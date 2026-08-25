Ha*Ash vuelve a Lima: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y todo sobre el concierto

Este video promocional de la campaña de conciertos de Ha*Ash presenta imágenes de dos cantantes femeninas actuando en vivo ante una gran audiencia. Se observan escenas en el escenario con luces, una de las artistas con un micrófono y un oso de peluche, y otra tocando un teclado. Los textos sobrepuestos anuncian la venta de entradas a través de Teleticket y una preventa exclusiva los días 27 y 28 de agosto con Interbank. El contenido se centra en la promoción de un evento musical en vivo.

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El regreso de Ha*Ash a Lima ya tiene fecha confirmada y la expectativa crece entre los seguidores del dúo mexicano. El concierto tendrá lugar el 5 de marzo de 2027 en Costa 21, como parte de la gira “No Me Hablen de Amor”, que en esta ocasión recorrerá distintos países de Latinoamérica. La venta de entradas comenzará con una preventa exclusiva los días 27 y 28 de agosto, con descuentos de hasta 15% para quienes paguen con tarjetas de Interbank.

Hanna Nicole Pérez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa han logrado consolidarse como uno de los dúos más influyentes de la música romántica en español. Sobre el escenario de Costa 21, las hermanas mexicanas presentarán un repertorio que incluye canciones como “Lo Aprendí de Ti”, “Perdón, Perdón”, “Te Dejo en Libertad” y otros éxitos que han marcado distintas etapas de su carrera. La gira 2027, además de pasar por Perú, incluye presentaciones en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina y Uruguay.

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En cada visita a Perú, Ha*Ash ha reunido a miles de asistentes y ha logrado agotar entradas en varias ocasiones. El vínculo con el público local se mantiene firme, reforzado por manifestaciones de cariño y reconocimientos en plataformas digitales. El tema “Te Apuesto” ha superado los 60 millones de reproducciones en YouTube, cifra que evidencia el alcance internacional de las intérpretes y su presencia en las principales listas radiales y digitales.

El dúo Ha*Ash confirma su concierto en el escenario Costa 21 de Lima para el 5 de marzo con preventa de entradas los días 27 y 28 de agosto.

El recital en Costa 21 representa una nueva oportunidad para los fanáticos peruanos de disfrutar de la propuesta renovada del grupo, con una producción pensada para grandes recintos y una banda en vivo que busca recrear la atmósfera de sus grabaciones originales.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Ha*Ash en Lima se realizará el jueves 27 y viernes 28 de agosto, desde las 10 de la mañana. Durante este periodo, quienes utilicen tarjetas de Interbank tendrán acceso a un descuento de hasta 15%. Culminada la preventa, las entradas estarán disponibles en venta general hasta agotar el aforo de cada zona.

Las integrantes del dúo Ha*Ash posan con atuendos de estilo vaquero previo a su presentación anunciada en Lima.

Precio de entradas y zonas

Las entradas estarán divididas en varias zonas dentro de Costa 21, cada una con precios diferenciados según ubicación y tipo de asiento. Los valores ya incluyen la comisión ticketera.

Preventa Interbank:

Platinum asientos numerados: S/ 340.00

VIP asientos numerados: S/ 220.00

Preferencial: S/ 170.00

Tribuna izquierda 1 numerado: S/ 240.00

Tribuna izquierda 2 numerado: S/ 210.00

Tribuna derecha 1 numerado: S/ 240.00

Tribuna derecha 2 numerado: S/ 210.00

Tribuna general: S/ 120.00

Precio full:

Platinum asientos numerados: S/ 399.00

VIP asientos numerados: S/ 259.00

Preferencial: S/ 199.00

Tribuna izquierda 1 numerado: S/ 282.00

Tribuna izquierda 2 numerado: S/ 247.00

Tribuna derecha 1 numerado: S/ 282.00

Tribuna derecha 2 numerado: S/ 247.00

Tribuna general: S/ 141.00

Un cartel informativo detalla las zonas, las fechas de preventa y los precios de las entradas para el concierto del dúo Ha*Ash en el recinto Costa 21 de Lima, Perú.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso de compra en Teleticket es completamente digital y está diseñado para facilitar el acceso a los boletos. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma. Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra de tickets. Buscar el evento de Ha*Ash en Lima mediante el buscador y seleccionar el banner correspondiente. Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Se recomienda no actualizar la página para evitar perder la posición asignada. Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra. Completar el pago, ingresando los datos de la tarjeta. Una vez finalizada la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.