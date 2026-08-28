Perú

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión

El decreto publicado hoy viernes en El Peruano replica una figura ya utilizada por la vacada exmandataria en 2023, cuando convocó a juristas constitucionalistas para asesorar a la Presidencia

Keiko Fujimori y la expresidenta Dina Boluarte.
Keiko Fujimori y la expresidenta Dina Boluarte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobierno de Keiko Fujimori creó la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, un órgano a disposición de la Presidencia de la República para emitir opinión sobre los temas que le sean consultados. La medida se oficializó hoy viernes 28 de agosto mediante el Decreto Supremo 122-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. El gobierno aún no ha anunciado quiénes conformarán el grupo de trabajo.

El decreto establece que el cargo de miembro de la Comisión Consultiva es ad honorem y de confianza, y que no genera vínculo laboral de ninguna naturaleza con el Despacho Presidencial. Los integrantes, dice, tampoco actúan en relación de subordinación ni se encuentran comprendidos en el régimen laboral del Servicio Civil.

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La norma precisa que los miembros no tendrán atribuciones políticas, normativas, administrativas ni ejecutivas, y que tampoco administrarán recursos presupuestales. Eso sí, estarán obligados a guardar reserva sobre la información privilegiada a la que accedan en el ejercicio de su encargo y a revelar cualquier conflicto de interés, real o aparente, absteniéndose de emitir consejo en esos casos. Asimismo, deberán presentar su declaración de intereses en los plazos previstos por ley.

Texto en español titulado Sexta Creación de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial con varios párrafos explicativos
Un texto normativo establece la creación y las responsabilidades ad honorem de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial.

Los gastos que demanden las actividades de la comisión correrán a cargo del Despacho Presidencial, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El documento fue suscrito por la presidenta Keiko Fujimori y refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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Al estilo de Boluarte

Dina Boluarte creó en mayo de 2023 su propia comisión consultiva, mediante la Resolución Suprema 079-2023-PCM, con el objetivo de recibir asesoría especializada en materia constitucional.

El grupo estuvo integrado por diez juristas, cinco de ellos exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC): Ernesto Álvarez Miranda, Ernesto Blume Fortini, Alberto Borea Odría, Jorge Luis Cáceres Arce, Víctor García Toma, Carlos Hakansson Nieto, Aníbal Quiroga León, José Luis Sardón de Taboada, Óscar Urviola Hani y Elizabeth Zea Marquina. Sus cargos también fueron ad honorem y de confianza, con una vigencia inicial de 12 meses.

Imagen de archivo de la expresidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/Stringer
Imagen de archivo de la expresidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/Stringer

Fujimori renueva secretarías

El mismo decreto suscrito por Keiko Fujimori incorpora dos nuevos órganos al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial. El primero es la Secretaría Estratégica Presidencial, un órgano de Alta Dirección con atribuciones para proponer, coordinar y hacer seguimiento a la Política General de Gobierno y las prioridades del Ejecutivo.

Entre sus funciones figuran la articulación de las políticas públicas, el impulso al destrabe administrativo, la asesoría en comunicación estratégica y la facultad de requerir información a ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales y locales, bajo responsabilidad. Estará a cargo de un Secretario Estratégico Presidencial.

Cabe precisar que la Secretaría Estratégica Presidencial reemplaza a la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, despacho creado en la gestión de Dina Boluarte y que tuvo como primer titular al exministro del Interior Juan José Santiváñez.

El segundo órgano incorporado es la Oficina General de Difusión y Prensa, dependiente de la Gerencia General, con responsabilidad sobre las actividades de difusión, cobertura periodística, relaciones con medios e imagen institucional del Despacho Presidencial en el ámbito nacional e internacional.

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