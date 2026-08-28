Perú

Gisela Valcárcel no descarta reunirse con Magaly Medina, pero pone una condición: “En mi casa y por mi streaming”

La conductora fue consultada en el streaming ‘Sin +Que Decir’ y dijo que evaluaría la posibilidad solo si existe una invitación y bajo su propio formato digital.

Gisela Valcárcel no descarta reunirse con Magaly Medina, pero pone una condición. YouTube: Sin+ Que Decir.
Gisela Valcárcel no descarta reunirse con Magaly Medina, pero pone una condición. YouTube: Sin+ Que Decir.
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Gisela Valcárcel apareció como invitada en el streaming ‘Sin +Que Decir’, conducido por María Pía Copello, y terminó respondiendo —sin rodeos— a una de las preguntas que más curiosidad despierta en la televisión peruana: si contempla un encuentro con Magaly Medina.

Su respuesta dejó una puerta abierta, pero también marcó un límite claro: si ese “cara a cara” ocurre, ella preferiría que fuera “en mi casa y por mi streaming”.

La conversación se dio en el marco de un tema que ya venía calentando el ambiente mediático: la reciente visita de Ethel Pozo —hija de Valcárcel— al set de ‘Magaly TV La Firme’, un episodio que muchos televidentes y usuarios en redes comentaron como un momento inesperado por el historial entre ambas figuras.

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En ese contexto, Copello llevó el asunto al terreno personal y televisivo: si Ethel ya se sentó con Magaly, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo entre la “Señito” y la conductora de espectáculos.

María Pía Copello lo formuló en forma de doble pregunta, con un tono directo que buscaba una definición: “Debo decirte, debo de hacer dos preguntas que creo necesarias. La primera es: así como Ethel se juntó con Magaly, ¿tú contemplarías esa posibilidad de juntarte con ella o es para ti no una posibilidad que también podría ser válida?”.

En el programa 'Sin +Que Decir', le preguntan directamente a Gisela Valcárcel si contemplaría la posibilidad de reunirse con Magaly Medina. Su respuesta dejó a todos los panelistas sorprendidos.

La respuesta de Gisela: abierta, pero con una condición

Valcárcel no entró en explicaciones ni ofreció un “sí” o un “no” definitivo. En cambio, eligió una respuesta que puso el foco en un punto previo: la invitación no existe, al menos por ahora. “A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan. De sí o no”, respondió.

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Copello celebró el giro con un comentario breve: “Buena respuesta, ¿ah?”. Y la conversación siguió en la misma línea, con Valcárcel insistiendo en que el escenario, hoy, es hipotético.

“A mí no me han invitado. (…) Pero quizá, la invito a mi pódcast, no lo sé. No, no me han invitado”, agregó, dejando claro que el tema no está en una negociación concreta, sino en el terreno de lo posible.

Ese matiz importa: la conductora no descartó el encuentro, pero tampoco lo presentó como algo próximo o en marcha. Lo que sí definió —cuando le preguntaron por el formato— fue el “cómo”.

¿Gisela Valcárcel y Magaly Medina juntas? La “Señito” responde y marca su condición en streaming. YouTube: Sin+ Que Decir.
¿Gisela Valcárcel y Magaly Medina juntas? La “Señito” responde y marca su condición en streaming. YouTube: Sin+ Que Decir.

“En mi casa y por mi streaming”: el formato que Gisela prefiere

En el set también intervino Luciana con una pregunta que cambió el enfoque: si llegara esa invitación, ¿qué tipo de espacio preferiría Valcárcel? No es lo mismo un set de televisión que un pódcast o un streaming, con dinámicas distintas y control diferente del ritmo de la conversación.

“¿Cuál preferirías tú? Eh, o sea, ¿qué invitación preferirías tú, en TV o en su pódcast? Porque es completamente distinta la dinámica”, planteó.

La respuesta de Valcárcel fue corta y definitoria: “En mi casa y por mi streaming”.

Con esa frase, la exconductora de programas de gran audiencia dejó entrever dos ideas: que no rechaza el encuentro, pero que, si ocurre, quiere hacerlo bajo sus propias condiciones; y que el lugar y el formato son parte central del “sí”.

El antecedente: Ethel Pozo en ‘Magaly TV La Firme’

La pregunta sobre un posible encuentro entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina ganó tracción con un antecedente reciente: la entrevista que Magaly le hizo a Ethel Pozo. Ese episodio, según se comentó en televisión y redes, fue leído por muchos como una escena difícil de imaginar tiempo atrás.

Esa misma sensación fue la que apareció en una conversación posterior en Magaly TV La Firme (edición del 15 de julio), cuando el influencer Ric La Torre puso el tema sobre la mesa: si Ethel ya fue al set, ¿podría eso abrir el camino hacia un momento todavía más esperado?

Magaly Medina también dejó la puerta abierta: “La televisión es una caja de sorpresas”

En el programa, Ric La Torre habló como “voz de las redes” y planteó la duda de forma explícita: “¿Tú crees que exista este preámbulo para ese gran momento televisivo que esperamos hace mucho tiempo, tu encuentro con Gisela?”.

Magaly Medina reaccionó primero con risas y bromas en el set, pero luego ofreció una respuesta que, por su tono, llamó la atención: evitó descartar el encuentro y apeló a la imprevisibilidad del medio.

“Yo no sé si algún... la televisión es una cosa, es una caja de sorpresas. Justamente por eso todavía esta caja boba sigue llamando la atención del público, porque nadie sabe lo que puede pasar de acá a varios años. Quién sabe si ella no está en un canal de televisión y viene y acepta sentarse aquí”, dijo.

Cuando en el panel recordaron que Ethel ya había estado en el set, Magaly marcó una diferencia tajante: “Pero Ethel no es Gisela”.

La conversación siguió, con insistencias y comentarios sobre lo inesperado del episodio con Pozo. Medina, sin comprometerse, repitió una idea: el futuro puede sorprender. “Bueno, pero no sé, nadie sabe lo que puede pasar de acá en el futuro. Nadie sabe. Nadie sabe”, afirmó.

Dos mujeres sentadas frente a frente en una mesa de madera pulida con cuatro tazas de té y dos vasos de agua, en un salón iluminado con lámparas.
Las presentadoras Magaly Medina y Gisela Valcárcel conversan sentadas frente a frente en una mesa de madera, con tazas y vasos en un ambiente interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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