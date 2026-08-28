Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 28 de agosto de 2026

La actividad sísmica en el Perú se mantiene bajo observación constante por parte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de la Red Sísmica Nacional. Este espacio de cobertura en vivo reúne los reportes oficiales sobre magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico registrado en Lima y las distintas regiones del país, junto con las disposiciones de alerta temprana de las autoridades.
Frente a la recurrencia de estos eventos naturales, la preparación y la información oportuna resultan indispensables para actuar con rapidez y reducir riesgos en el hogar, centros de trabajo y espacios públicos. A continuación, revise las actualizaciones al minuto, los datos técnicos del Centro Sísmico Nacional (CENSIS) y las principales recomendaciones preventivas de Indeci ante cualquier eventualidad.
Durante el 27 de agosto de 2026, el IGP emitió reportes sobre cinco eventos sísmicos en el territorio peruano. Las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 4.7, y los epicentros se ubicaron en zonas cercanas a La Capilla (Moquegua), Zorritos y Zarumilla (Tumbes), así como Camaná (Arequipa). Las intensidades percibidas se situaron entre II y IV, de acuerdo con las evaluaciones preliminares.
Evaluación comunitaria de daños leves
Pasada la emergencia inmediata, los vecinos organizados deben realizar un recorrido preliminar por su manzana para verificar la situación de las viviendas contiguas. Identificar a tiempo fugas de agua matriz, paredes a punto de desplomarse o personas atrapadas permite canalizar reportes certeros hacia el Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL).
Es fundamental no ingresar a predios visiblemente dañados para retirar pertenencias, ya que una réplica menor puede desencadenar el colapso definitivo. El apoyo solidario entre vecinos debe enfocarse en brindar abrigo, agua y primeros auxilios básicos en los puntos de reunión comunales.
Sismos más fuertes entre 2025 y 2026 en Perú
Entre los eventos sísmicos más relevantes registrados en Perú entre 2025 y 2026, destaca el temblor de magnitud 6.0 que sacudió la ciudad de Lima el 15 de junio de 2025. De acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó en la costa central, a pocos kilómetros del litoral limeño y a una profundidad intermedia. El movimiento fue percibido con fuerza en varios distritos de la capital y en localidades cercanas, generando alarma entre la población y la activación de los protocolos de emergencia, aunque no se reportaron daños mayores ni víctimas.
El 19 de mayo de 2026, la región de Ica experimentó un sismo de magnitud 6.1, según los registros oficiales del IGP. El epicentro se situó en las proximidades de la ciudad de Ica y el evento se sintió en amplias zonas del sur peruano. Las autoridades informaron que la intensidad del movimiento provocó cortes temporales de energía eléctrica y la suspensión momentánea de actividades en algunas instituciones, mientras se realizaban las evaluaciones de infraestructura. Pese a la fuerza del temblor, no se reportaron daños de gran consideración ni pérdidas humanas, aunque sí se registró preocupación entre los habitantes.
Otro gran sismo ocurrió en la región de Tacna, donde un sismo de magnitud 6.5 fue reportado por el IGP. El epicentro se ubicó a 240 kilómetros al sur de la ciudad de Tacna y a una profundidad de 129 kilómetros, lo que permitió que el movimiento fuera percibido en diversas localidades del sur, incluyendo Moquegua y Arequipa. Según los reportes del IGP, la intensidad alcanzó el grado III, generando vibraciones notorias, pero sin consecuencias estructurales graves. Este evento reactivó la alerta sísmica en la región y llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia.
Uno de los sismos más fuertes registrados en Perú en 2026 fue el ocurrido en Ayacucho, con una magnitud de 7.2, hace una semana. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en una zona rural de la región, a una profundidad de 48 kilómetros, y se sintió en varias ciudades del sur y centro del país. La intensidad alcanzó el nivel VII en localidades cercanas al epicentro, provocando daños en viviendas, cortes de energía y la evacuación preventiva de cientos de personas.
Principales regiones afectadas por los temblores en Perú
El IGP identifica a Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna como las regiones con mayor actividad sísmica. Estas zonas, ubicadas a lo largo de la costa y el sur andino, han experimentado sismos de magnitud significativa en los últimos años.
En 2026 se han presentado eventos de hasta 6,1 grados en Ica, además de movimientos en Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. Las ciudades costeras, donde la autoconstrucción es frecuente, son consideradas especialmente vulnerables ante un fuerte sismo.
Cómo actúan las autoridades peruanas ante un sismo
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) lideran la vigilancia y la respuesta ante eventos sísmicos. El IGP informa en tiempo real sobre magnitud, epicentro y profundidad, mientras que Indeci coordina la respuesta de emergencia a nivel nacional, regional y local.
Estas entidades trabajan de manera conjunta para difundir las recomendaciones oficiales y organizar simulacros, con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción de la ciudadanía y minimizar posibles daños.
Recomendaciones para la población durante un temblor
Las autoridades difunden una serie de acciones concretas para actuar correctamente durante un sismo:
- Identificar y memorizar las zonas seguras dentro y fuera del hogar.
- Mantener la calma y evitar correr.
- Alejarse de ventanas, espejos, muebles y objetos que puedan caer.
- Protegerse debajo de mesas resistentes o junto a columnas.
- No utilizar ascensor, siempre optar por las escaleras.
- Si se encuentra en la calle, alejarse de postes, cables y edificios.
- Si está conduciendo, detener el vehículo en un lugar seguro.
- Prestar atención especial a niños, personas mayores y con discapacidad.
Después del sismo:
- Verificar el estado de las personas presentes.
- Revisar posibles fugas de gas o cortocircuitos.
- Auxiliar a los heridos y comunicarse con los servicios de emergencia.
- Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales.
Mochila de emergencia y la importancia de la preparación
Una mochila de emergencia debe estar siempre lista y accesible en cada hogar. Su contenido recomendado incluye:
- Agua potable (mínimo 2 litros por persona).
- Alimentos no perecibles.
- Linterna y baterías.
- Radio portátil.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Documentos personales y dinero en efectivo.
- Ropa de abrigo y mascarillas.
- Silbato y manta térmica.
- Medicamentos de uso permanente.
El Cinturón de Fuego del Pacífico y su impacto en Perú
Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta zona se extiende por el borde del océano Pacífico e involucra a varios países de América, Asia y Oceanía. La interacción entre la placa tectónica de Nazca y la placa Sudamericana genera una dinámica constante de subducción, lo que explica la frecuencia de sismos en la costa peruana.
La ubicación geográfica expone a Perú a movimientos sísmicos de diversas magnitudes a lo largo del año, así como a la presencia de volcanes activos. El Cinturón de Fuego se caracteriza por la acumulación de energía y liberación repentina a través de fallas tectónicas, provocando tanto temblores leves como terremotos destructivos. Según el IGP, la vigilancia permanente es fundamental para mitigar los riesgos y fortalecer la preparación de la población.
Diferencias entre temblor, terremoto y cataclismo
El IGP explica que un temblor se refiere a movimientos sísmicos de baja o moderada magnitud, que suelen percibirse como vibraciones leves y no causan daños estructurales. Un terremoto, en cambio, implica una liberación de energía mucho mayor, con potencial de causar daños materiales importantes y, en ocasiones, pérdidas humanas.
El término “cataclismo” se utiliza para describir desastres de gran escala, ya sean naturales o inducidos por actividades humanas, con consecuencias devastadoras. En el contexto sísmico, un cataclismo implica un evento cuya magnitud y efectos superan ampliamente los de un terremoto convencional, generando alteraciones geográficas y graves impactos sociales y ambientales.
Sismos registrados en Moquegua, Tumbes y Arequipa
El primer evento se produjo a las 08:21 en las proximidades de La Capilla, Moquegua, con una magnitud de 3.5 y una profundidad de 20 kilómetros. La intensidad reportada fue II-III, lo que indica una percepción leve en la zona, sin consecuencias materiales ni personales.
Más adelante, dos sismos de mayor magnitud se detectaron en el departamento de Tumbes. El primero, de 4.7, ocurrió a las 12:09 cerca de Zorritos, con una intensidad III-IV; el segundo, de 4.2, se registró a las 12:23 al noreste de Zarumilla, con intensidad II-III. Ambos movimientos fueron sentidos por la población, aunque no se informaron daños.
La jornada continuó con otros dos movimientos en el sur del país. Uno de 3.5 de magnitud se localizó a 13 kilómetros al oeste de La Capilla, Moquegua, a las 13:34, con intensidad III. El último, de magnitud 3.5 y profundidad de 58 kilómetros, se registró a las 15:18 al noreste de Camaná, Arequipa. Ambos eventos presentaron intensidades leves y no generaron afectaciones relevantes.