Sporting Cristal vs Sport Boys se jugaría en el Callao: ¿será con doble hinchada?

Sporting Cristal visitará a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.

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Todo estaba listo para que Sporting Cristal visite a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, pero habrá un cambio de último momento. El estadio ya estaba establecido, se jugaría en el Hugo Sotil de Villa El Salvador, pero todo hace indicar que se cambiará de sede.

La administración ‘rosada’ realizó todos los esfuerzos para que se juegue en el recinto Miguel Grau del Callao y solo está esperando la confirmación. El pedido al Gobierno Regional del Callao fue aceptada, y el concierto de salsa de nombre ‘Chimpunazo’ cambió de fecha. Es decir, no habrá ningún problema para que se use la casa de la ‘Misilera’ para enfrentar a los ‘cerveceros’ este domingo 30 de agosto a las 15:30 horas.

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Sporting Cristal vs Sport Boys se jugará en el Callao: ¿qué falta para confirmarse?

El abogado de Sport Boys, Jaime Talledo, dio detalles del cambio de sede para el partido con Sporting Cristal. Puntualizó qué entidad debe dar el ‘ok’ para que se juegue en el estadio Miguel Grau y cuándo podrá hacerse oficial.

“Hay bastantes posibilidades de que se juegue en el Callao. El gobierno regional ha dado algunas facilidades respecto al tema. No sé si específicamente postergando o moviendo de lugar el festival que habían programado, pero lo cierto es que ahora en lo que estamos es en los trámites con DISEDE y la policía para obtener el permiso respectivo y luego también para las garantías. Esperamos que esto se resuelva el día de hoy, Dios mediante, y finalmente se pueda jugar en el Callao como correspondería”, aseguró el letrado en conversación con ‘Fútbol Satélite’.

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El abogado de Sport Boys, Jaime Talledo, contó cómo va el proceso para que el duelo de Sporting Cristal y Sport Boys se juegue en el Miguel Grau. (Fütbol Satélite)

Además, Talledo resaltó que la ‘Misilera’ está contando con el respaldo y la buena disposición de Federación Peruana de Fútbol para el cambio de sede.

“Agradecemos muchísimo a la liga; está colaborando en todo, la verdad, para que esto se pueda realizar. No es que nos haya puesto un plazo específicamente, pero nosotros estamos volando con el asunto porque realmente urge. Debería terminar de arreglarse hoy, y podamos dar una buena noticia al Callao”, añadió.

¿Se jugará con doble hinchada?

Jaime Talledo, abogado de Sport Boys, precisó que el pedido de Sport Boys es jugar con una solo hinchada para evitar cualquier complicación ya que tienen el tiempo en contra. Y también especificó que los hinchas que compraron sus entradas para Villa El Salvador no tendrán ningún problema para ingresar al Miguel Grau.

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“Hay una cuestión importante: no nos podemos poner demasiado exquisitos porque estamos corriendo con el tiempo. Ciertamente, no es voluntad del club que no se juegue con doble hinchada. Siempre procuramos que sea así, pero ahora mismo estamos a la buena voluntad de DISEDE y de la policía para que nos den las garantías. Entonces, entendemos que podría ser un poco difícil jugar a doble hinchada. Es lo que queremos, por supuesto. No habrá ningún problema con el tema de las entradas”, finalizó.

La goleada dejó a Sport Boys con confianza para enfrentar a Sporting Cristal, mientras Cienciano deberá cambiar rápidamente el chip para medirse con Cusco FC en un duelo que también pondrá en juego el orgullo regional. (Sport Boys)

Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Sporting Cristal y Sport Boys estará a cargo de L1 MAX, canal que permitió a los fanáticos ver el encuentro desde sus hogares sin depender de servicios adicionales. Esta opción resultó accesible para quienes cuentan con el canal en su programación, facilitando el acceso al evento sin complicaciones tecnológicas.

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En el entorno digital, la plataforma L1 Play ofreció la posibilidad de disfrutar el partido en directo, siempre que los usuarios contaran con una suscripción activa. El servicio habilitó el acceso desde móviles, tabletas y computadoras, ampliando el alcance para quienes prefieren seguir los partidos fuera del entorno tradicional de la televisión.

Para quienes buscan un relato detallado y actualizaciones en tiempo real, Infobae Perú brindó una cobertura escrita completa. El medio acompañó el desarrollo del encuentro desde la previa hasta el resumen final, con incidencias minuto a minuto y reportes de goles, asegurando que ningún detalle pasara desapercibido para los lectores.

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La organización del duelo entre Sport Boys y Sporting Cristal entró en zona de definiciones, con alternativas que van desde un cambio de día hasta la búsqueda de un escenario que cumpla condiciones mínimas. (Sporting Cristal)