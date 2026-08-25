Silvia Cornejo celebró su baby shower rodeada de amigas: Jean Paul Gabuteau, el gran ausente tras escándalo de infidelidad

Silvia Cornejo celebró a lo grande el baby shower de su hijo en Chorrillos. Rodeada de amigas y familiares, la conductora se mostró feliz a pesar de la notable ausencia de su pareja, Jean Paul Gabuteau |Magaly TV: La Firme

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Silvia Cornejo celebró el baby shower de su segundo hijo rodeada de familia y amigas cercanas, pero con una silla vacía que el espectáculo peruano no pasó por alto: la de Jean Paul Gabuteau, el empresario y músico que semanas antes fue captado besando en la boca a Analía Jiménez —madre de su primer hijo— mientras Cornejo cursaba seis meses de embarazo. La fiesta, realizada el sábado 22 de agosto, fue al mismo tiempo una celebración y una declaración: la de una mujer que eligió seguir adelante sin quien le falló.

La exMiss Perú Mundo 2006 lució dos cambios de vestido verde que marcaban su pancita y recibió el cariño de invitadas como Maju Mantilla, Marina Mora y Olga Zumarán, quienes compartieron imágenes de la reunión en sus redes sociales. En la decoración principal, un detalle que la conductora confirmó esa misma jornada: el bebé en camino se llamará Antoine y es varón.

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Silvia Cornejo posa junto a un grupo de amigas en la celebración de su fiesta de bienvenida de bebé en un espacio decorado con globos pastel. (Instagram / Silvia Cornejo)

Horas después del festejo, Cornejo publicó un mensaje en sus redes que resumió el espíritu de la tarde. “Hoy quiero agradecer de todo corazón a cada persona que fue parte de este día tan especial”, escribió. “Gracias a mi familia y amigos por acompañarme, por el cariño, los abrazos, los buenos deseos y por celebrar juntos la próxima llegada de mi pequeño... Me siento profundamente feliz y agradecida de tener tantas personas maravillosas acompañándonos en esta linda etapa.”

Gabuteau, en tanto, reapareció ese fin de semana en redes sociales para anunciar la compra de una camioneta de lujo, a la que llamó su “nuevo bebé”. No publicó ningún mensaje dirigido a su hijo en camino ni a Cornejo.

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Silvia Cornejo celebra su baby shower junto a su hijo en un espacio decorado con globos pastel y una torta temática. (Instagram / Silvia Cornejo)

El ampay que quebró once años de relación

El punto de quiebre llegó el lunes 10 de agosto. Esa tarde, el programa Amor y Fuego —conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre— emitió imágenes de Gabuteau besando en la boca a Analía Jiménez al despedirse de una reunión nocturna. Según la versión difundida por González, la pareja habría permanecido aproximadamente 20 minutos encerrada en el baño de un restaurante. Al momento de la despedida, Jiménez le dio un beso en el cachete a Gabuteau y él se volvió para recibirlo en la boca. El empresario regresó solo a su vivienda.

Cornejo se enteró de todo minutos antes de que el programa saliera al aire. Tomó el teléfono y llamó en directo. Lo que reveló en esa comunicación sacudió al espectáculo peruano: confirmó el embarazo que hasta entonces era solo rumor y, en la misma entrevista, anunció el fin del matrimonio que en noviembre próximo cumpliría dos años.

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“Me acabo de enterar hace unos minutos lo que iban a pasar en tu programa”, le dijo a González. Fue directa: negó cualquier acuerdo de convivencia abierta con su esposo y puso en cifras el peso de lo que se rompía. “Yo no estoy en ninguna relación de a tres. Yo he continuado con Jean Paul Gabuteau, que aún es todavía mi esposo, con el cual tengo 11 años de relación, nunca hemos tenido un acuerdo de poder tener una relación de a tres”, afirmó.

En una reveladora entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Silvia Cornejo habla por primera vez sobre la infidelidad de su aún esposo Jean Paul Gabuteau. A pesar de estar embarazada de su segundo hijo, Cornejo anuncia el fin definitivo de su matrimonio tras la difusión de nuevas imágenes comprometedoras. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Acto seguido vino la confirmación del embarazo. Semanas antes, las cámaras de Magaly TV La Firme la habían captado en un centro comercial con una notoria pancita, y los rumores de gestación circulaban sin respuesta oficial. Cornejo los zanjó: “Sí, yo estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau.” Y añadió de inmediato que ese estado no la obligaba a permanecer en la relación. “Eso no es un limitante para yo decir que voy a continuar con él. El día de hoy termina mi relación con Jean Paul, ya no más”, declaró.

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La separación llegó cuando la pareja tiene un hijo en común de 9 años y otro en camino. Cornejo fue explícita sobre sus razones: “Yo creí en él, pero es un hombre de 50 años que tiene que hacerse ya responsable de sus actos y yo tengo que ahora cuidar por la estabilidad emocional de mi hijo de 9 años y por el que viene en camino”, señaló en Amor y Fuego.

Silvia Cornejo posa sonriente y sostiene su vientre gestante durante la celebración de su fiesta de bienvenida de bebé. (Instagram / Silvia Cornejo)

Un historial que viene de lejos

El vínculo entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez no es nuevo para el espectáculo peruano. El historial se remonta al 2010, cuando el músico inició un vínculo con ella. En 2016, Jiménez y Cornejo quedaron embarazadas del mismo hombre en el mismo año. Desde entonces, Gabuteau fue captado en reiteradas ocasiones en situaciones comprometedoras con Jiménez, incluso después de que él y Cornejo se casaran.

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En 2025, el programa Magaly TV La Firme los captó en circunstancias comprometedoras dentro del departamento de él, y en aquella ocasión Gabuteau evitó responder cuando los reporteros le preguntaron si Cornejo tenía conocimiento de lo ocurrido. “¿De qué hablas, oye?”, fue su única reacción ante la cámara.

Cornejo reconoció ante Rodrigo González que en el pasado optó por el perdón. “Nunca he salido yo a decir que termino con Jean Paul Gabuteau. En todos estos años siempre he dicho ‘me mantengo callada’. Esta vez he decidido hablar porque creo que ya todo tiene un límite”, indicó. Y explicó la lógica que la llevó a perdonar en cada oportunidad anterior: “A veces una persona cuando se enamora y se entrega de corazón quiere creer en el perdón y en el cambio de las personas. Y cuando tú tienes una familia ya formada y escuchas a una persona cómo te habla, quieres creer. Y yo confío”, expresó.

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Seis días antes del ampay, Cornejo había publicado fotos junto a su familia en un viaje a Argentina, imágenes que proyectaban una relación estable. El contraste con las escenas difundidas por Amor y Fuego amplificó el impacto del anuncio.

Silvia Cornejo reprochó a Jean Paul Gabuteau que no eligiera irse con Analía Jiménez durante las separaciones de la pareja.

“Si quería estar con ella, tuvo tiempo de sobra”

En una llamada telefónica posterior con Magaly TV La Firme, Cornejo lanzó el reproche más directo que formuló contra Gabuteau desde que estalló el escándalo: si el empresario quería estar con Jiménez, tuvo tiempo de sobra para elegirla.

La conductora le explicó a Magaly Medina que la pareja atravesó varias separaciones a lo largo de los años y que en cada una de ellas Gabuteau tuvo la libertad de no regresar. “Es un tema de decisión también. Nosotros en cada episodio que ha podido pasar, sí hemos tenido separaciones, y él ha podido decidir si quiere tener una vida con quien sea, la puede haber tenido. Nadie lo ha obligado a estar conmigo, volver y tener una vida conmigo y hacer una vida familiar conmigo”, afirmó.

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Cuando Medina le preguntó de forma directa si consideraba que Gabuteau pudo haberse ido con Jiménez en alguna de esas etapas, Cornejo respondió sin dudar: “Hace mucho tiempo, ¿no? Si no lo hace, sus motivos tendrá, y si lo hace hoy por hoy, qué bien, pues que le vaya bien, ¿no? Pero a veces uno puede decidir sin tener que causar daño a los demás.”

El reproche no se limitó a la pareja. “Por acá no solamente está dañando a Silvia como mujer, sino también no se da cuenta que también nuestro hijo se daña también emocionalmente cuando se entere de todas estas cosas”, expresó ante Medina. Lo que más la afectó, según relató, fue la secuencia de los hechos: el viernes previo al ampay, Gabuteau le dijo que saldría con un grupo de amigos; al día siguiente, sábado, ambos compartieron una reunión familiar. “Eso sí no me (lo esperaba), te digo que me ha sorprendido y me ha dejado muy helada. Porque saben el estado que estoy”, manifestó. La pregunta que no logró responder se la hizo en voz alta: “¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no fuiste mejor sincero?”.

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Silvia Cornejo y Jean Paul aparecen sonrientes y cercanos en una fotografía tomada en el interior de un establecimiento.

La decisión que no admite marcha atrás

Cornejo también precisó ante Medina el lugar que ocupa Jiménez en la historia de Gabuteau. Rechazó la etiqueta de “expareja” con la que los medios suelen referirse a ella. “Esta señora, si se le puede llamar señora, nunca ha sido su pareja. Y yo creo que tú en el fondo sabes más de la historia de ella, que no voy a tener que hablar porque bueno, tiene un hijo en común también y que es medio hermano de mi hijo”, señaló ante González. Y fue contundente: “Yo solamente conozco a la mamá de sus hijas con la cual se divorció, y después se casó conmigo.”

Pese a la gravedad de la ruptura, Silvia Cornejo fue enfática en que su hijo mayor no será arrastrado al conflicto. “Lo único que a mí me preocupa en este momento es la estabilidad emocional de mi hijo de 9 años, manejar con pinzas la situación y siempre decirle que él va a ser su padre toda la vida, que le tenga un respeto y admiración toda su vida. Porque padre es padre. Yo jamás voy a ser de las mamás que le va a hablar feo del papá, por más que haya hecho lo que haya hecho”, sostuvo ante Medina.

Sobre su propia historia sentimental y quienes la cuestionan por haber perdonado en el pasado, Cornejo cerró con una reflexión que no deja lugar a la duda: “Por estas cosas que me están pasando yo no voy a dejar de creer en las personas y de confiar en la buena fe. Pero lo que sí me queda claro es que un buen hombre cuida y respeta a su hogar. Y eso es lo que no he visto el día de hoy.”