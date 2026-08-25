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Reducir cuatro feriados de las Fuerzas Armadas a uno solo: La propuesta que sugiere el MTPE

En entrevista, el titular del MTPE, Juan Sheput, sugirió que el gobierno podría evaluar más medidas además de mover los feriados al lunes

Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
El gobierno sí podría eliminar feriados el siguiente año, agarrando cuatro y fusionándolo en uno solo. - Crédito Andina
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La propuesta de mover feriados al lunes, del Ministerio de Economía y Finanzas aún no quedaría firme. O al menos, no quedaría como la única salida a la cantidad de feriados. En entrevista con canal N, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, sugirió que se podrían aplicar más medidas y si bien “este año no habrá disminución de feriados”, sí cree que la cantidad es excesiva y no descartó que no pueda eliminarse alguno a futuro.

Pero, además de resaltar la medida sugerida por el MEF, del traslado de feriados para 2027, vaciló que podría aplicarse otra, que significaría mover los feriados de las Fuerzas Armadas a una sola fecha.

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Esto involucraría juntar los cuatro feriado existentes para que se celebren, según Sheput, el 27 de julio, haciendo el feriado de Fiestas Patrias de tres días.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha confirmado que se planea mover los feriados que caen entre semana al día lunes. Esta medida, que aplicaría desde 2027, busca evitar cortar la productividad y crear fines de semana largos.

Los feriados de las Fuerzas Armadas

El ministro de Trabajo Juan Sheput sí considera que los 16 feriados en Perú son excesivos y si bien este año el Gobierno no considera eliminarlos, luego la historia podría ser otra.

Así, Sheput ha sugerido que una medida a evaluar podría ser agarrar los cuatro feriados relacionados a las Fuerzas Armadas del Perú, los de combates y batallas que se conmemoran, y juntar las cuatro en una sola fecha para el 27 de julio, antes de las fechas de Fiestas Patrias.

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Estos serían los siguientes:

  • 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú y homenaje al Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales
  • 6 de agosto: Batalla de Junín
  • 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
Elmer Cuba
Aún el MEF no da señales de aprobar el traslado de feriados al lunes para 2027. - Crédito MEF

Es así que estos se eliminarían y se transformaría en una nueva fecha que los englobe a todos el 27 de julio. Es decir, Perú se quedaría con 13 feriados en el calendario nacional.

Así, el ministro señaló que el tema podría ser abordado en el Consejo Nacional del Trabajo y se buscaría encontrar una solución que permita reducir los costos sin afectar los derechos laborales. Es decir, mantener los días de descanso también sin que le siga costando a las empresas privadas.

Feriados por llegada del Papá León XIV

Si bien el gobierno dijo que no aumentarían ni reducirían feriados, según la misma presidenta Keiko Fujimori, ahora se podría evaluar nuevas fechas justo en la llegada del papa León XIV a Lima y el Perú.

Papa León XIV en caballo en Chiclayo
Visita del papa León XIV podría mover al gobierno a aprobar nuevos feriados. Está en evaluación. - Crédito Diócesis de Chiclayo

Así lo reveló el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien dijo que esto tendrá que evaluarse primero, pero que no descartó la medida.

Como se sabe, la llegada del papa será del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre. Este es su itinerario y la agenda que tendrán, en los días en que podría finalmente volverse feriados, según la zona a la que asista:

  • El miércoles 11 de noviembre el papa llega a Lima por la tarde. Visita zonas de Lima y el Callao.
  • El jueves 12 de noviembre cumple actividades oficiales en Lima y viaja a Chiclayo
  • El viernes 14 de noviembre el papa viaja a Pucallpa por la mañana. Va a Cusco por la noche para una ceremonia en Sacsayhuamán
  • El sábado 15 y domingo 16 de noviembre el papa regresa a Lima y celebrará una misa multitudinaria antes de finalizar su viaje.
  • También se evalúa sumar Cajamarca a las visitas del papa.

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