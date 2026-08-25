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Pedro García alucinó con el nivel de Christian Cueva en Sport Boys, pero advirtió sobre un posible regreso a la selección peruana: “Es un delirio”

El periodista deportivo quedó encantado con el rendimiento de ‘Aladino’ en la goleada de la ‘misilera’ sobre Cienciano, aunque rechazó su vuelta a la ‘bicolor’

El periodista deportivo habló del performance de 'Aladino' ante Cienciano y de un posible regreso a la selección peruana. (Video: Doble Punta)
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El contundente triunfo de Sport Boys sobre Cienciano en la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 marcó un punto de inflexión para los ‘rosados’. El equipo del Callao no solo sumó tres puntos, sino que mostró una versión colectiva renovada que lo mete de lleno en la pelea por el segundo certamen de la temporada.

La goleada evidenció una mejoría notable en el rendimiento grupal y, además, devolvió a Christian Cueva al centro de la conversación futbolística, aunque con matices sobre su presente físico. En ese sentido, Pedro García puso el foco en su actuación, a pesar de no estar en plenitud, aportó destellos de su calidad en el partido.

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El periodista afirmó que, aunque la ‘misilera’ tenía argumentos para imponerse igual, la presencia del volante otorgó “esa cuota de fantasía que todo hincha agradece siempre”. El mediocampista dejó una jugada memorable en la banda derecha: realizó dos amagues consecutivos, como en sus mejores épocas, pero terminó cayendo solo. “Me imagino que faltaron piernas porque las ‘llantas’ no están”, expresó, graficando la distancia entre la técnica intacta del jugador y su estado físico actual.

El volante se lució con maniobra ante rival que pudo terminar en penal para los 'rosados' - Crédito: L1MAX.

En ese mismo encuentro, Christian Cueva entregó un pase a un solo toque para el gol de Pablo Erustes que, en palabras de Pedro García, resultó “extraordinario” y dejó en claro que la calidad del volante permanece intacta. El periodista subrayó que el futbolista “no hizo nada diferente de lo que alguna vez podía hacer porque esa es su calidad”, aunque insistió en que su físico aún no acompaña su talento.

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El presente de Christian Cueva y su distancia de la selección

A pesar del impacto que genera cada intervención de Christian Cueva, Pedro García fue tajante sobre la posibilidad de un regreso inmediato a la selección peruana. Para el periodista, el rendimiento físico del mediocampista está muy lejos del nivel requerido para competir internacionalmente. “Físicamente está lejísimos. Creo que es un delirio hablar de Cueva selección hoy día”, sentenció.

Esta postura se apoya en lo que dejó la jugada emblemática del partido: ‘Aladino’ desequilibró, descolocó al rival con su creatividad, pero terminó en el suelo, sin que hubiera infracción. “Se cae solo porque las ‘llantas’ no están bien, hay que inflarlas”, insistió García, negando cualquier especulación sobre penal. El periodista recalcó que la caída no fue producto de una falta, sino de la falta de forma física del jugador.

El último partido de Christian Cueva en la selección peruana fue ante Argentina en la Copa América 2024. - créditos: AFP
El último partido de Christian Cueva en la selección peruana fue ante Argentina en la Copa América 2024. - créditos: AFP

García Corcuera remarcó que los hinchas tienden a ilusionarse rápidamente al ver “flashbacks” del mejor Christian Cueva, pero advirtió: “Ustedes ven aquello que fue y, lo ven hoy día, y se humedecen los ojos”. Para García, el presente del mediapunta es prometedor en el torneo local, pero insuficiente para aspirar a una convocatoria a la ‘bicolor’.

Pedro García sobre la labor de Carlos Desio en Sport Boys y los jugadores destacados

Pedro García también destacó la mano del entrenador Carlos Desio en la transformación de Sport Boys. “Desio ha organizado al equipo muy bien”, afirmó, resaltando la capacidad del técnico argentino para reorganizar la plantilla tras la salida inesperada de Luciano Nequecaur. “¿Quién es Nequecaur? Ya se fue ya. ¿Quién te conoce, Nequecaur? Está Erustes”, ironizó García, valorando la irrupción de Pablo Erustes como nuevo referente ofensivo tras destaparse con cuatro dianas ante Cienciano.

La construcción del gol de Erustes fue uno de los puntos altos del análisis. El comunicador describió la jugada como una secuencia colectiva que partió de un cruce de Carlos Zambrano, continuó con la intervención de Oslimg Mora —“cada día te demuestra que se ha redescubierto como jugador”— y siguió con Da Campo, hasta culminar en la asistencia de Cueva. “Es un golazo, hay ocho toques. Todo con criterio y con inventiva”, resumió.

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