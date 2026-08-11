La exreina de belleza reveló que el empresario ya no vive con ella y prefirió no contar qué explicación le dio tras ser expuesto nuevamente con Analía Jiménez. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La historia entre Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez se ha convertido en un caso emblemático de los triángulos amorosos que trascienden el ámbito privado y se instalan en la conversación pública. Lo que inició como un vínculo adolescente entre Gabuteau y Jiménez, terminó por entramparse en una sucesión de relaciones cruzadas, enfrentamientos y episodios mediáticos que, tras ocho años, se mantienen en el centro de la atención.

El primer capítulo de este triángulo comenzó en 2010, cuando Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez se reencontraron después de la adolescencia y, en 2016, esperaban a su primer hijo. La relación se quebró durante la gestación y, en paralelo, Gabuteau inició un nuevo romance con Silvia Cornejo, quien también quedó embarazada ese mismo año. Así, ambas mujeres atravesaron la maternidad con escasa distancia y con el mismo hombre como padre de sus hijos.

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Pese a que se pensaba que Jiménez era solo una expareja y que Cornejo ocupaba el lugar de la nueva pareja formal, las apariciones públicas y los registros televisivos mostraron una realidad mucho más compleja. Desde 2018, las discusiones y enfrentamientos entre ambas mujeres fueron documentados, como la recordada pelea en un restaurante limeño, donde la entonces conductora de América Televisión increpó a Jiménez por su cercanía con Gabuteau.

Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: la cronología de un triángulo amoroso que dio de que hablar

Episodios públicos, crisis y bodas frustradas

La tensión escaló en diversas ocasiones. En 2019, las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ captaron a Gabuteau y Jiménez en una cena en la Costa Verde, donde se evidenciaron besos y caricias, dejando en claro que el vínculo entre ambos persistía.

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En julio de 2020, Silvia Cornejo interceptó a su esposo a la salida de la casa de Jiménez y terminó chocando su auto contra la camioneta de Gabuteau, en un incidente que fue registrado por cámaras de seguridad y derivó en una intervención policial.

A pesar de estos episodios, Cornejo y Gabuteau decidieron casarse, presentando en redes sociales una imagen de familia consolidada, con viajes y muestras de afecto público. Sin embargo, la realidad seguía marcada por la inestabilidad. En octubre de 2020, ambos padres fueron vistos juntos en una casa de playa en Asia, lo que reavivó rumores de una relación paralela.

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Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau: Todas las veces que el empresario fue captado engañando a la exMiss Perú con Analía Jiménez

El año 2025 no fue diferente. El músico y empresario volvió a reunirse con Jiménez, esta vez bajo el pretexto de una promoción escolar, situación que nuevamente terminó en un ampay difundido por el programa de Magaly Medina. Un mes después, la pareja fue vista en actitudes cariñosas en la terraza de un departamento.

2026: embarazo, nuevo ampay y ruptura definitiva

El año 2026 marcó un punto de quiebre en la historia. Silvia Cornejo confirmó públicamente su embarazo, generando expectativas sobre un posible cierre de los conflictos y el inicio de una nueva etapa familiar. Sin embargo, poco después, el ciclo volvió a repetirse: las cámaras de televisión captaron a Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez juntos durante una salida nocturna. Los registros mostraron a ambos en actitudes cercanas, despidiéndose con un beso luego de compartir con amigos.

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En una llamada telefónica con 'Amor y Fuego', Silvia Cornejo aclara la situación tras el ampay de Jean Paul Gabuteau con Analiá Jiménez, asegurando que esta última nunca fue su pareja oficial. Amor y Fuego/ Willax.

La difusión de estas imágenes desencadenó la reacción de Cornejo, quien anunció la separación definitiva del padre de su hijo y priorizando su embarazo. A lo largo de estos años, el triángulo amoroso protagonizado por Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez ha sumado capítulos de embarazos simultáneos, peleas públicas, encuentros furtivos, denuncias policiales y bodas que no lograron poner fin al conflicto.

Los distintos ampays, testimonios y declaraciones han sido divulgados principalmente por el programa ‘Magaly TV, la firme’, construyendo una narrativa pública que sigue manteniendo el interés del público y de los medios.