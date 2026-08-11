¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

En medio de rumores de un embarazo de Silvia Cornejo, su esposo Jean Paul Gabuteau fue captado por las cámaras de 'Amor y Fuego' besándose apasionadamente con su expareja y madre de su hijo, Analía Jiménez, durante una salida nocturna. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Silvia Cornejo atraviesa días de exposición mediática luego de que se confirmara su embarazo y circularan nuevas imágenes de Jean Paul Gabuteau junto a su expareja Analía Jiménez. En este contexto, la figura de Jiménez vuelve a ocupar el centro de la atención, no solo por su pasado con el empresario, sino por la reiteración de episodios públicos que han marcado la vida privada de los protagonistas.

Durante los últimos años, la relación entre Cornejo, exMiss Perú, y Gabuteau ha estado marcada por crisis derivadas de las recurrentes apariciones de Jiménez en la vida del empresario. Estas situaciones, muchas veces documentadas por cámaras de televisión o testigos presenciales, han generado debates sobre los límites entre lo privado y lo público cuando se trata de figuras reconocidas.

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Silvia Cornejo rompe su silencio sobre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez: “Ya es momento que yo tenga que hablar”. Captura: Magaly TV La Firme.

El pasado y presente de Analía Jiménez con Jean Paul Gabuteau

El nombre de Analía Jiménez aparece en la vida de Jean Paul Gabuteau desde la adolescencia. Ambos compartieron estudios en el colegio Mater Purísima y mantuvieron una relación sentimental que, años después, se consolidó en la adultez con el nacimiento de un hijo en 2016. A partir de ese momento, la convivencia entre ambos se vio interrumpida por conflictos que trascendieron el ámbito privado.

En diciembre de 2016, Jiménez denunció a Gabuteau por presunta violencia física y psicológica durante una visita a su hijo. El caso fue registrado en un parte policial y se transformó en el primer episodio que colocó bajo escrutinio público la relación entre ambos.

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Cuando Gabuteau inició su romance con Silvia Cornejo, la relación avanzó con rapidez y ambos comenzaron a aparecer juntos en diferentes eventos sociales. Sin embargo, la presencia de Jiménez permaneció como un elemento constante, debido al lazo parental que compartía con el empresario.

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau: Todas las veces que el empresario fue captado engañando a la exMiss Perú con Analía Jiménez

Uno de los momentos más tensos ocurrió en marzo de 2018, cuando Jiménez y Cornejo protagonizaron un altercado en un restaurante de Lima. Las imágenes captadas por clientes del local dieron cuenta de una discusión subiendo de tono, que incluyó gritos y forcejeos. Este incidente no fue la primera vez que la exMiss Perú y la madre del hijo de Gabuteau tuvieron un enfrentamiento, pero sí marcó un punto de inflexión al hacerse ampliamente conocido.

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A mediados de 2019, el programa televisivo ‘Magaly TV, la firme’ difundió un ampay en el que se veía a Gabuteau y Jiménez cenando juntos en la Costa Verde. Las imágenes mostraron gestos de cercanía y afecto, lo que desmintió que su vínculo se limitara a la paternidad compartida. El contenido audiovisual causó impacto en la relación de Gabuteau con Cornejo.

El vínculo entre los protagonistas volvió a quedar expuesto en julio de 2020. Silvia Cornejo interceptó a Gabuteau a la salida del domicilio de Jiménez y, en ese contexto, impactó el vehículo en el que se desplazaba el empresario. El episodio, registrado por cámaras de seguridad, derivó en una intervención policial y en nuevas tensiones entre los involucrados.

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Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau: Todas las veces que el empresario fue captado engañando a la exMiss Perú con Analía Jiménez

En octubre del mismo año, ambos fueron vistos en una casa de playa en Asia, en una situación que generó especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Esta aparición pública se sumó a una secuencia de episodios similares, que mantuvieron a los protagonistas bajo el foco de la atención mediática.

Ya en noviembre de 2025, las cámaras del programa de Magaly Medina captaron nuevamente a Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez juntos en la terraza de un departamento, ambos vistiendo batas y compartiendo copas de vino. En el registro audiovisual se observan abrazos, caricias y un beso. Al ser consultado por reporteros, Gabuteau optó por responder: “¿De qué hablas, oye?”.

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En la más reciente aparición pública, la pareja fue vista compartiendo una noche con amigos antes de quedar a solas. Gabuteau fotografió a Jiménez antes de que ella abordara un taxi y ambos se despidieron con un beso. Este hecho, sumado a los anteriores, desembocó en una nueva reacción de Silvia Cornejo, quien confirmó su embarazo y anunció el cierre de su relación con Gabuteau.

Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez comparten una reunión nocturna con amigos, cuyas imágenes generaron repercusión en el espectáculo peruano.

La secuencia de episodios en los que Analía Jiménez y Jean Paul Gabuteau han sido captados juntos ha marcado la agenda mediática en torno a la vida privada de los protagonistas. Los registros audiovisuales y testimonios de testigos han sido divulgados principalmente por el programa ‘Magaly TV, la firme’, que ha seguido de cerca cada capítulo de esta historia.

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