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Padre de estudiante que murió aplastado por tanque de concreto en colegio de Iquitos pide justicia: “Mi hijo anhelaba ser marinero”

Taylor Yaicate falleció a los 18 años cuando realizarba labores de construcción en su colegio Petronila Perea de Ferrando, por lo que su familia pide justicia y se esclarezca los hechos

En un emotivo testimonio, el padre de un estudiante fallecido en Iquitos clama por justicia. El joven murió aplastado por un muro que demolía junto a sus compañeros como parte de una actividad escolar, una tarea para la que, según su padre, no estaban preparados.| Video: Latina Noticias
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El dolor de una familia y una comunidad ha quedado al descubierto tras la muerte de Taylor Segundo Yaicate. El joven, de 18 años, perdió la vida después de que un tanque de concreto se desplomara durante una demolición no autorizada dentro del colegio Petronila Perea de Ferrando, en Iquitos. Su padre, Segundo Yaicate, ha exigido justicia y relató que el sueño de su hijo era ingresar a la Marina.

En conversación con Latina Noticias, el padre de Taylor recordó entre lágrimas la dedicación del joven a sus estudios y su deseo de superar las dificultades familiares a través de una carrera militar.

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“Mi hijo anhelaba ser marinero, su vida era marinero. Papá, yo voy a ser marinero, voy a salir de esta necesidad que tenemos”, expresó. El adolescente cursaba el quinto grado de secundaria y residía en la comunidad nativa de Santo Tomás, donde era conocido por su tranquilidad y responsabilidad.

Padre exige justicia tras muerte de estudiante en colegio de Iquitos
Padre exige justicia tras muerte de estudiante en colegio de Iquitos| Foto: Difusión

El accidente ocurrió en medio de tareas de demolición a las que varios estudiantes fueron asignados por el colegio durante varios días, según el testimonio del padre. Taylor habría solicitado a su padre alquilar una comba, herramienta que utilizó durante las labores, sin que ambos imaginaran el desenlace fatal.

Directo y profesor son investigados por la muerte del joven

La familia ha cuestionado la ausencia de personal capacitado durante la demolición y la responsabilidad de las autoridades educativas en la tragedia. Según las declaraciones del padre, los estudiantes llevaban días cumpliendo con estas tareas para obtener una calificación, situación que ha generado indignación en la comunidad.

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Un indignado padre de familia, en representación de otros apoderados, denuncia públicamente que los alumnos del colegio Petronila Perea en el distrito de Punchana eran obligados a realizar trabajos de demolición a cambio de notas. | Facebook / Robin te informa Iquitos

Tras el accidente, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas dispuso la detención del director del colegio, Elías Fidel Grandes Zegarra, y del docente Alfred Eduardo Chico Saavedra, ambos de 43 años, quienes serán investigados para determinar responsabilidades conforme a ley. La fiscalía solicitó un plazo de 48 horas para requerir prisión preventiva, mientras las diligencias continúan en espera de esclarecer los hechos.

La tragedia ha renovado el debate en torno a la seguridad de las infraestructuras escolares y el deber de proteger a los estudiantes frente a riesgos innecesarios.

El Ministerio de Educación reiteró, a través de un comunicado, que ningún estudiante está obligado a realizar trabajos físicos que pongan en peligro su integridad y anunció una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan en el país.

Trabajos de construcción se hacían con frecuencia

Las imágenes difundidas evidencian que la participación de los estudiantes en trabajos de demolición dentro del colegio Petronila Perea de Ferrando no fue un hecho aislado.

Los alumnos de cuarto y quinto de secundaria ya habían realizado tareas similares en días anteriores, utilizando sogas y herramientas para derribar estructuras en el patio central.

Los testimonios y los videos muestran que estas actividades se desarrollaron bajo la supervisión de autoridades escolares y formaban parte de una serie de labores no autorizadas que se repetían, lo cual incrementó el riesgo para los estudiantes y derivó en el trágico accidente que causó la muerte de uno de ellos.

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