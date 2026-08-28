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Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’: día de la presentación oficial de Universitario para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Fabrizio Acerbi,  jefe polideportivo de la ‘U’, reveló cuándo será el evento más esperado por los hinchas y adelantó detalles que marcará el inicio del torneo nacional

Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’ 2026.
Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’ 2026.
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Cada vez falta menos para el arranque de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 y Universitario de Deportes tiene todo listo para empezar su campaña en busca de su primer título nacional. Aixa Vigil, Maricarmen Guerrero, y Claudia Palza son algunos de sus grandes fichajes que ilusionan a los hinchas.

¿Cuándo será la ‘Noche de las Pumas’ 2026?

La cuenta regresiva comenzó para los seguidores del vóley crema. Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de los ‘cremas’, adelantó en el programa ‘Todas Las Canchas’ que la presentación oficial del equipo tendrá lugar el sábado 10 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, en un evento que aspira a convertirse en una auténtica celebración para la afición.

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La organización se encuentra en gestiones para concretar la presencia de un rival internacional, lo que añadiría atractivo y jerarquía al acto inaugural de la temporada de vóley. En las próximas semanas se informarán todos los detalles.

Fabrizio Acerbi,  jefe polideportivo de la 'U', adelantó la fecha que se hará la presentación oficial del plantel. (Todas Las Canchas)

Universitario tendrá amistosos internacional

El equipo de Universitario de Deportes afrontará un reto internacional de alto nivel antes del inicio de la próxima temporada. Mediante un anuncio en sus redes sociales, la ‘U’ confirmó que participará en la Copa Brasilia, un torneo amistoso que reunirá al cuadro ‘crema’ con dos rivales procedentes de la Superliga de Brasil: Brasilia Vóley y Fluminense.

El torneo servirá como una prueba exigente para la plantilla dirigida por Francisco Hervás. Enfrentarán a Brasilia Vóley, club que aseguró su permanencia en la máxima categoría brasileña en la última edición del certamen. Además, existe un nexo reciente entre ambas instituciones: la central Sarah Evaristo jugó en Brasilia Vóley antes de regresar a Universitario para la presente campaña.

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Por su parte, Fluminense llega como uno de los equipos protagonistas de la Superliga, tras alcanzar los cuartos de final la temporada pasada. El plantel carioca tiene en la dirección técnica a Facundo Morando, seleccionador argentino y exentrenador de Alianza Lima. Su gestión en el club peruano fue determinante para la obtención de dos campeonatos nacionales consecutivos y el histórico tricampeonato de la institución victoriana.

Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.
Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.

El mercado de pases en Universitario: fichajes, salidas y renovaciones

La plantilla de Universitario Vóley para la nueva temporada presenta numerosos movimientos que delinean un proyecto ambicioso. El club ha confirmado la llegada de Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero y Aixa Vigil como refuerzos para fortalecer distintas posiciones en la cancha.

En el apartado de renovaciones, la directiva logró asegurar la continuidad del entrenador Francisco Hervás, así como de figuras clave como Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller y Seleisa Elisaia. El núcleo del plantel seguirá unido para buscar consolidar el proyecto deportivo.

Por otro lado, la conformación del equipo también implicó varias salidas. No continuarán en el equipo Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez y Zaira Manzo.

Los cambios de las ‘pumas’ encontrarán que el club sumó cinco incorporaciones, renovó a su cuerpo técnico y a jugadoras fundamentales, y registró siete bajas respecto a la temporada anterior. Estos movimientos reflejan la intención de Universitario de mantenerse competitivo en el ámbito nacional.

La jugadora cumplirá su sueño de vestir la camiseta de Universitario esta temporada. Créditos: Saque y Punto.

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