situación documentaria impida a los ciudadanos ejercer su derecho al voto - Créditos: Reniec.
La fecha de vencimiento del DNI no elimina el derecho al sufragio, por lo que la disposición busca evitar que una situación documentaria impida a los ciudadanos ejercer su derecho al voto - Créditos: Reniec.

¿Qué documentos podrán utilizar los electores?

Los ciudadanos habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán acudir a sus centros de votación con el DNI azul, amarillo o electrónico, incluso si el documento se encuentra vencido o está próximo a caducar. La autorización comprende también las diferentes versiones del DNI electrónico: 1.0, 2.0 y 3.0.

PUBLICIDAD

Una particularidad de esta disposición es que los adultos que todavía poseen un documento emitido cuando eran menores de edad también podrán emplearlo para sufragar. De esta manera, la medida contempla distintas situaciones documentarias que podrían presentarse entre los integrantes del padrón electoral.

Según el padrón correspondiente a estos comicios, 26.314.724 ciudadanos están convocados para participar en la elección de autoridades regionales y municipales. Dentro de ese universo, 1.735.329 personas tienen un DNI vencido. Este grupo será directamente beneficiado por la ampliación excepcional establecida por Reniec.

Millones podrán votar con DNI vencido en las elecciones del 04 de octubre - Créditos: Reniec.
Millones podrán votar con DNI vencido en las elecciones del 04 de octubre - Créditos: Reniec.

Más de 600 mil documentos esperan ser recogidos

Además de anunciar la prórroga, Reniec exhortó a la población a recoger los documentos de identidad que ya fueron tramitados y permanecen pendientes de entrega. Con información actualizada al 26 de agosto, la entidad reportó que existen más de 600 mil DNI de ciudadanos mayores de edad que todavía no han sido retirados a nivel nacional.

Ante esta situación, la institución pidió acudir a las agencias, centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y demás establecimientos donde se realizó el procedimiento o se seleccionó el punto de entrega. La recomendación apunta a reducir la cantidad de documentos acumulados y facilitar que sus titulares dispongan de una identificación vigente.

Aunque la prórroga permitirá votar con un DNI caducado durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Reniec recordó que resulta conveniente mantener los datos y el documento actualizados. La extensión aprobada tiene carácter excepcional y está limitada al ejercicio del sufragio, por lo que no reemplaza la necesidad de contar con una identificación vigente para otros trámites y servicios.

Temas Relacionados

DNI electrónicoDNIeDNIElecciones Regionales y Municipales 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cierre de Calles en el Día de Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: tramos de avenidas y jirones sin acceso vehicular

El cierre de varios tramos de la avenida Tacna y jirones aledaños marcará la festividad de Santa Rosa de Lima este domingo, cuando la Municipalidad de Lima restringirá el acceso vehicular para facilitar el desplazamiento de miles de fieles en el Centro Histórico

Cierre de Calles en el Día de Santa Rosa de Lima este domingo 30 de agosto: tramos de avenidas y jirones sin acceso vehicular

Chef con Triglicéridos, la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse

La figura de Fernando Lucero, símbolo de la gastronomía popular y la simpatía en redes sociales, inicia un proceso de cambio personal y profesional que podría modificar su identidad y sus seguidores ya lo acompañan

Chef con Triglicéridos, la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

La publicación se da en medio del conflicto legal entre Jeffry y Magaly, mientras que la conductora aseguró que su conciliación con cantante no tuvo dinero involucrado

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

En ‘Magaly TV: La Firme’, la actriz habló de las publicaciones atribuidas a la periodista y sostuvo que repostear no significa dedicar un mensaje.

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Día de Santa Rosa de Lima: acceso y salidas al pozo de los deseos y a la iglesia de la avenida Tacna este domingo

Miles de fieles acudirán al Centro Histórico de Lima el 30 de agosto para participar en la festividad de Santa Rosa, bajo un despliegue especial de seguridad, desvíos y orientación implementado por la Municipalidad Metropolitana

Día de Santa Rosa de Lima: acceso y salidas al pozo de los deseos y a la iglesia de la avenida Tacna este domingo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Oficial: JNE no frena reelección encubierta y acepta que un alcalde postule como primer regidor

Oficial: JNE no frena reelección encubierta y acepta que un alcalde postule como primer regidor

El primer mes de Keiko Fujimori, entre atender emergencias, promesas con fechas pendientes y controversias en las redes

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Congreso observa el Reinfo y pide definir la ley MAPE: la formalización minera en la agenda política

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Gisela Valcárcel descarta regresar a América TV y recordó enfrentamiento con el CEO del canal: “Quedó la huella de un profundo machismo”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el campeonato de la Liga 1

Atlético Atenea reveló por qué fichó a Julieta Lazcano y fue firme sobre su polémica salida de Alianza Lima: “No somos quién para juzgar”

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos