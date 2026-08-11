Perú
Agregar Infobae enGoogle

Silvia Cornejo anunció el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau, pero aún conserva sus fotos juntos

La exmodelo se mostró firme de su decisión, sin embargo en redes sociales todo parece seguir en la normalidad

En una reveladora entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Silvia Cornejo habla por primera vez sobre la infidelidad de su aún esposo Jean Paul Gabuteau. A pesar de estar embarazada de su segundo hijo, Cornejo anuncia el fin definitivo de su matrimonio tras la difusión de nuevas imágenes comprometedoras. Video: Willax TV / Amor y Fuego
Guardar

El anuncio de Silvia Cornejo sobre el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau generó una fuerte repercusión en el espectáculo peruano. Aunque la exmodelo comunicó públicamente la ruptura, en sus redes sociales la situación parece no haber cambiado. Su cuenta de Instagram muestra imágenes recientes junto al empresario y músico, lo que ha suscitado preguntas y especulaciones entre sus seguidores.

Entre las publicaciones destacan fotografías familiares y retratos de viajes, incluido uno realizado en Argentina, donde la pareja aparece sonriente junto a su hijo. Esta aparente normalidad digital contrasta con la noticia difundida sobre el cierre definitivo del vínculo.

PUBLICIDAD

A pesar de la contundencia de su anuncio, Cornejo ha mantenido intacto su archivo de fotos con Gabuteau. Esta decisión ha alimentado rumores sobre una posible reconciliación o, al menos, cierta ambigüedad respecto al verdadero estado de la relación.

Captura de pantalla de un perfil de Instagram. Muestra una mujer en bikini, el nombre Silvia Cornejo, cifras de seguidores y tres fotos de una mujer, un hombre y un niño
El perfil de Instagram de Silvia Cornejo muestra fotografías junto a Jean Paul y su hijo, a pesar de que la pareja anunció el fin de su relación.

Algunas voces en redes sociales interpretan la permanencia de las imágenes como una señal de que la separación podría no ser definitiva, mientras que otras consideran que se trata de una estrategia para proteger la privacidad familiar.

Para evitar comentarios o cuestionamientos, la exconductora bloqueó la opción de opinar en aquellas publicaciones donde aparece con Gabuteau. De este modo, impidió que seguidores y curiosos discutan abiertamente sobre el tema en su espacio digital, una táctica que ha repetido en otras ocasiones en las que su vida personal fue foco de atención pública, según reportaron programas de espectáculos.

PUBLICIDAD

Mujer de cabello largo sentada sobre un hombre en un local nocturno. Se observan cortinas rojas y blancas, un candelabro, botellas, vasos y comida en una mesa
Silvia Cornejo sonríe mientras posa sentada sobre Jean Paul en un local con cortinas rojas y blancas en Buenos Aires.

Anuncio televisivo: ruptura y embarazo confirmado

El lunes 10 de agosto marcó el punto de inflexión en la historia entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. En esa fecha, la exmodelo realizó una llamada en directo al programa Amor y Fuego, donde confirmó el final de su matrimonio. Previamente, el espacio televisivo había difundido imágenes en las que Gabuteau fue captado besando a Analía Jiménez, madre de su primer hijo, tras una reunión nocturna. Según la información difundida, ambos permanecieron cerca de veinte minutos juntos en el baño de un restaurante durante ese encuentro.

Durante la llamada, Cornejo realizó dos anuncios relevantes: reveló que está embarazada y notificó el fin de su matrimonio con Gabuteau, con quien mantuvo una relación de once años.

“Me acabo de enterar hace unos minutos lo que iban a pasar en tu programa”, expresó la exmodelo. Ante las preguntas sobre un posible acuerdo de convivencia abierta, Cornejo fue enfática: “Yo no estoy en ninguna relación de a tres. Yo he continuado con Jean Paul Gabuteau, que aún es mi esposo, nunca hemos tenido un acuerdo de poder tener una relación de a tres”.

Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.
Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.
Además, despejó las dudas sobre su estado: “Sí, yo estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau”. La exconductora aclaró que el embarazo no condiciona su decisión de separarse. “Eso no es un limitante para yo decir que voy a continuar con él. El día de hoy termina mi relación con Jean Paul, ya no más”.

La separación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se suma a una serie de rupturas mediáticas que han ocupado espacio en la agenda del espectáculo nacional, con Amor y Fuego y otros medios atentos a cada movimiento de la pareja.

Temas Relacionados

Silvia CornejoJean Paul Gabuteauperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Terremoto en Colombia: Perú envía 12 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados

El cargamento incluye carpas, alimentos no perecibles, ropa de abrigo, vestimenta, enseres y menaje para atender las necesidades más urgentes

Terremoto en Colombia: Perú envía 12 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados

Turismo slow en Perú: Los 10 destinos poco explorados que debes conocer si quieres escapar de las rutas turísticas

Montañas, lagunas, géiseres, cataratas y paisajes costeros forman parte de esta selección de lugares que requieren más tiempo de recorrido, pero permiten descubrir escenarios sorprendentes

Turismo slow en Perú: Los 10 destinos poco explorados que debes conocer si quieres escapar de las rutas turísticas

Temperaturas récord y noches cálidas: Senamhi alerta sobre los efectos del Fenómeno El Niño en la costa peruana

El aumento sostenido de temperaturas diurnas y nocturnas, junto a cambios en la pesca y recomendaciones de prevención, marcan la evidencia del fenómeno El Niño Costero según reportes del Senamhi y la Comisión Multisectorial Enfen

Temperaturas récord y noches cálidas: Senamhi alerta sobre los efectos del Fenómeno El Niño en la costa peruana

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

La disposición adoptada por la Federación Peruana de Fútbol ha encontrado a su primer opositor: el último ‘10′ por excelencia del balompié nacional. “Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos chocolate y lo seguiremos haciendo”, dijo

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

DEPORTES

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Christian Cueva, en contra del traslado de la localía de Perú a Puno para Eliminatorias 2030: “No le quiten la identidad al fútbol peruano”

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: ¿a quién enfrentará la ‘bicolor’?

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?