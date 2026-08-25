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Rebeca Escribens pide a Korina Rivadeneira y Mario Hart dejar atrás sus diferencias: “Ojalá por el bien de esos chicos puedan conciliar”

La conductora de ‘América Espectáculos’ se refirió a la reciente polémica entre la expareja y cuestionó que ambos hayan expuesto detalles de su relación. También recomendó a Korina buscar ayuda profesional para afrontar la separación

La conductora Rebeca Escribens opina sobre la mediática separación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, criticando la forma en que ambos han ventilado sus problemas públicamente y aconsejando a Korina buscar ayuda profesional | América TV
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La reciente polémica entre Korina Rivadeneira y Mario Hart continúa generando reacciones. Luego de que el exchico reality respondiera públicamente a las declaraciones de la modelo sobre cómo vivió su relación, Rebeca Escribens analizó el intercambio y lanzó un llamado a ambos para que puedan dejar de lado sus diferencias y priorizar su rol como padres.

Durante su intervención, Escribens reconoció que Hart mantuvo un tono calmado y elocuente al momento de responder. Sin embargo, señaló que hubo una expresión que le llamó especialmente la atención: la manera en que se refirió a la madre de sus hijos.

“Si bien Mario Hart fue muy calmado y elocuente a la hora de hacer su descargo, hay algo que a mí me hizo ruido. Por ejemplo, cuando se refirió a Korina como: ‘Es una chica que está...’. Es una chica no, es la madre de tus hijos por los siglos de los siglos, amén”, comentó.

Para Escribens, más allá de las diferencias que puedan existir actualmente entre ambos, la relación de Hart y Rivadeneira tiene un vínculo que permanecerá en el tiempo debido a los hijos que tienen en común. Por ello, consideró necesario que ambos puedan establecer límites respecto a lo que deciden contar públicamente sobre su pasado.

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La conductora también recordó que anteriormente había cuestionado que Rivadeneira expusiera detalles de su relación a través de una serie de videos publicados en sus redes sociales. Según explicó, existen asuntos de pareja que deberían resolverse en privado, especialmente cuando existen hijos de por medio.

“También considero, y lo dije cuando estuvimos hablando de Korina acerca de los siete videos que publicó en su Instagram, que a mí me sorprendió mucho que develara tantos detalles de su relación de manera pública. Esas cosas se hablan en privado”, sostuvo.

Tras las confesiones de Korina Rivadeneira, Mario Hart prioriza mostrar su bienestar en redes
Tras las confesiones de Korina Rivadeneira, Mario Hart prioriza mostrar su bienestar en redes

Rebeca Escribens pide a Korina buscar ayuda profesional

Sin embargo, Escribens también mostró empatía con la situación personal que atraviesa Rivadeneira. La conductora coincidió con una de las apreciaciones expresadas por Hart respecto a que la modelo se encuentra lejos de su familia y podría estar enfrentando este proceso con una red de apoyo limitada.

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“Claramente, también repito que siento que sí, en efecto, como dice Mario, está sola, no tiene a su familia cerca”, manifestó.

En ese sentido, consideró que Korina podría beneficiarse de un acompañamiento profesional para afrontar el proceso emocional derivado de la separación y de los cambios que implica reorganizar la vida familiar después del fin de una relación.

“Creo que es importante que Korina tome en cuenta la posibilidad de poder, por ejemplo, tener ayuda profesional de alguien que la ayude a soportar este camino, porque la separación también es un duelo, también es un duelo que hay que afrontar”, explicó.

Rebeca Escribens hizo énfasis en que este proceso puede resultar todavía más complejo cuando existen hijos pequeños y uno de los integrantes de la familia se encuentra lejos de su entorno más cercano.

“Más cuando uno tiene hijos chiquitos y más aún cuando está sola en un país”, agregó.

Abro mi corazón para contarles cómo mi relación se fue deteriorando con los años, especialmente después de convertirme en mamá. Las diferencias que antes nos unían se convirtieron en abismos, y la presión económica y emocional me llevó al límite.

“Terminaron igual embarrándose”

Aunque reconoció algunos aspectos positivos en las declaraciones de Hart, la conductora de ‘América Espectáculos’ consideró que tanto él como Rivadeneira terminaron exponiendo públicamente aspectos de su relación que podrían haber quedado en el ámbito privado.

“Fue muy acertado en algunas de sus declaraciones, pero tanto Korina como Mario, además de dejarse bien uno al otro, terminaron igual embarrándose”, sostuvo.

La conductora observó, además, que ambos intentaron evitar que el público tomara partido en su contra. Recordó que Rivadeneira, mientras relataba algunos episodios de su relación, pedía a sus seguidores que no odiaran a Hart. A su juicio, algo similar ocurrió con la respuesta del piloto, aunque con calificativos hacia la modelo.

“Korina, cuando hablaba de algunos detalles de su relación, siempre remataba diciendo: ‘Pero no odien a Mario’. Y en el caso de Mario: ‘Korina sí, es una chica muy repulsiva y reactiva, pero no la odien’”, comentó.

Para ella, este tipo de intercambios puede terminar profundizando una situación que ya es complicada, debido a que cada declaración genera nuevas interpretaciones y abre la puerta para que terceros opinen sobre una relación que originalmente pertenece a dos personas.

Composición de Korina Rivadeneira hablando a la cámara a la izquierda y en su boda en la playa con Mario Hart a la derecha.
Korina Rivadeneira responde a las especulaciones sobre su matrimonio con Mario Hart y aclara que ya contaba con residencia legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rebeca les pide reflexionar por sus hijos

Uno de los principales puntos planteados por Rebeca Escribens estuvo relacionado con los hijos de la expareja. La conductora consideró que ambos deberían pensar en las consecuencias que puede tener para ellos que sus padres continúen exponiendo públicamente sus diferencias.

“Lo que sí estamos de acuerdo es que ojalá por el bien de esos chicos, porque sí entiendo que los niños van a crecer y no les gustaría más adelante ver a sus papás descargarse públicamente”, señaló.

En ese sentido, expresó su deseo de que Mario Hart y Korina Rivadeneira puedan encontrar un punto de conciliación y mejorar la relación que mantienen actualmente como padres, independientemente de las diferencias que puedan tener como expareja.

“Espero en adelante que puedan conciliar y llevarse mejor”, manifestó.

La conductora reconoció que llegar a ese punto no será sencillo, especialmente porque el conflicto ya pasó del ámbito privado al público. Una vez que los protagonistas cuentan su versión y los detalles de una relación ante miles de personas, recuperar la privacidad puede resultar mucho más complicado.

“Cuando algo se hace público, la herida se hace peor, porque ya todo el público mete la cuchara y tú abres la puerta, por no decir el portón de tu casa, para que entren y puedan opinar de tu vida”, reflexionó.

Finalmente, Rebeca Escribens cuestionó la idea de que exponer públicamente los problemas de una pareja necesariamente contribuya a resolverlos. Por el contrario, consideró que cuando una situación familiar se convierte en un asunto de conocimiento público, las opiniones externas pueden aumentar la tensión entre los involucrados.

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