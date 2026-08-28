Perú

Cierre de Calles en el Día de Santa Rosa de Lima: tramos de avenidas y jirones sin acceso vehicular

El cierre de varios tramos de la avenida Tacna y jirones aledaños marcará la festividad de Santa Rosa de Lima este domingo, cuando la Municipalidad de Lima restringirá el acceso vehicular para facilitar el desplazamiento de miles de fieles en el Centro Histórico

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima - TV Perú
Guardar

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutará este domingo 30 de agosto el Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026, que contempla el cierre de varias vías clave en el Centro Histórico de Lima para facilitar el desplazamiento de hasta 50 000 fieles que acudirán a la festividad religiosa. El operativo, coordinado con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones, busca mantener la seguridad y el orden en la zona.

Desvíos y cierre de avenidas principales

Como parte del operativo, dos carriles de la avenida Tacna en sentido del Rímac hacia Lima permanecerán cerrados para el tránsito vehicular durante toda la jornada. Además, el acceso estará restringido en el entorno del jirón Callao hasta la avenida Alfonso Ugarte. Estas medidas buscan priorizar el paso de los peatones y evitar congestionamientos en los alrededores del Santuario de Santa Rosa de Lima.

PUBLICIDAD

El jirón Conde de Superunda funcionará como ruta de evacuación y salida peatonal hacia la feria ubicada en el Parque Santa Rosa. El tránsito vehicular estará prohibido en este tramo durante el desarrollo de la festividad.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML

Refuerzo en seguridad y control del entorno

La Gerencia de Seguridad Ciudadana incrementará el patrullaje con serenos a pie, motorizados y brigada canina, junto con la Unidad de Operaciones Especiales, Brigada de Rescate y monitoreo con drones desde el Centro de Control de Operaciones (CECOP). Además, la Gerencia de Fiscalización y Control desplegará 350 inspectores para supervisar el cumplimiento de las restricciones y el orden en las áreas cerradas al tránsito.

PUBLICIDAD

El control se extenderá a las inmediaciones del santuario, donde se prevé la mayor concentración de visitantes. Estas acciones buscan garantizar la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones municipales durante el evento.

Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML

Limpieza y señalización de rutas peatonales

Previamente, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental realizó trabajos de recuperación en la zona perimétrica de la iglesia, parchando veredas y pistas, y repintando sectores como la avenida Tacna, jirón Callao, Conde de Superunda y jirón Chancay. Durante la festividad, se reforzará la limpieza y el mantenimiento en los espacios públicos más transitados.

Además, más de 60 orientadores de la Gerencia de Desarrollo Económico estarán distribuidos en los accesos y rutas principales para informar a los asistentes sobre los desvíos y las vías habilitadas, orientando a los peatones por las zonas señalizadas.

Escultura de Santa Rosa de Lima con el Niño Jesús a la izquierda y fachada de un templo blanco con personas en la plaza a la derecha
Una escultura de Santa Rosa de Lima y el templo en su honor ilustran la conmemoración del feriado nacional en Perú. (Infobae Perú)

Recomendaciones para los asistentes

La Municipalidad Metropolitana de Lima recomienda a los visitantes identificar previamente los accesos peatonales y utilizar exclusivamente las rutas señalizadas. Se recuerda que los cierres vehiculares aplicarán a lo largo del día y que la presencia de orientadores y personal municipal permitirá un desplazamiento seguro y ordenado.

El despliegue también incluye una ambulancia del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) en el Parque Santa Rosa y la coordinación permanente con la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos y el Ministerio de Salud.

Con estas medidas, la Municipalidad de Lima busca que la festividad de Santa Rosa de Lima se desarrolle en un entorno seguro y accesible, minimizando el impacto en el tránsito vehicular y garantizando la movilidad peatonal en el Centro Histórico.

Temas Relacionados

Día de Santa Rosa de LimaSanta Rosa de Limaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chef con Triglicéridos, la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse

La figura de Fernando Lucero, símbolo de la gastronomía popular y la simpatía en redes sociales, inicia un proceso de cambio personal y profesional que podría modificar su identidad y sus seguidores ya lo acompañan

Chef con Triglicéridos, la historia detrás del fenómeno viral que busca reinventarse

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

La publicación se da en medio del conflicto legal entre Jeffry y Magaly, mientras que la conductora aseguró que su conciliación con cantante no tuvo dinero involucrado

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

En ‘Magaly TV: La Firme’, la actriz habló de las publicaciones atribuidas a la periodista y sostuvo que repostear no significa dedicar un mensaje.

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Día de Santa Rosa de Lima: acceso y salidas al pozo de los deseos y a la iglesia de la avenida Tacna este domingo

Miles de fieles acudirán al Centro Histórico de Lima el 30 de agosto para participar en la festividad de Santa Rosa, bajo un despliegue especial de seguridad, desvíos y orientación implementado por la Municipalidad Metropolitana

Día de Santa Rosa de Lima: acceso y salidas al pozo de los deseos y a la iglesia de la avenida Tacna este domingo

Gobierno confirma ‘fórmula’ para traslado de feriados al lunes para 2027

En el Marco Macroeconómico Multianual, el MEF ha confirmado que sí moverán los feriados; al menos, ese es su plan que están contemplado en el pedido de facultades al Congreso

Gobierno confirma ‘fórmula’ para traslado de feriados al lunes para 2027
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Oficial: JNE no frena reelección encubierta y acepta que un alcalde postule como primer regidor

Oficial: JNE no frena reelección encubierta y acepta que un alcalde postule como primer regidor

El primer mes de Keiko Fujimori, entre atender emergencias, promesas con fechas pendientes y controversias en las redes

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Congreso observa el Reinfo y pide definir la ley MAPE: la formalización minera en la agenda política

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Gisela Valcárcel descarta regresar a América TV y recordó enfrentamiento con el CEO del canal: “Quedó la huella de un profundo machismo”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el campeonato de la Liga 1

Atlético Atenea reveló por qué fichó a Julieta Lazcano y fue firme sobre su polémica salida de Alianza Lima: “No somos quién para juzgar”

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos