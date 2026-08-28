Cierre de Calles en el Día de Santa Rosa de Lima: tramos de avenidas y jirones sin acceso vehicular

Santa Rosa de Lima - TV Perú

Guardar

La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutará este domingo 30 de agosto el Plan de Operaciones Santa Rosa de Lima 2026, que contempla el cierre de varias vías clave en el Centro Histórico de Lima para facilitar el desplazamiento de hasta 50 000 fieles que acudirán a la festividad religiosa. El operativo, coordinado con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones, busca mantener la seguridad y el orden en la zona.

Desvíos y cierre de avenidas principales

Como parte del operativo, dos carriles de la avenida Tacna en sentido del Rímac hacia Lima permanecerán cerrados para el tránsito vehicular durante toda la jornada. Además, el acceso estará restringido en el entorno del jirón Callao hasta la avenida Alfonso Ugarte. Estas medidas buscan priorizar el paso de los peatones y evitar congestionamientos en los alrededores del Santuario de Santa Rosa de Lima.

PUBLICIDAD

El jirón Conde de Superunda funcionará como ruta de evacuación y salida peatonal hacia la feria ubicada en el Parque Santa Rosa. El tránsito vehicular estará prohibido en este tramo durante el desarrollo de la festividad.

Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML

Refuerzo en seguridad y control del entorno

La Gerencia de Seguridad Ciudadana incrementará el patrullaje con serenos a pie, motorizados y brigada canina, junto con la Unidad de Operaciones Especiales, Brigada de Rescate y monitoreo con drones desde el Centro de Control de Operaciones (CECOP). Además, la Gerencia de Fiscalización y Control desplegará 350 inspectores para supervisar el cumplimiento de las restricciones y el orden en las áreas cerradas al tránsito.

PUBLICIDAD

El control se extenderá a las inmediaciones del santuario, donde se prevé la mayor concentración de visitantes. Estas acciones buscan garantizar la seguridad y el cumplimiento de las disposiciones municipales durante el evento.

Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML

Limpieza y señalización de rutas peatonales

Previamente, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental realizó trabajos de recuperación en la zona perimétrica de la iglesia, parchando veredas y pistas, y repintando sectores como la avenida Tacna, jirón Callao, Conde de Superunda y jirón Chancay. Durante la festividad, se reforzará la limpieza y el mantenimiento en los espacios públicos más transitados.

Además, más de 60 orientadores de la Gerencia de Desarrollo Económico estarán distribuidos en los accesos y rutas principales para informar a los asistentes sobre los desvíos y las vías habilitadas, orientando a los peatones por las zonas señalizadas.

PUBLICIDAD

Una escultura de Santa Rosa de Lima y el templo en su honor ilustran la conmemoración del feriado nacional en Perú. (Infobae Perú)

Recomendaciones para los asistentes

La Municipalidad Metropolitana de Lima recomienda a los visitantes identificar previamente los accesos peatonales y utilizar exclusivamente las rutas señalizadas. Se recuerda que los cierres vehiculares aplicarán a lo largo del día y que la presencia de orientadores y personal municipal permitirá un desplazamiento seguro y ordenado.

El despliegue también incluye una ambulancia del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) en el Parque Santa Rosa y la coordinación permanente con la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos y el Ministerio de Salud.

Con estas medidas, la Municipalidad de Lima busca que la festividad de Santa Rosa de Lima se desarrolle en un entorno seguro y accesible, minimizando el impacto en el tránsito vehicular y garantizando la movilidad peatonal en el Centro Histórico.

PUBLICIDAD