Dirigente de porteadores denuncia amenazas de muerte tras cuestionar la muerte de su compañero en el Camino Inca

Cristóbal Quispe, dirigente de los porteadores en Cusco, denuncia haber recibido amenazas de muerte tras cuestionar las circunstancias de la muerte de su compañero Gabriel Ríos Mamani, fallecido durante el Camino Inca. El dirigente insiste en que se investigue el caso y denuncia presuntas irregularidades, mientras la Fiscalía abrió una investigación preliminar por omisión de socorro y exposición de persona a peligro. | Latina

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Lo que comenzó como un reclamo para exigir justicia por la muerte de un porteador en el Camino Inca (Cusco) terminó, según denuncia Cristóbal Quispe, en amenazas de muerte y una denuncia en su contra. El dirigente de los porteadores en Cusco afirma que viene recibiendo llamadas y mensajes intimidatorios desde que cuestionó públicamente las circunstancias en las que murió su compañero Gabriel Ríos Mamani, de 49 años.

“Han amenazado, totalmente amenaza de muerte hacia mi vida”, denunció Quispe, quien aseguró que ya viene tomando acciones legales frente a estas intimidaciones.

Pese a las presuntas amenazas, el dirigente sostuvo que continuará reclamando que se esclarezca qué ocurrió con Ríos, quien fue encontrado sin vida durante la madrugada del 18 de agosto en el sector de Warmiwañusca, en el Camino Inca hacia Machu Picchu.

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Dirigente denuncia que Gabriel Ríos no recibió auxilio

Quispe cuestionó las circunstancias en las que murió Ríos y afirmó que este no sería el primer fallecimiento de un porteador durante una jornada de trabajo en el Camino Inca.

El dirigente también puso nuevamente bajo cuestionamiento a la empresa Alpaca Expeditions, agencia para la que trabajaba Ríos. Según su versión, la muerte de su compañero no sería el primer caso registrado entre trabajadores vinculados a dicha empresa.

“Acá la agencia Alpaca Expeditions no es la primera vez que muere la gente. Ya son con esto tercera vez que se ha muerto, creo, en esta empresa, pero nunca mencionan nada, no dicen nada”, afirmó.

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Gabriel Ríos figura en dos retratos junto a un porteador que descansa sobre una roca con su equipaje en la ruta a Machu Picchu. (Infobae Perú)

Quispe sostuvo además que la empresa debería brindar apoyo a la familia debido a que Ríos se encontraba trabajando cuando falleció.

“Estaba trabajando en pleno de trabajo, que se fallece, pero ahorita ni siquiera tienen presencia de la empresa”, cuestionó.

Estas afirmaciones forman parte de la denuncia del dirigente y deberán ser contrastadas durante las investigaciones. Alpaca Expeditions ha rechazado previamente las acusaciones de abandono, omisión de socorro o falta de auxilio y aseguró que viene colaborando con las autoridades para esclarecer el caso.

Rechaza versión de que el porteador estaba alcoholizado

Otro de los puntos cuestionados por Quispe es la versión que señalaba que Gabriel Ríos habría estado bajo los efectos del alcohol antes de su muerte. El dirigente rechazó categóricamente esta versión y pidió que las autoridades determinen qué ocurrió realmente. “Están mencionando que estaba alcoholizado. No estaba alcoholizado”, afirmó.

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Quispe también denunció que al trabajador presuntamente le habrían retirado las prendas de abrigo proporcionadas por la agencia. Según su versión, esta situación —que, también se observa en un video difundido donde se muestra a Gabriel Ríos aún con vida y tratando de cubrirse con un plástico azul— habría incrementado su exposición a las bajas temperaturas en una zona ubicada a más de 4.000 metros de altitud.

Un porteador fallecido en el Camino Inca de Cusco se observa cubierto por una lona azul (Infobae)

“Le han quitado la ropa de la agencia. No creo que un ser humano pueda aguantar frío en tremenda altura (...) con una simple ropa no puede soportar el frío”, sostuvo.

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La causa exacta de la muerte de Ríos todavía debe ser establecida por las autoridades a partir de las diligencias correspondientes y los resultados de la necropsia.

Fiscalía investiga presunto abandono de persona

El caso ya se encuentra bajo investigación del Ministerio Público. La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por los presuntos delitos de omisión de socorro y exposición de persona a peligro.

José Manuel Mayorga, presidente de la Junta de Fiscales, explicó en Latina que las diligencias deberán reconstruir lo ocurrido antes del fallecimiento de Ríos e identificar a las personas que estuvieron con él durante el recorrido.

“Tendrá que avanzar la investigación, identificando y recibiendo las versiones de cada una de las personas que han participado del ingreso conjuntamente con el porteador al Camino Inca, para así determinar las circunstancias de su fallecimiento”, señaló.

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Las diligencias incluirán la toma de declaraciones, la revisión de los resultados de la necropsia y el análisis de las fotografías que fueron difundidas después del fallecimiento.

De esta manera, la Fiscalía deberá establecer si existió alguna demora en el auxilio, si el trabajador fue dejado en una situación de peligro y si alguna persona podría tener responsabilidad penal.

¿Quiénes son los porteadores?

El caso de Gabriel Ríos también ha vuelto la atención hacia las condiciones en las que trabajan los porteadores, trabajadores fundamentales para los recorridos de trekking hacia Machu Picchu.

Un porteador y un arriero murieron en diferentes rutas turísticas de Cusco. Composición: Infobae

El Camino Inca es una ruta de aproximadamente 40 kilómetros, de acuerdo con información de PromPerú, que atraviesa diversos sitios arqueológicos antes de llegar a la ciudadela.

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En esta ruta, los porteadores se encargan de trasladar a pie parte del equipaje, alimentos, carpas y otros implementos necesarios para las expediciones. Su trabajo resulta especialmente importante porque las características del recorrido hacen necesario transportar la carga por los senderos de montaña.

La legislación peruana establece condiciones específicas para proteger a estos trabajadores. La Ley N.° 31614, Nueva Ley del Trabajador Porteador, fija un límite máximo de 20 kilogramos para los hombres y 15 kilogramos para las mujeres. También contempla períodos de descanso destinados a evitar la acumulación de fatiga. No obstante, esta ley no ha sido reglamentada desde hace tres años

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La Ley N.° 31614, Nueva Ley del Trabajador Porteador, establece un límite máximo de 20 kilos para los hombres y 15 kilos para las mujeres, además de contemplar condiciones de descanso y otras medidas de protección para estos trabajadores. Sin embargo, los dirigentes del sector cuestionan que estas garantías no siempre se cumplan en las rutas turísticas de alta montaña.

Dos trabajadores murieron el mismo día en rutas turísticas de Cusco

La muerte de Gabriel Ríos ocurrió el mismo 18 de agosto en que también falleció otro trabajador vinculado a una ruta turística de alta montaña en Cusco.

Un porteador fallecido se encuentra cubierto en el suelo de paja en Cusco, rodeado por personas que visten ropa de lluvia. (PNP)

Ríos, de 49 años, fue encontrado sin vida en Warmiwañusca, mientras realizaba labores como porteador en el Camino Inca. El segundo caso correspondió a Alipio Ascencio Quiñonez Pérez, de 64 años, quien murió en la ruta Mollepata-Salkantay.

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La Región Policial Cusco confirmó ambos fallecimientos en rutas de alta montaña.

En el caso de Ríos, la Policía señaló inicialmente que la causa de muerte no estaba determinada y que tampoco podía establecerse, en ese momento, una relación directa con las condiciones climáticas. En el caso de Ascencio Quiñonez, la hipótesis inicial estuvo relacionada con la hipotermia debido a las condiciones meteorológicas registradas en la zona.

A diez días de ambos fallecimientos, no se ha informado de la detención de personas por estos casos. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió y establecer, de corresponder, las responsabilidades.