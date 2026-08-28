Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el campeonato de la Liga 1

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026

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Sport Boys vive uno de sus mejores momentos después de mucho tiempo, y todo es felicidad en el Callao. Los ‘rosados’ tienen un buen presente futbolístico: no se preocupan por el descenso como en los últimos años, están mentalizados en el título del Torneo Clausura 2026.

Y no es un sueño, el equipo de Carlos Desio marcha en cuarto lugar con 11 puntos, y está a dos unidades de los líderes Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso. Se vienen 11 encuentros que se vivirán como finales porque determinará el futuro de la ‘misilera’.

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026

La ‘Misilera’ tendrá un camino difícil que recorrer para levantar el trofeo del segundo campeonato de la Liga 1 2026, jugará 6 partidos en condición de visita, de los cuales 4 son en altura. Y disputará 5 encuentros en casa, donde deberá asegurar los tres puntos frente toda su hinchada.

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- Fecha 7: Sport Boys vs Sporting Cristal (domingo 30 de agosto / 15:30 horas / estadio Miguel Grau)

- Fecha 8: Sport Huancayo vs Sport Boys (sábado 5 de septiembre / 15:00 horas / estadio IPD Huancayo)

- Fecha 9: Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas / estadio Miguel Grau)

- Fecha 10: Melgar vs Sport Boys (sábado 19 de septiembre / 20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA)

- Fecha 11: Sport Boys vs Alianza Atlético (programación por confirmar / estadio Miguel Grau)

- Fecha 12: Juan Pablo II vs Sport Boys (programación por confirmar / Complejo Deportivo Juan Pablo II)

- Fecha 13: Sport Boys vs FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Miguel Grau)

- Fecha 14: Universitario de Deportes vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Monumental)

- Fecha 15: Cusco FC vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 16: Sport Boys vs UTC (programación por confirmar / estadio Miguel Grau)

- Fecha 17: Comerciantes Unidos vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Juan Maldonado Gamarra)

Sport Boys acudió al TAS por la quita de puntos. Crédito: Prensa SBA

Sport Boys vs Sporting Cristal: día y hora del partidazo en el Callao

La Liga 1 despejó las dudas sobre la sede del esperado duelo entre Sport Boys y Sporting Cristal por la séptima fecha del Torneo Clausura. Finalmente, el encuentro se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao, una decisión que pone fin a varios días de incertidumbre sobre el escenario.

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En un principio, la organización había previsto que el partido se realizara en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Sin embargo, la dirigencia rosada solicitó al Gobierno Regional que se priorizara la actividad deportiva, proponiendo postergar el evento conocido como el ‘Chimpunazo’, originalmente agendado para el mismo fin de semana.

La confirmación oficial establece que el compromiso se celebrará el domingo 30 de agosto, a partir de las 15:30 horas en el horario peruano. Solo la hinchada local podrá ingresar al estadio, por lo cual los aficionados de Sporting Cristal no tendrán acceso al recinto.

Entradas de Sport Boys vs Sporting Cristal: precio y venta para el esperado compromiso en el estadio Miguel Grau del Callao. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.