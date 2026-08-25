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Sandra Ostos confesó su sentir tras derrotas de Perú ante Argentina en Copa Salta: “Esto es un estímulo para seguir creciendo”

La atacante de la selección peruana destacó la reciente gira por Argentina, que forma parte de la preparación para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana de vóley no logró ganar ningún amistoso en la Copa Salta previo al Campeonato Sudamericano 2026. Créditos: La Cátedra Deportes.
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La selección peruana de vóley finalizó su gira por Argentina, donde disputó tres partidos amistosos frente a las ‘panteras’ y no logró victorias, lo que dejó ciertas dudas de cara al Campeonato Sudamericano 2026. Tras el último encuentro, Sandra Ostos compartió sus impresiones.

A pesar de los resultados, la jugadora de Alianza Lima transmitió optimismo sobre el futuro de la ‘bicolor’. “Como dijo el entrenador hoy, esto es un estímulo para seguir creciendo, para seguir trabajando en lo técnico, táctico y emocional, y crecer como grupo. Eso nos caracteriza mucho. Queremos seguir trabajando para fortalecernos de cara a lo que viene”.

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Ostos remarcó que la selección peruana se encuentra en pleno proceso de construcción y que será necesario un mayor esfuerzo para alcanzar los objetivos. “Es un proceso largo. Venimos trabajando día a día y sabemos que estos partidos son los que nos suman, no solo en lo personal, sino también como país. Todo el equipo técnico confía mucho en nosotras y nosotras también debemos hacerlo”.

La atacante resaltó la importancia del trabajo colectivo para superar las dificultades actuales. “Lo más importante es seguir trabajando como grupo, seguir trabajando en lo que hoy son nuestras carencias, pero vamos a avanzar y a enfocarnos porque no queda mucho tiempo”.

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Sandra Ostos se refirió a las recientes derrotas de Perú ante Argentina en la Copa Salta de vóley 2026.
Sandra Ostos se refirió a las recientes derrotas de Perú ante Argentina en la Copa Salta de vóley 2026.

El buen ambiente en Argentina

Más allá del resultado deportivo, Sandra Ostos destacó el cálido recibimiento en Argentina. “Sí, muy bien, muy feliz. La gente sigue el vóley. Creo que el vóley es muy querido en todos los países. Es una pasión para muchos y estamos muy emocionadas por eso”.

Ostos resaltó lo especial que significa representar al país en este tipo de competencias. “Esas experiencias son especiales porque vienes con tu país. Es lindo ver a tanta gente apoyando a su país, apoyando este deporte, apoyando a todas las chicas que estamos aquí cada día. Tiene una emoción especial”.

La jugadora de Alianza Lima también valoró la experiencia de disputar la Copa Salta lejos de casa. “Hace mucho frío para nosotras, al menos para mí, que prefiero el calor, pero es parte del trabajo y eso es lo bonito que te da el vóley: conocer lugares, afrontar desafíos, y todo eso resulta satisfactorio. Como decía, ver que la gente nos sigue desde muchos lugares es algo muy lindo”.

Fue un 25-21 de las argentinas, que se quedaron con los tres amistosos en Salta - Crédito: Latina.

Perú buscará competir en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Las sensaciones en la selección peruana de vóley no son alentadoras. Las tres derrotas consecutivas ante Argentina, sin lograr ganar un solo set, generaron incertidumbre entre los aficionados, quienes mantenían la esperanza de una clasificación al Mundial a través del Campeonato Sudamericano.

El ánimo de los hinchas se ve afectado por el bajo rendimiento mostrado por el equipo y por el poco tiempo disponible para revertir la situación, ya que el torneo clasificatorio comienza el 8 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil.

El calendario de Perú presenta varios desafíos, con un inicio ante Argentina y un cierre frente a Colombia, subcampeón de la última Copa Sudamericana. A continuación, el detalle del fixture:

  • Perú vs Argentina (8 de septiembre / 12:00 horas de Perú)
  • Perú vs Brasil (9 de septiembre / 18:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (10 de septiembre / 15:00 horas de Perú)
  • Perú vs Colombia (12 de septiembre / 08:30 horas de Perú)
  • Perú vs Chile (13 de septiembre / 07:00 horas de Perú)

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