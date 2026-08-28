Jefferson Farfán enciende las redes con fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Jefferson Farfán lanza fuerte dardo contra Magaly Medina tras conciliación con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

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Jefferson Farfán encendió las redes al compartir un mensaje con tono desafiante en su cuenta de Instagram, en un momento en que Magaly Medina acababa de anunciar una conciliación con Yahaira Plasencia.

La publicación del exfutbolista fue interpretada por usuarios como un dardo indirecto contra la conductora, con quien mantiene un conflicto legal desde hace tiempo, pese a que —según se comenta— ella ya habría cumplido con el pago total de la reparación civil.

El post de la ‘Foquita’ combinó frases, mayúsculas y un audio de risa de fondo. “El último ríe mejor y yo prisa no tengo”, escribió junto al emoticón de una bruja. Luego agregó: “No se metan con su intimidad, por favor, porque ella jamás se ha metido en la vida privada de nadie”. Y remató con una frase en mayúsculas que fue la más comentada: “RESPETO PARA LA RIDÍCULA DEL AÑO”.

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El post que generó sospechas: “El último ríe mejor y yo prisa no tengo”

La publicación de Farfán se volvió viral por el contexto y por el contenido. El mensaje principal fue: “El último ríe mejor y yo prisa no tengo”, acompañado por un emoticón de bruja y una risa de fondo, elementos que reforzaron el tono de burla o provocación.

El post llamó la atención porque apareció justo cuando el caso Magaly–Yahaira ocupaba titulares por la conciliación anunciada. En redes, el contenido fue leído como una respuesta o comentario paralelo a ese giro, especialmente por la frase final en mayúsculas que pareció apuntar a alguien específico, aunque Farfán no mencionó nombres.

Jefferson Farfán publicó en Instagram la frase “El último ríe mejor y yo prisa no tengo”, acompañada por un emoticón de bruja. IG

“Respeto para la ridícula del año”: la frase que desató la polémica

La línea que más reacciones generó fue la que escribió en mayúsculas: “RESPETO PARA LA RIDÍCULA DEL AÑO”. La frase se interpretó como un ataque frontal, pero al no incluir destinatario explícito, dejó espacio para especulaciones: ¿se refería a Magaly Medina, al contexto mediático del día o a otra figura?

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Lo que sí es claro es que el mensaje fue leído como una provocación en el marco de una disputa pública de larga data, en la que Farfán ha estado vinculado a procesos legales y cruces mediáticos.

Jefferson Farfán y su conflicto legal con Magaly Medina

Según lo señalado en el relato que acompaña la publicación, Farfán mantiene “una batalla legal” con Magaly Medina, aunque se recuerda que ella ya habría cumplido con el pago total de la reparación civil. Ese dato volvió a circular como parte del análisis en redes, ya que el post fue visto como una especie de “celebración anticipada” o un mensaje de “yo tengo la última palabra”.

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El hecho de que el exfutbolista publique justo cuando Magaly anunciaba una conciliación con Yahaira reforzó la idea de que buscaba aprovechar el momento mediático para enviar su propio mensaje.

Magaly Medina habla de su conciliación con Yahaira Plasencia: “No hubo dinero involucrado”

Mientras Farfán publicaba su mensaje, Magaly Medina explicaba en su programa que llegó a una conciliación con Yahaira Plasencia, quien la había demandado. En su versión, insistió en el desgaste de los procesos judiciales y en la necesidad de priorizar lo personal.

“Los juicios, además, requieren energía y creo que las dos estamos dirigiendo nuestros esfuerzos y energía cotidiana hacia asuntos más íntimos y personales (...) En esta conciliación no hubo dinero involucrado y con una demanda no te envían a la cárcel. Eso es una gran mentira. Mis odiadores buscan la manera de que alguien me mande a la cárcel. Increíble el nivel de envidiosos que hay”, dijo.

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Con esa explicación, Magaly buscó cerrar un ciclo y desactivar rumores sobre sanciones o cárcel, mientras defendía que el acuerdo no fue económico.

Magaly Medina revela en su programa que ella y Yahaira Plasencia se reunieron sin abogados para poner fin a la demanda que las enfrentaba. La conductora cuenta que ambas se pidieron disculpas mutuas y decidieron deponer las armas por la paz y tranquilidad. | Magaly TV: La Firme

Yahaira confirma el acuerdo y dice que priorizó la paz: “La paz no tiene precio”

Yahaira Plasencia también se pronunció en redes sociales y confirmó que efectivamente llegó a una conciliación con Magaly Medina. En su mensaje, dijo que el diálogo se dio “con respeto” y que el componente humano fue central.

“Efectivamente, la señora Magaly Medina y yo hemos llegado a una conciliación, donde ambas hemos dialogado todo este tiempo con mucho respeto, donde siempre ha privado el tema humano”, explicó.

La cantante señaló que rechazó el tema económico y que las reuniones se realizaron sin abogados. “Contarles que yo he rechazado tajantemente el tema económico y de la demanda. Hemos llegado a un buen acuerdo. Creo que somos mujeres bastante inteligentes que podemos hablar con mucho respeto y finalmente mañana firmamos la conciliación”, dijo.

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En otro tramo, Yahaira vinculó la decisión con el momento familiar que atraviesa. “También quiero agradecer la solidaridad con mi familia, conmigo, por el tema que hemos estado pasando, un tema fuerte de salud con mi mamá”, señaló.

Y cerró con un mensaje que se volvió frase central de su postura: “Creo que la paz no tiene precio… La paz no tiene precio. Mañana (27 de agosto) firmamos y eso es lo importante. A partir de ahora, a tratarnos con respeto”.

La cantante Yahaira Plasencia confirma que retiró la demanda judicial planteada contra la conductora Magaly Medina.