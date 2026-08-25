Alianza Lima: Pablo Guede tomó firme decisión tras las disculpas de Kevin Quevedo

Pablo Guede tomó una decisión sobre Kevin Quevedo luego de sus disculpas. ¿Volverá a ser tomado en cuenta en Alianza Lima?

Guardar

Tras el empate de Alianza Lima ante Melgar, se conoció que Kevin Quevedo, quien no estuvo presente en este partido, ofreció disculpas al cuerpo técnico encabezado por Pablo Guede y a sus compañeros, con la intención de volver a ser considerado en el Torneo Clausura 2026.

Guede había señalado públicamente que Quevedo no formaría parte del equipo en lo que restaba de la temporada, lo que abrió la posibilidad de una salida del delantero. Sin embargo, la situación cambió luego de que el jugador presentara sus disculpas en el entorno del club blanquiazul.

Como primer paso, Quevedo se reincorporó a los entrenamientos junto al plantel en el complejo deportivo de Lurín, de cara al encuentro ante Deportivo Garcilaso por la séptima fecha del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

La confirmación de que la situación entre Quevedo y Guede se ha resuelto podría llegar con una eventual convocatoria para el partido frente a Garcilaso. Su inclusión dependerá de su rendimiento y estado físico en las prácticas, aspecto que motivó su separación tras el receso.

El periodista Kevin Pacheco contó que el extremo peruano se arrepintió y se comunicó con Pablo Guede para ser reconsiderado. (Video: Fútbol Satélite)

La cronología de la polémica entre Kevin Quevedo y Pablo Guede

Todo comenzó cuando Pablo Guede estableció directrices específicas para el regreso a los entrenamientos tras la consagración de Alianza Lima en el Torneo Apertura. Kevin Quevedo no cumplió con estas indicaciones, centradas en el aspecto físico.

Ante esta situación, Guede tomó la decisión de marginar a Quevedo del plantel, tal como había hecho anteriormente con Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, a pesar de la importancia del jugador en el esquema ofensivo.

PUBLICIDAD

Quevedo continuó entrenando de manera individual en las instalaciones del club, mientras se conocían los motivos de su ausencia en las convocatorias.

Consultado por la situación del extremo, Guede fue claro en conferencia de prensa: “No cuento más con él, se lo dije en su cara y lo que habló con los jugadores queda entre nosotros”.

Se reveló que Kevin Quevedo pidió disculpas para ser reconsiderado en Alianza Lima: ¿Cuál es la postura de Pablo Guede?

En un primer momento, Quevedo consideró dejar la institución, al saber que no sería tomado en cuenta durante el resto de la temporada. Las opciones eran limitadas, ya que no podía incorporarse a otro club peruano y la mayoría de los mercados internacionales estaban cerrados.

PUBLICIDAD

Esta circunstancia llevó a que la directiva, junto a su representante, le recomendara buscar una reconciliación con el entrenador. Así, Quevedo optó por acercarse nuevamente a Guede, logrando una nueva oportunidad para continuar en Alianza Lima.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Deportivo Garcilaso en un encuentro programado para el sábado 29 de agosto a las 19:30 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, escenario habitual de los partidos con mayor convocatoria en Lima.

El partido contará con transmisión internacional, facilitando el acceso a aficionados de la región. En Colombia y Ecuador el inicio será a las 19:30, mientras que en Chile, Bolivia y Venezuela el encuentro comenzará a las 20:30. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio está previsto para las 21:30.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026.

La cobertura del partido incluye diversas opciones. L1 MAX transmitirá el duelo en televisión para todo el país, permitiendo a los hinchas verlo en sus hogares. En el ámbito digital, la plataforma L1 Play ofrecerá la transmisión en vivo mediante suscripción, accesible desde teléfonos, tabletas y computadoras.

Para quienes prefieren el seguimiento minuto a minuto y el análisis escrito, Infobae Perú brindará cobertura completa antes, durante y después del encuentro, incluyendo la previa, el desarrollo del partido, los goles y el resumen final. De este modo, los aficionados tendrán múltiples alternativas para seguir el enfrentamiento según sus preferencias.