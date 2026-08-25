PNP captura a presuntos integrantes de banda vinculada a ataques contra empresa Nueva América. (Foto: Composición - Infobae)

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Agentes de la PNP detuvieron a cinco presuntos integrantes de una banda vinculada a ataques contra empresas de transporte público en Lima Sur durante un operativo simultáneo en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Según el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), que estuvo presente durante la intervención a una de las viviendas en el procedimiento se incautaron dos pistolas con cacerinas abastecidas, municiones, 1.200 soles en efectivo y seis teléfonos celulares.

Sobre los antecedentes de los detenidos, el general Revoredo sostuvo que “las personas intervenidas ya tienen arraigo criminal por delitos contra el patrimonio y robo”.

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El general precisó que las diligencias continúan y que una de las acciones inmediatas será el análisis de las armas. “La Policía Nacional del Perú continúa realizando las diligencias urgentes, inaplazables. Van a ser sometidas estas armas al estudio microscópico comparativo”, indicó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Bus baleado de la empresa Nueva América - Canal n

El ataque contra Nueva América

Un bus de la empresa Nueva América fue atacado a balazos en la avenida Agustín de la Rosa Lozano, en el límite entre San Juan de Miraflores y Surco, este domingo 23 de agosto después de la 1 p.m. El hecho dejó al conductor herido en la pierna izquierda. La agresión se produjo un día después de una reunión entre la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, y representantes del sector transporte, en la que se abordaron medidas frente a la extorsión.

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Testigos informaron que se escucharon más de dos disparos en la zona, ubicada frente a la estatua del papa Juan Pablo II, sobre la avenida Agustín de la Rosa Lozano. El conductor de la unidad, perteneciente a la línea ochenta de Nueva América, recibió el impacto de bala en la pierna izquierda y recibió auxilio inmediato por parte de los paramédicos de la municipalidad de Surco.

Los pasajeros y vecinos rodearon el vehículo para intentar registrar la situación y aportar datos a la Policía Nacional, que llegó poco después para iniciar las investigaciones. Entre los afectados, una mujer diabética sufrió un grave cuadro de shock tras el ataque.

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Se conoció que el ataque ocurrió cerca de la urbanización San Ignacio de Loyola, en la cuadra diez de la avenida Agustín La Rosa Lozano, cuando el bus fue interceptado por una motocicleta con dos ocupantes. El copiloto aprovechó el cambio de semáforo para disparar en más de dos ocasiones contra la ventana del conductor, quien resultó herido en el muslo izquierdo.

Un conductor de la empresa de transportes Nueva América, línea 80, resultó herido en la pierna tras ser atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta en el distrito de Surco. El hecho ocurrió a plena luz del día en el límite con San Juan de Miraflores. - Canal N

Los agresores se dieron a la fuga de inmediato, mientras los pasajeros y transeúntes auxiliaron al chofer antes de la llegada del personal del SAMU y los paramédicos de la Municipalidad de Santiago de Surco.

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General Revoredo confirma que faltan policías

Pese a la intención del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori es ampliar el alcance del Plan Escudo para proteger a transportistas, el general de la PNP y jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, ha admitido que la Policía Nacional del Perú no cuenta con los agentes suficientes para dar cobertura a los choferes.

Según había anunciado el ministro del Interior, César Astudillo, el plan articula presencia policial y militar para brindar resguardo a empresas de transporte, a sus instalaciones operativas y a los usuarios. Revoredo confirmó que esa participación de las Fuerzas Armadas responde a una carencia concreta de personal policial.

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“Hay que ser objetivos. Efectivamente, en todos los lugares, por el momento,faltan policías para cubrir todos los espacios. Pero hay compromiso para cubrirlos, y eso es lo que tenemos. La Policía Nacional del Perú tiene el compromiso de cumplir la misión que se nos ha encomendado”, dijo el general Víctor Revoredo a RPP.