Silvia Cornejo anunció el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau, pero aún conserva sus fotos juntos

En una reveladora entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', Silvia Cornejo habla por primera vez sobre la infidelidad de su aún esposo Jean Paul Gabuteau. A pesar de estar embarazada de su segundo hijo, Cornejo anuncia el fin definitivo de su matrimonio tras la difusión de nuevas imágenes comprometedoras. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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El anuncio de Silvia Cornejo sobre el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau generó una fuerte repercusión en el espectáculo peruano. Aunque la exmodelo comunicó públicamente la ruptura, en sus redes sociales la situación parece no haber cambiado. Su cuenta de Instagram muestra imágenes recientes junto al empresario y músico, lo que ha suscitado preguntas y especulaciones entre sus seguidores.

Entre las publicaciones destacan fotografías familiares y retratos de viajes, incluido uno realizado en Argentina, donde la pareja aparece sonriente junto a su hijo. Esta aparente normalidad digital contrasta con la noticia difundida sobre el cierre definitivo del vínculo.

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A pesar de la contundencia de su anuncio, Cornejo ha mantenido intacto su archivo de fotos con Gabuteau. Esta decisión ha alimentado rumores sobre una posible reconciliación o, al menos, cierta ambigüedad respecto al verdadero estado de la relación.

El perfil de Instagram de Silvia Cornejo muestra fotografías junto a Jean Paul y su hijo, a pesar de que la pareja anunció el fin de su relación.

Algunas voces en redes sociales interpretan la permanencia de las imágenes como una señal de que la separación podría no ser definitiva, mientras que otras consideran que se trata de una estrategia para proteger la privacidad familiar.

Para evitar comentarios o cuestionamientos, la exconductora bloqueó la opción de opinar en aquellas publicaciones donde aparece con Gabuteau. De este modo, impidió que seguidores y curiosos discutan abiertamente sobre el tema en su espacio digital, una táctica que ha repetido en otras ocasiones en las que su vida personal fue foco de atención pública, según reportaron programas de espectáculos.

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Silvia Cornejo sonríe mientras posa sentada sobre Jean Paul en un local con cortinas rojas y blancas en Buenos Aires.

Anuncio televisivo: ruptura y embarazo confirmado

El lunes 10 de agosto marcó el punto de inflexión en la historia entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. En esa fecha, la exmodelo realizó una llamada en directo al programa Amor y Fuego, donde confirmó el final de su matrimonio. Previamente, el espacio televisivo había difundido imágenes en las que Gabuteau fue captado besando a Analía Jiménez, madre de su primer hijo, tras una reunión nocturna. Según la información difundida, ambos permanecieron cerca de veinte minutos juntos en el baño de un restaurante durante ese encuentro.

Durante la llamada, Cornejo realizó dos anuncios relevantes: reveló que está embarazada y notificó el fin de su matrimonio con Gabuteau, con quien mantuvo una relación de once años.

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“Me acabo de enterar hace unos minutos lo que iban a pasar en tu programa”, expresó la exmodelo. Ante las preguntas sobre un posible acuerdo de convivencia abierta, Cornejo fue enfática: “Yo no estoy en ninguna relación de a tres. Yo he continuado con Jean Paul Gabuteau, que aún es mi esposo, nunca hemos tenido un acuerdo de poder tener una relación de a tres”.

Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

Además, despejó las dudas sobre su estado: “Sí, yo estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau”. La exconductora aclaró que el embarazo no condiciona su decisión de separarse. “Eso no es un limitante para yo decir que voy a continuar con él. El día de hoy termina mi relación con Jean Paul, ya no más”.

La separación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau se suma a una serie de rupturas mediáticas que han ocupado espacio en la agenda del espectáculo nacional, con Amor y Fuego y otros medios atentos a cada movimiento de la pareja.

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