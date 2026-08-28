Perú

Perú bajo presión fiscal: Impacto de leyes del Congreso llegaría a S/50 mil millones en 2027

El Gobierno de Keiko Fujimori ya está planteando ‘bajarse’ una serie de leyes que presionarían a las arcas del Estado en 2027

Elmer Cuba
MEF apoya que las leyes del Congreso que se aprobaron y generan impacto fiscal se lleven al TC para eliminarlas. - Crédito Perumin
Guardar

El costo fiscal de las medidas aprobadas por el Congreso se incrementó en 854% durante el último gobierno. Del 2022 al 2026, el costo de estas medidas ha sido creciente conforme se han ido implementando de manera gradual y pasaron del S/3,5 mil millones en 2022, pasó a S/30 mil millones en 2026.

Y para el 2027 el panorama sería peor, con una presión fiscal que el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calcula en S/50 mil millones.

“Actualmente, las cuentas fiscales del país se ven afectadas por la creciente proliferación de leyes con impacto adverso sobre el equilibrio fiscal. Entre 2021 y 2025 se publicaron 248 leyes de este tipo, cifra que triplica el promedio de 78 registrado en los periodos congresales previos (entre 2006 y 2021). De este conjunto, resulta particularmente llamativo el impacto sobre el gasto público, pues 199 de estas leyes (aproximadamente el 80% del total) se concentraron en incrementar el gasto, principalmente a través de remuneraciones y pensiones”, reafirmó el MEF en el informe del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030.

PUBLICIDAD

El Consejo Fiscal ya cuestionaba las leyes aprobadas por el Congreso de la República en los últimos años. - Crédito Canal N

MEF sugiere mayores presiones

Pero esta proyección se mantendrá solo “de no adoptarse correctivos”. “Esta acumulación de compromisos rígidos presionó directamente la formulación del presupuesto 2026, que incorporó una importante expansión del gasto corriente en desmedro de la inversión pública”, añade el MEF.

Asimismo, la participación de la inversión dentro del presupuesto no financiero se redujo de 28,5% en 2023 a 22,3% en 2026, la del gasto corriente aumentó de 68,7% a 74,3% en el mismo periodo. Y “de continuar esta tendencia, las presiones seguirán desplazando los componentes más productivos del gasto y comprometiendo recursos presupuestarios de periodos futuros”.

Y solamente ya las iniciativas legislativas aprobadas por el Pleno del Congreso en marzo de 2026 ilustran la magnitud fiscal de estas presiones y “su concentración en componentes rígidos”.

PUBLICIDAD

Policías y militares activos y en retiros recibirán un aumento en sus salarios y pensiones a partir del tercer trimestre del 2024, anunció el Mininter
En el corto plazo el aumento de pensiones para los militares es la que tiene mayor impacto fiscal. - Crédito Composición: Infobae Perú

Las leyes en la mira

Así, si bien ya el MEF había detallado y sugerido cuáles eran las medidas que presionaban las arcas fiscales y cuáles estaban en su mira, el MMM 2027-2030 ya las enumera oficial y textualmente.

Entre las medidas con mayor incidencia destacan las siguientes:

  • Incremento de pensiones del personal militar y policial, con un costo total estimado de S/14 mil 851 millones
  • La nivelación de pensiones de docentes jubilados, con un costo anual estimado de S/8 mil 18 millones
  • El pago de CTS y gratificaciones para trabajadores CAS, con un costo anual estimado de S/3.006 millones.
Maestros del SUTEP en protesta
La Ley de aumento de pensiones para maestros estaría entre las más costos al largo plazo. - Crédito SUTEP

Pero estas no son las únicas. “A ello se suman iniciativas vinculadas con incorporación de personal CAS a otros regímenes, bonificaciones, creación de universidades públicas y beneficios tributarios, algunas sin estimación disponible de costo fiscal”, añade el MEF.

  • Incorporación al personal CAS del MINSA y EsSalud al régimen 728: S/944 millones anual
  • Otorgamiento de bonificación para veteranos de pacificación nacional: S/122 millones anuales
  • Otorgamiento de bonificación por cargo a persomal administrativo 276 del sector educación: S/122 millones anuales
  • Cambio del contrato de CAS-COVID a CAS regular en ESSALUD: S/20 millones.

En conjunto se tratarían de medidas que amplían obligaciones permanentes, incrementan la rigidez del gasto corriente y reducen el espacio disponible para financiar otras prioridades públicas, “en un contexto en el que la convergencia fiscal ya exige mayores esfuerzos de contención y priorización”.

Temas Relacionados

MEFCosto fiscalCongreso de la RepúblicaImpacto fiscalperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 28 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró cinco sismos de magnitudes entre 3.5 y 4.7 el 27 de agosto de 2026, con epicentros localizados en las regiones de Moquegua, Tumbes y Arequipa. Los movimientos, de intensidades leves a moderadas, no reportaron daños significativos

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 28 de agosto de 2026

Temperaturas superan registros de años de El Niño en Perú: Senamhi reporta 16 récords históricos durante agosto

El calentamiento del mar asociado a El Niño Costero y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur favorecen las altas temperaturas en distintas regiones

Temperaturas superan registros de años de El Niño en Perú: Senamhi reporta 16 récords históricos durante agosto

Tomás Gálvez crea comisión para proponer una reforma integral al sistema de extinción de dominio

Según resolución, tras ley del anterior Congreso y la sentencia del TC, aún hay incertidumbre sobre la aplicación de esta figura

Tomás Gálvez crea comisión para proponer una reforma integral al sistema de extinción de dominio

MML repartirá más de 2 mil cartas para el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima este domingo

La Municipalidad Metropolitana de Lima entregará más de dos mil cartas impresas y lapiceros a los fieles que participen en el pozo de los deseos este domingo, en el marco de la festividad de Santa Rosa, con circuitos diferenciados y atención desde la madrugada

MML repartirá más de 2 mil cartas para el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima este domingo

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

La ciudad cambia de mes con conciertos masivos, teatro, danza contemporánea, exposiciones gratuitas y un homenaje sinfónico a Los Caballeros del Zodiaco

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez crea comisión para proponer una reforma integral al sistema de extinción de dominio

Tomás Gálvez crea comisión para proponer una reforma integral al sistema de extinción de dominio

Declarar terroristas a grupos criminales y permitir que FF. AA. custodien penales: Esto incluiría el pedido de facultades

Oficial: JNE no frena reelección encubierta y acepta que un alcalde postule como primer regidor

El primer mes de Keiko Fujimori, entre atender emergencias, promesas con fechas pendientes y controversias en las redes

Keiko Fujimori crea una comisión consultiva, tal como hizo Dina Boluarte en su gestión

ENTRETENIMIENTO

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Alejandra Baigorria rompe su silencio tras polémica por video en África: “No hay ninguna mala intención”

Jefferson Farfán lanza fuerte post tras conciliación de Magaly Medina con Yahaira Plasencia: “Respeto para la ridícula del año”

Vanessa Terkes descarta resentimientos con Juliana Oxenford por Milovan Radovic: “No es tonta y no tiene cara de resentida”

Eva Ayllón, Cecilia Bracamonte, Jefferson Farfán y más: la lista de los famosos citados como testigos en el caso de Andrés Hurtado 'Chibolín'

DEPORTES

Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’: día de la presentación oficial de Universitario para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Se confirmó fecha de la ‘Noche de las Pumas’: día de la presentación oficial de Universitario para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del ATP 250 de Winston-Salem 2026

Fixture que le resta a Sport Boys en el Torneo Clausura 2026: partidos para luchar por el campeonato de la Liga 1

Atlético Atenea reveló por qué fichó a Julieta Lazcano y fue firme sobre su polémica salida de Alianza Lima: “No somos quién para juzgar”

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV