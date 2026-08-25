Gobierno declara de interés nacional la visita del Papa León XIV al Perú en noviembre de 2026

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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, por medio de la Cancillería, declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. La medida habilita un régimen especial de contratación para organizar actividades y eventos vinculados con la llegada del sumo pontífice.

La resolución suprema Nº 132-2026-RE, publicada en el Diario El Peruano, precisa que el recorrido pastoral incluirá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, como ya era de público conocimiento. La medida también alcanza a los actos conexos a la visita, no solo a la estancia del pontífice durante el tiempo que permanezca en territorio peruano.

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De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá aplicar un régimen especial para ejecutar las contrataciones necesarias que aseguren la realización de la visita apostólica.

Según el texto oficial, la aplicación de la Ley Nº 30154 coloca estas contrataciones fuera del régimen general de compras del Estado. Ese mecanismo está previsto para eventos realizados en el Perú que cuenten con la participación de jefes de Estado, jefes de Gobierno, altos dignatarios y comisionados, siempre que hayan sido declarados antes de interés nacional mediante resolución suprema.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá un régimen especial para hacer las contrataciones necesarias durante la estadía del sumo pontífice en el país | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

Papa León XIV acorta su visita al Perú

La Conferencia Episcopal Peruana confirmó que el papa León XIV modificó el programa de su próxima visita a Perú, acortando un día su estadía. El máximo líder de la Iglesia católica llegará al país el 11 de noviembre y partirá el 16 por la tarde, un día antes de lo inicialmente previsto. La noticia fue oficializada por monseñor Paolo Rocco, quien agradeció la colaboración de la comunidad y destacó la importancia de la visita apostólica para los fieles peruanos.

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El anuncio sobre el ajuste de fechas fue realizado por monseñor Paolo Rocco ante la prensa. El representante eclesiástico precisó que el pontífice arribará al país el 11 de noviembre por la tarde y que su partida está programada para el 16, en vez del 17 como se había comunicado en un primer momento.

“Él estará aquí, llegará el 11 de noviembre en la tarde y partirá el 16 por la tarde, no el 17. En un primer momento nos habían dicho que las fechas serían 11 y 17, pero el 17 el santo padre tiene ya que estar en Roma”, explicó Rocco. Según el portavoz, la reducción de la estadía responde a compromisos ineludibles del papa en la Santa Sede.

El propio monseñor Paolo Rocco agradeció la disposición de los peruanos para organizar la visita: “Me gusta mucho el nombre de ‘Amigos del Papa León’. Amistad significa colaboración, ayuda. Tenemos que ayudar a nuestro amigo, gran amigo, que va a venir a visitarnos”, expresó. También resaltó que la preparación es fundamental ante la expectativa de una masiva participación ciudadana: “Tenemos que trabajar mucho para acoger a toda la gente que viene”.

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La visita del papa León XIV al país tuvo un cambio en su itinerario y ahora está prevista a desarrollarse entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La Conferencia Episcopal Peruana subrayó la relevancia de la presencia de León XIV en el país. El presidente del ente, monseñor Carlos García Camader, destacó que “su presencia entre nosotros será un verdadero regalo para nuestro pueblo y una oportunidad para renovar nuestra fe, fortalecer la esperanza y caminar unidos como Iglesia al servicio del Evangelio”.

Oración nacional y preparación espiritual

En el marco de la preparación para la visita, la Conferencia Episcopal Peruana difundió la oración oficial para acompañar el evento. El texto de la oración recoge uno de los mensajes centrales del pontificado de León XIV: el anhelo de una paz “desarmada y desarmante”. El rezo, dirigido a todos los fieles, expresa:

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“Señor Dios, Padre de misericordia, te damos gracias por el Papa León XIV, pastor que viene a confirmar a tu pueblo en la fe y a recordarnos la alegría de Cristo Resucitado. Nuestro Perú, campo donde anunció el Evangelio de tu Hijo, en medio de sus pobrezas, desafíos y esperanzas abre su corazón a Ti, el Dios de la Vida, y abraza con solidaridad a los más indefensos de nuestra Patria. Acogemos su anhelo de una paz ‘desarmada y desarmante’ que transfigura los conflictos, calma la violencia y supera los odios, abriendo espacios para caminar juntos como pueblo de Dios redimido. El fuego del Espíritu que despeja las tinieblas haga de su visita un tiempo de gracia, de renovación y comunión para nuestra Iglesia y nuestra nación. Que Santa María, Madre de la Iglesia, Santo Toribio de Mogrovejo y nuestros santos peruanos acompañen esta visita apostólica, para que el Perú entero se renueve en la esperanza y en la paz. Amén.”