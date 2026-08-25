Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cortes de luz: SJL, Carabayllo y otros distritos de Lima y Callao se quedarán sin energía este 26 de agosto

Pluz programó interrupciones temporales del servicio eléctrico para este miércoles en distintos sectores de Lima y Callao.

Una mano acciona un interruptor rojo en un panel eléctrico oscuro, mientras otra mano sostiene una vela blanca encendida
Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La empresa Pluz Perú, antes Enel Perú, ha programado para este miércoles 26 de agosto una nueva jornada de interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima y Callao. Los cortes se realizarán en horarios determinados, de acuerdo con la programación difundida por la empresa.

Los distritos comprendidos en el cronograma de corte de luz son San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Ventanilla e Independencia. Sin embargo, la suspensión no afectará a todos los vecinos de estas jurisdicciones, sino únicamente a las calles, urbanizaciones, asentamientos y manzanas señaladas por Pluz.

¿Qué distritos tendrán corte de luz?

Un trabajador eléctrico manipula cables aéreos en una calle de Lima. Difusión
Un trabajador eléctrico manipula cables aéreos en una calle de Lima. Difusión

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. – 4:30 p. m.

Zona afectada:

  • A.H. Proyecto Integral Los Ángeles, sector Cerro Los Pinos: manzanas B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, M1, M6, N1, O1 y Q.

Carabayllo

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zona afectada:

  • Asociación Pro. Vivienda Los Suyos El Reposo de Carabayllo: manzana E.

Ventanilla

Horario: 8:00 a. m. – 5:30 p. m.

Zona afectada:

  • Urb. Antonia Moreno de Cáceres, sector B: manzanas A, A1, B, B1, C1, D1, E1, H, I, N1, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1 y W.
  • Block A, A1, modelos H1 y H2.

Independencia

Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Calle Amaru Inca: cuadra 1.
  • Calle Túpac Amaru: cuadra 2.
  • Prolongación Túpac Amaru: cuadras 1, 2, 3 y 4.
  • Jr. Sinchi Roca: cuadra 1.
  • Jr. Shonco Marca: cuadras 1 y 2.
  • Jr. Shanco Marca: cuadras 1 y 2.
  • Jr. Quipu Kamayoc: cuadra 1.
  • Jr. Pachacámac: cuadra 1.
  • Av. Contisuyo: cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Los Tambos: cuadra 1.
  • Jr. Zepita Marca: cuadra 1.
  • Jr. Manco Cápac: cuadra 1.
  • Calle Mayta Cápac: cuadra 1.
  • Jr. Mitimaes: cuadra 1.
  • Av. Indoamérica: cuadras s/n, 1, 2 y 3.
  • A.H. Las Américas ampliación: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.
  • A.H. El Paraíso: manzanas V2, X2, W2 y Z2.
  • Urb. Tahuantinsuyo: manzanas A1, C1, C2, D1, D2, E2, F2, G1, G2, H1, I1, J1, K1, K2, O1, S1 y Q.
  • Jr. Hurín Cuzco: cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Chimú: cuadra 1.
  • Jr. Chasquis: cuadra 1.
  • Jr. Chancas: cuadras 1 y 2.
  • Calle Quipán: cuadra 1.
  • Calle Sihuas: cuadra 1.
  • Calle Intihuatana: cuadra 1.
  • Calle Lloque Yupanqui: cuadra 1.
  • Calle Ancasmayo: cuadra 1.
  • Calle Pachacámac: cuadra 1.

¿Cómo prepararse ante un corte de luz programado?

  • Carga previamente los dispositivos: asegúrate de tener celulares, laptops y baterías portátiles con suficiente carga antes de que comience la interrupción.
  • Desconecta los equipos eléctricos: televisores, computadoras y otros aparatos pueden desconectarse para evitar posibles daños ante variaciones de tensión cuando regrese la energía.
  • Mantén linternas a la mano: evita depender únicamente de las luces de los celulares, especialmente si el corte se prolonga durante varias horas.
  • Conserva cerrada la refrigeradora: abrirla repetidamente puede acelerar la pérdida de frío y afectar la conservación de los alimentos.
  • Revisa el horario de restablecimiento: ten presente la hora indicada por Pluz para organizar tus actividades y verificar cuándo debería retornar el servicio.

Temas Relacionados

cortes de luzLimaCallaoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, pero advirtió a Piero Cari: “Hay que desahue...”

‘Aladino’ expresó su desacuerdo con la afirmación de que no hay jugadores para la ‘bicolor’ y destacó a varios talentos que actualmente participan en la Liga 1

Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, pero advirtió a Piero Cari: “Hay que desahue...”

Sandra Ostos confesó su sentir tras derrotas de Perú ante Argentina en Copa Salta: “Esto es un estímulo para seguir creciendo”

La atacante de la selección peruana destacó la reciente gira por Argentina, que forma parte de la preparación para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Sandra Ostos confesó su sentir tras derrotas de Perú ante Argentina en Copa Salta: “Esto es un estímulo para seguir creciendo”

Lactancia materna: aprender juntos, sin culpas ni comparaciones

La recomendación es responder a las señales del bebé y favorecer la succión, que estimula la producción

Lactancia materna: aprender juntos, sin culpas ni comparaciones

Temperatura en Lima llegó a 28,8 °C el 23 de agosto y rompió un récord que se mantenía desde 1997

El inusual episodio de calor ocurre en pleno invierno limeño, en un contexto de temperaturas elevadas asociado a las actuales condiciones de El Niño Costero.

Temperatura en Lima llegó a 28,8 °C el 23 de agosto y rompió un récord que se mantenía desde 1997

Resultados de la Copa Salta de vóley 2026: así quedaron los amistosos de Perú ante Argentina previo al Campeonato Sudamericano

La selección peruana no logró los resultados esperados en esta breve gira, que permitió a Antonio Rizola evaluar al equipo y extraer conclusiones con miras al torneo clasificatorio

Resultados de la Copa Salta de vóley 2026: así quedaron los amistosos de Perú ante Argentina previo al Campeonato Sudamericano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Jaime Villanueva ya no es colaborador eficaz? El polémico pedido fiscal y la decisión del PJ

¿Jaime Villanueva ya no es colaborador eficaz? El polémico pedido fiscal y la decisión del PJ

Gobierno declara de interés nacional la visita del Papa León XIV al Perú en noviembre de 2026

JNJ verá hoy dos nuevos pedidos de destitución contra Delia Espinoza

Keiko Fujimori anuncia derogatoria de la ley de puntos además de reducción al 10% de algunas multas reclamadas por los transportistas

Ministro de Cultura acusa al Lugar de la Memoria de ser “un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos”

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens pide a Korina Rivadeneira y Mario Hart dejar atrás sus diferencias: “Ojalá por el bien de esos chicos puedan conciliar”

Rebeca Escribens pide a Korina Rivadeneira y Mario Hart dejar atrás sus diferencias: “Ojalá por el bien de esos chicos puedan conciliar”

Vanessa Terkes reaparece junto a Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y confirman romance: “Estamos hace poco”

Magaly Medina cree en la versión de Mario Hart tras conflictos con Korina Rivadeneira: “No me suena rencoroso, a ella con rabia”

Ha*Ash vuelve a Lima: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y todo sobre el concierto

Mario Hart niega haberle exigido a Korina Rivadeneira pagar 50/50: “Nosotros decidimos compartir gastos”

DEPORTES

Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, pero advirtió a Piero Cari: “Hay que desahue...”

Christian Cueva señaló los 3 jóvenes que marcarán la diferencia en la selección peruana, pero advirtió a Piero Cari: “Hay que desahue...”

Sandra Ostos confesó su sentir tras derrotas de Perú ante Argentina en Copa Salta: “Esto es un estímulo para seguir creciendo”

Resultados de la Copa Salta de vóley 2026: así quedaron los amistosos de Perú ante Argentina previo al Campeonato Sudamericano

Universitario vs UTC: día, hora y canal TV del choque por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026