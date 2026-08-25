Cortes de luz: SJL, Carabayllo y otros distritos de Lima y Callao se quedarán sin energía este 26 de agosto

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa Pluz Perú, antes Enel Perú, ha programado para este miércoles 26 de agosto una nueva jornada de interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima y Callao. Los cortes se realizarán en horarios determinados, de acuerdo con la programación difundida por la empresa.

Los distritos comprendidos en el cronograma de corte de luz son San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Ventanilla e Independencia. Sin embargo, la suspensión no afectará a todos los vecinos de estas jurisdicciones, sino únicamente a las calles, urbanizaciones, asentamientos y manzanas señaladas por Pluz.

¿Qué distritos tendrán corte de luz?

Un trabajador eléctrico manipula cables aéreos en una calle de Lima. Difusión

San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. – 4:30 p. m.

Zona afectada:

A.H. Proyecto Integral Los Ángeles, sector Cerro Los Pinos: manzanas B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, M1, M6, N1, O1 y Q.

Carabayllo

Horario: 9:30 a. m. – 5:30 p. m.

Zona afectada:

Asociación Pro. Vivienda Los Suyos El Reposo de Carabayllo: manzana E.

Ventanilla

Horario: 8:00 a. m. – 5:30 p. m.

Zona afectada:

Urb. Antonia Moreno de Cáceres, sector B: manzanas A, A1, B, B1, C1, D1, E1, H, I, N1, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1 y W.

Block A, A1, modelos H1 y H2.

Independencia

Horario: 8:00 a. m. – 7:00 p. m.

Zonas afectadas:

Calle Amaru Inca: cuadra 1.

Calle Túpac Amaru: cuadra 2.

Prolongación Túpac Amaru: cuadras 1, 2, 3 y 4.

Jr. Sinchi Roca: cuadra 1.

Jr. Shonco Marca: cuadras 1 y 2.

Jr. Shanco Marca: cuadras 1 y 2.

Jr. Quipu Kamayoc: cuadra 1.

Jr. Pachacámac: cuadra 1.

Av. Contisuyo: cuadras 1, 2 y 3.

Jr. Los Tambos: cuadra 1.

Jr. Zepita Marca: cuadra 1.

Jr. Manco Cápac: cuadra 1.

Calle Mayta Cápac: cuadra 1.

Jr. Mitimaes: cuadra 1.

Av. Indoamérica: cuadras s/n, 1, 2 y 3.

A.H. Las Américas ampliación: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.

A.H. El Paraíso: manzanas V2, X2, W2 y Z2.

Urb. Tahuantinsuyo: manzanas A1, C1, C2, D1, D2, E2, F2, G1, G2, H1, I1, J1, K1, K2, O1, S1 y Q.

Jr. Hurín Cuzco: cuadras 1, 2 y 3.

Jr. Chimú: cuadra 1.

Jr. Chasquis: cuadra 1.

Jr. Chancas: cuadras 1 y 2.

Calle Quipán: cuadra 1.

Calle Sihuas: cuadra 1.

Calle Intihuatana: cuadra 1.

Calle Lloque Yupanqui: cuadra 1.

Calle Ancasmayo: cuadra 1.

Calle Pachacámac: cuadra 1.

¿Cómo prepararse ante un corte de luz programado?

Carga previamente los dispositivos: asegúrate de tener celulares, laptops y baterías portátiles con suficiente carga antes de que comience la interrupción.

Desconecta los equipos eléctricos: televisores, computadoras y otros aparatos pueden desconectarse para evitar posibles daños ante variaciones de tensión cuando regrese la energía.

Mantén linternas a la mano: evita depender únicamente de las luces de los celulares, especialmente si el corte se prolonga durante varias horas.

Conserva cerrada la refrigeradora: abrirla repetidamente puede acelerar la pérdida de frío y afectar la conservación de los alimentos.

Revisa el horario de restablecimiento: ten presente la hora indicada por Pluz para organizar tus actividades y verificar cuándo debería retornar el servicio.