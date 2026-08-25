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JNJ verá hoy dos nuevos pedidos de destitución contra Delia Espinoza

Informes de instrucción acusan a exfiscal de la Nación de supuestamente dilatar la investigación contra Alejandro Soto y obstaculizar la reincorporación de Tomás Gálvez al Ministerio Público

Informe fue elevado al Pleno de la JNJ que ella preside ahora. Se deberá convocar audiencia. Foto: composición Infobae
Informe fue elevado al Pleno de la JNJ que ella preside ahora. Se deberá convocar audiencia. Foto: composición Infobae
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) verá hoy martes 25 de agosto dos nuevos pedidos de destitución contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. En audiencia ante el Pleno de la institución, la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) podrá presentar sus descargos frente a dos informes de instrucción que proponen imponerle la máxima sanción disciplinaria.

Según pudo conocer Infobae, serán dos audiencias consecutivas a partir de las 11:00 de la mañana. No se tratará de un informe oral presencial, sino que se desarrollará de manera virtual.

El primer informe contra Delia Espinoza

El primer informe, que propone una nueva destitución, fue elaborado por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien considera que Delia Espinoza incurrió en faltas muy graves al supuestamente prolongar de manera injustificada la investigación contra el excongresista Alejandro Soto por concusión y al sostener una reunión con este mientras la carpeta fiscal permanecía abierta.

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En sus descargos durante la etapa de instrucción, la exfiscal alegó que la Fiscalía de la Nación arrastraba una alta carga procesal; que el encuentro fue de carácter institucional, vinculado a la asignación de presupuesto para el Ministerio Público: y que nunca se trató en el referido encuentro la investigación.

María Teresa Cabrera formuló la propuesta de destitución pese a que la carpeta de Soto no estuvo a cargo exclusivo de Espinoza, sino que involucró a otros fiscales de la Nación.

Documento oficial con el escudo de la República del Perú, el logo de la Junta Nacional de Justicia, texto impreso resaltado en amarillo y una firma
La Junta Nacional de Justicia de Perú sanciona con destitución a Delia Milagros Espinoza Valenzuela por faltas graves en su desempeño como fiscal.

El segundo informe

El segundo informe corresponde al vicepresidente de la Junta, Víctor Chanduví, quien atribuye a Delia Espinoza faltas muy graves por supuestamente retrasar la reincorporación del fiscal supremo Tomás Gálvez y por requerir su suspensión ante el Poder Judicial.

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La exfiscal defendió esa decisión al señalar que el regreso de Gálvez representaba un riesgo institucional: el magistrado enfrentaba una denuncia constitucional en el Congreso y una investigación en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Ese riesgo, sostuvo, se materializó cuando Gálvez, ya reincorporado, desactivó los equipos especiales que investigaban casos de alta complejidad —Cuellos Blancos, Lava Jato, Eficcop y Derechos Humanos— y apartó a los fiscales que lo investigaban.

Un documento oficial de la Junta Nacional de Justicia con el escudo de Perú, texto impreso sobre la recomendación de destitución de Delia Espinoza Valenzuela
La Junta Nacional de Justicia de Perú propone la destitución de la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela de su cargo de Fiscal Suprema Titular.

Obstaculización

Aunque el Pleno de la JNJ apruebe los informes, las eventuales destituciones no tendrían efecto práctico inmediato. Espinoza está fuera del Ministerio Público desde setiembre de 2025, cuando la Junta la suspendió. En diciembre de ese año, el Congreso la inhabilitó por diez años por un reglamento que no aprobó ni suscribió, y en mayo de 2026 le impuso una segunda inhabilitación por haber denunciado a parlamentarios por doble sueldo. En enero de 2026, la JNJ ya la destituyó en una ocasión anterior.

Las nuevas sanciones sí complicarían un eventual retorno de Delia Espinoza al Ministerio Público, ya que por cada una de ellas debería iniciar un proceso de amparo para buscar su anulación. Hasta la fecha, la exfiscal obtuvo un fallo de primera instancia que deja sin efecto una de las inhabilitaciones del Congreso, mientras las demás sanciones continúan en proceso judicial.

De momento, la exfiscal de la Nación se desempeña como decana del Colegio de Abogados de Lima.

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