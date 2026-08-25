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ATU convoca a conductores para el Corredor Azul: conoce los beneficios y cómo postular

Los seleccionados reciben remuneración desde el primer día de capacitación, según las condiciones establecidas por el concesionario

La convocatoria ocurre tras la implementación del carril bidireccional de la avenida Arequipa, medida que prioriza el paso de los buses del Corredor Azul - Créditos: ATU.
La convocatoria ocurre tras la implementación del carril bidireccional de la avenida Arequipa, medida que prioriza el paso de los buses del Corredor Azul - Créditos: ATU.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el concesionario del Corredor Azul promueven una convocatoria para incorporar nuevos conductores al servicio de transporte público. La propuesta está dirigida principalmente a personas que actualmente trabajan de manera informal y buscan acceder a un puesto con condiciones laborales reguladas.

Los postulantes recibirán orientación, capacitación y acompañamiento durante el proceso de selección. Quienes sean admitidos podrán percibir una remuneración desde el primer día de preparación, según las condiciones establecidas por el concesionario, además de incorporarse posteriormente a planilla.

La convocatoria también contempla beneficios como seguro de salud, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), aportes a AFP u ONP, pago de horas extras y bonificaciones. Las personas interesadas pueden comunicarse al correo seleccion@ctarequipa.net o al WhatsApp 946 780 670 para conocer los requisitos y detalles del proceso.

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La iniciativa se desarrolla tras la puesta en funcionamiento del carril bus bidireccional de la avenida Arequipa, implementado por la ATU como parte de un plan piloto para reorganizar el tránsito y priorizar la circulación del transporte colectivo. El nuevo esquema permite que los buses circulen en ambos sentidos por el espacio habilitado.

El nuevo esquema vial busca atender a más de 70 000 pasajeros diarios y ordenar la circulación mediante una redistribución del espacio en la avenida - Créditos: ATU.
El nuevo esquema vial busca atender a más de 70 000 pasajeros diarios y ordenar la circulación mediante una redistribución del espacio en la avenida - Créditos: ATU.

De acuerdo con la autoridad, el Corredor Azul moviliza a más de 70 000 pasajeros cada día. La redistribución vial pretende aprovechar mejor el espacio disponible y reducir los cruces entre vehículos particulares y unidades destinadas al servicio público.

Los automóviles particulares que se dirigen hacia Miraflores pueden continuar por la avenida Arequipa. Para quienes necesitan desplazarse hacia el Cercado de Lima, la entidad recomendó utilizar vías alternativas como Petit Thouars, Paseo de la República y Salaverry.

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La modificación también incluye el traslado de dos paraderos hacia el separador central de la avenida. Esta medida busca facilitar el embarque y desembarque de pasajeros, además de mejorar las condiciones de seguridad en dichos puntos.

La ATU precisó que la intervención no contempla retirar árboles ni modificar la ciclovía existente. El plan se concentra en una redistribución del espacio destinado a los vehículos y al transporte público dentro del tramo establecido para la prueba piloto.

La oportunidad está dirigida principalmente a transportistas informales que buscan acceder a un empleo con derechos y condiciones laborales reguladas - Créditos: ATU.
La oportunidad está dirigida principalmente a transportistas informales que buscan acceder a un empleo con derechos y condiciones laborales reguladas - Créditos: ATU.

Como parte de la puesta en marcha, los choferes recibieron capacitación sobre manejo defensivo, puntos ciegos, prevención de riesgos y habilidades blandas. Paralelamente, se realizaron acciones informativas dirigidas a peatones, ciclistas, residentes, comerciantes y usuarios para explicar las modificaciones aplicadas en la vía.

Los residentes, propietarios, instituciones y establecimientos comerciales ubicados en el tramo intervenido pueden solicitar el Vehículo Autorizado con Permiso de Paso (VAPP). Este documento permite regular el ingreso hacia predios o negocios que necesitan acceder desde la avenida Arequipa.

La convocatoria busca ampliar el número de trabajadores incorporados al sistema formal y ofrecer una alternativa laboral a quienes cuentan con experiencia en conducción. El proceso se suma a las medidas adoptadas para reorganizar el transporte público en una de las principales avenidas de Lima.

Transportistas informales protestan contra nuevo carril bidireccional del Corredor Azul

Transportistas informales protestaron este lunes 24 de agosto en la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima, contra el nuevo esquema vial implementado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Los manifestantes recorrieron la zona con pancartas y exigieron retirar la restricción que les impide utilizar el carril bidireccional destinado al Corredor Azul.

La movilización ocurrió dos días después del inicio de operaciones del nuevo sistema, que reserva un espacio exclusivo para los buses del servicio autorizado en ambos sentidos. Los conductores informales cuestionaron la medida porque utilizaban ese tramo para trasladar pasajeros hacia distintos puntos de Lima, entre ellos Miraflores.

Durante la jornada se produjeron momentos de tensión con efectivos de la Policía Nacional, quienes intervinieron para mantener despejada la vía y garantizar el tránsito vehicular. La protesta también ocasionó dificultades para circular por el sector intervenido. El proyecto comprende 1,5 kilómetros entre la avenida 9 de Diciembre y el jirón Emilio Fernández.

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