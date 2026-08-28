Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 28 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró cinco sismos de magnitudes entre 3.5 y 4.7 el 27 de agosto de 2026, con epicentros localizados en las regiones de Moquegua, Tumbes y Arequipa. Los movimientos, de intensidades leves a moderadas, no reportaron daños significativos

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

La actividad sísmica en el Perú se mantiene bajo observación constante por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de la Red Sísmica Nacional. Este espacio de cobertura en vivo reúne los reportes oficiales sobre magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico registrado en Lima y las distintas regiones del país, junto con las disposiciones de alerta temprana de las autoridades.

Frente a la recurrencia de estos eventos naturales, la preparación y la información oportuna resultan indispensables para actuar con rapidez y reducir riesgos en el hogar, centros de trabajo y espacios públicos. A continuación, revise las actualizaciones al minuto, los datos técnicos del Centro Sísmico Nacional (CENSIS) y las principales recomendaciones preventivas de Indeci ante cualquier eventualidad.

13:12 hsHoy

Durante el 27 de agosto de 2026, el IGP emitió reportes sobre cinco eventos sísmicos en el territorio peruano. Las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 4.7, y los epicentros se ubicaron en zonas cercanas a La Capilla (Moquegua), Zorritos y Zarumilla (Tumbes), así como Camaná (Arequipa). Las intensidades percibidas se situaron entre II y IV, de acuerdo con las evaluaciones preliminares.

13:12 hsHoy

Evaluación comunitaria de daños leves

Pasada la emergencia inmediata, los vecinos organizados deben realizar un recorrido preliminar por su manzana para verificar la situación de las viviendas contiguas. Identificar a tiempo fugas de agua matriz, paredes a punto de desplomarse o personas atrapadas permite canalizar reportes certeros hacia el Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL).

Es fundamental no ingresar a predios visiblemente dañados para retirar pertenencias, ya que una réplica menor puede desencadenar el colapso definitivo. El apoyo solidario entre vecinos debe enfocarse en brindar abrigo, agua y primeros auxilios básicos en los puntos de reunión comunales.

Mapa físico de Perú con círculos rojos y naranjas en la costa y región sur, junto al logotipo azul del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú identifica los epicentros de reciente actividad sísmica en diversas regiones de la costa y el sur peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:12 hsHoy

Sismos más fuertes entre 2025 y 2026 en Perú

Entre los eventos sísmicos más relevantes registrados en Perú entre 2025 y 2026, destaca el temblor de magnitud 6.0 que sacudió la ciudad de Lima el 15 de junio de 2025. De acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó en la costa central, a pocos kilómetros del litoral limeño y a una profundidad intermedia. El movimiento fue percibido con fuerza en varios distritos de la capital y en localidades cercanas, generando alarma entre la población y la activación de los protocolos de emergencia, aunque no se reportaron daños mayores ni víctimas.

El 19 de mayo de 2026, la región de Ica experimentó un sismo de magnitud 6.1, según los registros oficiales del IGP. El epicentro se situó en las proximidades de la ciudad de Ica y el evento se sintió en amplias zonas del sur peruano. Las autoridades informaron que la intensidad del movimiento provocó cortes temporales de energía eléctrica y la suspensión momentánea de actividades en algunas instituciones, mientras se realizaban las evaluaciones de infraestructura. Pese a la fuerza del temblor, no se reportaron daños de gran consideración ni pérdidas humanas, aunque sí se registró preocupación entre los habitantes.

Infografía con diagramas del proceso de subducción de placas tectónicas y mapas con los epicentros de sismos en el territorio de Perú.
Una infografía de Infobae detalla cómo el avance de la placa de Nazca a unos 8 centímetros por año origina la actividad sísmica en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro gran sismo ocurrió en la región de Tacna, donde un sismo de magnitud 6.5 fue reportado por el IGP. El epicentro se ubicó a 240 kilómetros al sur de la ciudad de Tacna y a una profundidad de 129 kilómetros, lo que permitió que el movimiento fuera percibido en diversas localidades del sur, incluyendo Moquegua y Arequipa. Según los reportes del IGP, la intensidad alcanzó el grado III, generando vibraciones notorias, pero sin consecuencias estructurales graves. Este evento reactivó la alerta sísmica en la región y llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia.

Uno de los sismos más fuertes registrados en Perú en 2026 fue el ocurrido en Ayacucho, con una magnitud de 7.2, hace una semana. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en una zona rural de la región, a una profundidad de 48 kilómetros, y se sintió en varias ciudades del sur y centro del país. La intensidad alcanzó el nivel VII en localidades cercanas al epicentro, provocando daños en viviendas, cortes de energía y la evacuación preventiva de cientos de personas.

Fuerte sismo de 7.2 en Ayacucho es el más potente ocurrido en Perú en lo que va del 2026. (Foto: Europa Press)
Fuerte sismo de 7.2 en Ayacucho es el más potente ocurrido en Perú en lo que va del 2026. (Foto: Europa Press)
07:03 hsHoy

Principales regiones afectadas por los temblores en Perú

El IGP identifica a Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna como las regiones con mayor actividad sísmica. Estas zonas, ubicadas a lo largo de la costa y el sur andino, han experimentado sismos de magnitud significativa en los últimos años.

En 2026 se han presentado eventos de hasta 6,1 grados en Ica, además de movimientos en Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. Las ciudades costeras, donde la autoconstrucción es frecuente, son consideradas especialmente vulnerables ante un fuerte sismo.

Fachada frontal de una iglesia de color blanco con un campanario parcialmente destruido, ladrillos expuestos y estatuas en nichos
La Catedral de Ica presenta daños estructurales en su fachada y campanario, evidencia de la falta de recuperación integral desde el terremoto de 2007. (Panamericana TV)
06:57 hsHoy

Cómo actúan las autoridades peruanas ante un sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lideran la vigilancia y la respuesta ante eventos sísmicos. El IGP informa en tiempo real sobre magnitud, epicentro y profundidad, mientras que Indeci coordina la respuesta de emergencia a nivel nacional, regional y local.

Estas entidades trabajan de manera conjunta para difundir las recomendaciones oficiales y organizar simulacros, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción de la ciudadanía y minimizar posibles daños.

Una calle urbana está llena de personas y vehículos detenidos. Se observan edificios de gran altura y árboles a lo largo de la vía
Trabajadores y vehículos despejan las calles durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Miraflores. (Infobae / Marlon Carrasco)
06:46 hsHoy

Recomendaciones para la población durante un temblor

Las autoridades difunden una serie de acciones concretas para actuar correctamente durante un sismo:

  • Identificar y memorizar las zonas seguras dentro y fuera del hogar.
  • Mantener la calma y evitar correr.
  • Alejarse de ventanas, espejos, muebles y objetos que puedan caer.
  • Protegerse debajo de mesas resistentes o junto a columnas.
  • No utilizar ascensor, siempre optar por las escaleras.
  • Si se encuentra en la calle, alejarse de postes, cables y edificios.
  • Si está conduciendo, detener el vehículo en un lugar seguro.
  • Prestar atención especial a niños, personas mayores y con discapacidad.

Después del sismo:

  • Verificar el estado de las personas presentes.
  • Revisar posibles fugas de gas o cortocircuitos.
  • Auxiliar a los heridos y comunicarse con los servicios de emergencia.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales.
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
06:29 hsHoy

Mochila de emergencia y la importancia de la preparación

Una mochila de emergencia debe estar siempre lista y accesible en cada hogar. Su contenido recomendado incluye:

  • Agua potable (mínimo 2 litros por persona).
  • Alimentos no perecibles.
  • Linterna y baterías.
  • Radio portátil.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Documentos personales y dinero en efectivo.
  • Ropa de abrigo y mascarillas.
  • Silbato y manta térmica.
  • Medicamentos de uso permanente.
Mochila naranja abierta junto a botellas de agua, conservas, linterna, radio, botiquín, mascarillas y documentos sobre una mesa de madera.
Una mochila de emergencia con alimentos no perecederos, agua en botella, botiquín de primeros auxilios y documentos permanece organizada sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:58 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico y su impacto en Perú

Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta zona se extiende por el borde del océano Pacífico e involucra a varios países de América, Asia y Oceanía. La interacción entre la placa tectónica de Nazca y la placa Sudamericana genera una dinámica constante de subducción, lo que explica la frecuencia de sismos en la costa peruana.

La ubicación geográfica expone a Perú a movimientos sísmicos de diversas magnitudes a lo largo del año, así como a la presencia de volcanes activos. El Cinturón de Fuego se caracteriza por la acumulación de energía y liberación repentina a través de fallas tectónicas, provocando tanto temblores leves como terremotos destructivos. Según el IGP, la vigilancia permanente es fundamental para mitigar los riesgos y fortalecer la preparación de la población.

Cuatro carteles de emergencia en una vereda: logo INDECI, ruta de evacuación, "Punto de Encuentro" y reunión de personas, frente a edificios de Lima.
La señalética oficial del INDECI indica rutas de evacuación y puntos de encuentro en una zona residencial con edificios de altura media en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:47 hsHoy

Diferencias entre temblor, terremoto y cataclismo

El IGP explica que un temblor se refiere a movimientos sísmicos de baja o moderada magnitud, que suelen percibirse como vibraciones leves y no causan daños estructurales. Un terremoto, en cambio, implica una liberación de energía mucho mayor, con potencial de causar daños materiales importantes y, en ocasiones, pérdidas humanas.

El término “cataclismo” se utiliza para describir desastres de gran escala, ya sean naturales o inducidos por actividades humanas, con consecuencias devastadoras. En el contexto sísmico, un cataclismo implica un evento cuya magnitud y efectos superan ampliamente los de un terremoto convencional, generando alteraciones geográficas y graves impactos sociales y ambientales.

Un sismógrafo analógico con una aguja marcando papel milimetrado y una placa con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un sismógrafo del Instituto Geofísico del Perú registra la actividad telúrica mediante un trazado analógico sobre papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:01 hsHoy

Sismos registrados en Moquegua, Tumbes y Arequipa

El primer evento se produjo a las 08:21 en las proximidades de La Capilla, Moquegua, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 20 kilómetros. La intensidad reportada fue II-III, lo que indica una percepción leve en la zona, sin consecuencias materiales ni personales.

Más adelante, dos sismos de mayor magnitud se detectaron en el departamento de Tumbes. El primero, de 4.7, ocurrió a las 12:09 cerca de Zorritos, con una intensidad III-IV; el segundo, de 4.2, se registró a las 12:23 al noreste de Zarumilla, con intensidad II-III. Ambos movimientos fueron sentidos por la población, aunque no se informaron daños.

La jornada continuó con otros dos movimientos en el sur del país. Uno de 3.5 de magnitud se localizó a 13 kilómetros al oeste de La Capilla, Moquegua, a las 13:34, con intensidad III. El último, de magnitud 3.5 y profundidad de 58 kilómetros, se registró a las 15:18 al noreste de Camaná, Arequipa. Ambos eventos presentaron intensidades leves y no generaron afectaciones relevantes.

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