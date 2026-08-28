Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 28 de agosto de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

La actividad sísmica en el Perú se mantiene bajo observación constante por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de la Red Sísmica Nacional. Este espacio de cobertura en vivo reúne los reportes oficiales sobre magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico registrado en Lima y las distintas regiones del país, junto con las disposiciones de alerta temprana de las autoridades.

Frente a la recurrencia de estos eventos naturales, la preparación y la información oportuna resultan indispensables para actuar con rapidez y reducir riesgos en el hogar, centros de trabajo y espacios públicos. A continuación, revise las actualizaciones al minuto, los datos técnicos del Centro Sísmico Nacional (CENSIS) y las principales recomendaciones preventivas de Indeci ante cualquier eventualidad.