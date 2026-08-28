Agenda por el Día del Café Peruano 2026: ferias y festivales desde hoy en varios distritos de Lima

Un hombre prepara café vertiendo agua en un dispositivo de infusión, con empaques de café peruano variedad Cholón visibles en una exhibición. (DEVIDA)

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El cuarto viernes de agosto, Lima se convierte en el epicentro de la celebración por el Día del Café Peruano, una fecha que resalta la riqueza, diversidad y el valor de este cultivo para la agricultura nacional. Desde 2008, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) instauró este día para reconocer el impacto del café en la economía y la vida de miles de familias productoras. En 2026, la capital del país acoge una agenda extensa de festivales, ferias y competencias orientadas a promover el consumo y la valoración del café nacional.

Las actividades de homenaje comienzan días antes y se extienden hasta septiembre, con el objetivo de reunir a productores, baristas, emprendedores y consumidores en distintos puntos de la ciudad. Entre los eventos principales destaca la XVI Expocafé Villa Rica 2026, que se organiza del 27 al 30 de agosto en el Parque de la Exposición. Durante cuatro jornadas, el público puede conocer y degustar cafés de uno de los territorios más reconocidos del país, además de acceder a productos artesanales y derivados de más de 50 marcas.

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Por su parte, el distrito de Pueblo Libre será sede de la feria Perú Produce Café, el aroma que nos une, organizada por el Ministerio de la Producción (Produce) y la Municipalidad de Pueblo Libre. El evento se desarrolla del 27 al 30 de agosto en el Parque 3 de Octubre, ofreciendo un espacio para la venta directa y la degustación de cafés de distintas regiones.

Representantes de Kahraman Dubai expresaron su interés en conocer más sobre la oferta peruana de café de especialidad y cacao, reconocidos por su calidad internacional. Foto: redBus

La diversidad regional del café peruano también se expresa en la Semana del Café VRAEM, que se realiza del 28 al 30 de agosto en la Plaza Municipal de Barranco. Productores de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac presentarán sus variedades, brindando la oportunidad de conocer la oferta cafetera de esta zona del país.

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El Festival Yo Tomo Café Peruano 2026 llevará la experiencia hasta el parque Kennedy, en Miraflores, del 10 al 13 de septiembre. Esta feria reunirá a más de 30 organizaciones cafetaleras que ofrecerán cafés especiales de Amazonas, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, entre otras regiones. La programación incluye talleres, competencias y degustaciones abiertas al público, según detalló Agraria.pe.

También llega el VIII Festival Cafesazo Peruano, que tendrá lugar el 29 y 30 de agosto en el Campo de Marte, en Jesús María. Este evento reúne 154 stands de productores, cafeterías de especialidad, tostadores, baristas y marcas de diversas regiones. Además de la exhibición y venta directa, se organizan actividades deportivas, artísticas y talleres para acercar al público a la cultura cafetera.

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Durante la visita, los representantes peruanos revisaron el trabajo que realiza la empresa emiratí, que abarca desde la compra y clasificación del grano hasta su procesamiento, evaluación de calidad y comercialización. Foto: Camcafe

Las celebraciones por el Día del Café Peruano no solo impulsan el consumo, sino que promueven el encuentro entre quienes cultivan, procesan y disfrutan esta bebida. Agraria.pe resalta el impacto de estas jornadas en la economía y la visibilidad del sector cafetero a nivel nacional.

¿Por qué no todos los cafés peruanos saben igual? Esto dice la ciencia

La ciencia ha demostrado que la variedad de perfiles sensoriales presentes en el café peruano responde a múltiples factores. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el país produce café en 16 regiones, lo cual genera una amplia gama de ambientes, variedades y procesos. Esta heterogeneidad impide definir un único perfil químico o sensorial, como lo explica Alejandra Ratti, bioquímica y directora del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Química de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).

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Ratti sostiene que cada taza de café es el resultado de una cadena de transformaciones químicas. “Una taza de café es el resultado de múltiples transformaciones químicas. Desde las características iniciales del grano hasta procesos como la fermentación y el tostado, distintas variables pueden modificar sus compuestos y ayudar a explicar los aromas, sabores y colores que finalmente percibimos”, afirmó.

Un bodegón de café peruano junto a una bandera nacional, un libro antiguo y textiles andinos representa la tradición gastronómica y cultural del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso comienza desde el grano verde, que no posee el aroma característico del café. Durante el tostado, se desarrollan compuestos volátiles responsables del olor y sabor. Este procedimiento, junto a la reacción de Maillard, produce cambios en el color, el aroma y el sabor del grano. La intensidad del tostado determina distintos matices: los tostados claros conservan más ácidos clorogénicos, mientras que los oscuros resaltan notas amargas y ahumadas. La cafeína, aunque estable al calor, no es el principal responsable del sabor, ya que el café contiene una mezcla compleja de polifenoles, diterpenos, triglicéridos, ácidos grasos y compuestos volátiles.

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El suelo, la altitud, la temperatura y otros factores ambientales influyen directamente en la composición y el perfil sensorial de cada variedad. La diversidad genética y los procesos de fermentación, secado, almacenamiento y tostado añaden aún más matices al resultado final. Investigaciones del laboratorio FIRE Lab de UTEC estudian estos sistemas complejos y buscan comprender cómo cada etapa y condición impactan en la bebida que llega a la taza.

La investigación sobre el café peruano permite identificar las razones detrás de la variedad de perfiles. FIRE Lab desarrolla experiencias y análisis que explican cómo interactúan los factores genéticos, ambientales y tecnológicos para definir el aroma y el sabor del café. La articulación entre ciencia, tecnología e innovación busca mejorar la comprensión y el disfrute de esta bebida, así como su posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

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La reunión permitió compartir información sobre el café peruano y su cadena productiva, con el objetivo de impulsar nuevos vínculos comerciales. Foto: UPC

Cifras del Midagri

Perú alcanzó un récord histórico en exportaciones de café, registrando US$ 1 796 millones en el último año, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Este crecimiento consolidó a la caficultura nacional, beneficiando a más de 223 mil familias productoras en 16 regiones. Solo en 2024, las exportaciones superaron los US$ 1 100 millones, un aumento del 33 % respecto al año anterior. El café peruano se exporta a 52 destinos, con Estados Unidos como principal comprador, seguido por Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia, destacando la calidad y diversidad del producto nacional.

El Perú se mantiene como el noveno productor y exportador mundial de café, impulsado por precios internacionales elevados debido a problemas en el suministro global y el impacto del cambio climático en países como Brasil y Vietnam. La caficultura involucra a cerca de 2 millones de personas, en su mayoría pequeños productores con parcelas de entre una y cinco hectáreas. El sector también busca aumentar el consumo interno de café peruano, con la meta de llegar a 1,5 kg por persona para 2027.

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La imagen muestra una taza de café de especialidad con un elaborado arte latte sobre una barra de madera, con sacos de café y maquinaria borrosa al fondo, lo que ilustra el proceso de preparación en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)